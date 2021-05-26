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Заложники Олимпиады. Японцы попали в безвыходное положение
26 мая 16:40
автор: Степан Охотников
автор фото: Olympics.com

Заложники Олимпиады. Японцы попали в безвыходное положение

Согласно исследованию Nomura Research Institute, экономике Японии грозит большой ущерб и в случае проведения, и в случае отмены Игр-2020.

Общие потери для экономики страны в случае отмены турнира эксперты оценили в 17 миллиардов долларов. При этом положительный эффект в случае проведения соревнований превысит 15 миллиардов, что тоже надо учитывать и вполне можно отнести к упущенной прибыли. Плюс японцам предстоит компенсировать потери и финансовые, и репутационные Международному олимпийскому комитету. Конечно, Олимпиада застрахована, и президент МОК Томас Бах как-то даже обмолвился, что для них финансово выгоднее было бы не проводить Игры. Однако, тут же добавил, что такой сценарий в МОК не рассматривается, поскольку организация существует, чтобы проводить Олимпиады, а не отменять их.

Да и вряд ли какая-то страховка покроет все потери. Тем более отложенные потери. Ведь после летних Игр всегда переподписываются контракты на покупку телеправ на показ Олимпиад, а также договоры с партнерами международного олимпийского движения. Само собой в будущие договоры покупатели прав включат риск того, что следующие Олимпиады тоже могут не состояться. Соответственно и суммы будущих контрактов будут заметно ниже. Скорее всего, отмена Игр-2020 скажется и на величине договоров с партнерами. Общие потери могут исчисляться миллиардами долларов.

Согласно контракту на проведение Игр, у японцев нет права отменить Олимпиаду в одностороннем порядке. Такой возможностью обладает только МОК. Тем более, что чуть больше года назад, когда принималось решение о переносе Олимпиады во времени, наверняка осуждался вариант с переносом в пространстве. Японцы дали гарантии, что проблем не будет. А сейчас – бац! – вторая смена.

Что же будет, если Игры все-таки состоятся, а другого варианта развития событий в Международном олимпийском комитете даже не рассматривают (пусть только на словах, и все же). Nomura Research Institute подсчитал потери и в этом случае. Первый локдаун весной 2020-го по оценкам стоил японской экономике 59 миллиардов долларов. Второй – в январе-марте 2021-го – обошелся в 58 миллиардов. Третий, который начался в апреле и продолжается до сих пор, – 16 миллиардов.

Напомню, что сейчас в некоторых районах Японии действует режим чрезвычайного положения. Начался он 25 апреля и первоначально должен был завершиться 11 мая, однако потом был продлен до конца месяца. Теперь уже говорят о пролонгировании до 21 июня, а там и до Олимпиады рукой подать. Очень даже возможно, что Игры в Токио станут первыми, которые пройдут в режиме ЧП.

МОК, кстати, это не сильно смущает. Для них главное – провести турнир.

Что касается оценки потерь после Игр (финансовых, не говоря уже о людских и репутационных), то они по прогнозам Nomura Research Institute будут больше, чем потери, если Олимпиады не будет. Исследователи исходят из того, что Игры неизбежно спровоцируют пандемию, а значит и очередной локдаун, урон от которого будет огромен – не меньше, чем во времена первого и второго локдаунов. Но даже при этом исследователи утверждают, что при принятии решения о проведении или непроведении Игр надо ориентироваться не на экономическую, а эпидемиологическую ситуацию.

В общем, Япония находится между двух зол и чаша весов может в любой момент качнуться в ту или иную сторону. Сегодня в стране зафиксировано 4485 новых случаев заболеваний коронавирусом. Если такая ситуация сохранится, то Игры состоятся.

источник: «Советский спорт»
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