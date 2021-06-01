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Форум юных олимпийцев. Новый уровень
01 июня 19:12

Форум юных олимпийцев. Новый уровень

Форум юных олимпийцев становится заметным событием в международном олимпийском движении.

Идея, с которой три года назад выступил глава ОКР Станислав Поздняков, не просто воплотилась в уникальное по своему формату мероприятие, но и активно развивается, расширяя свою географию. О значимости Форума, который Олимпийский комитет России провел сегодня уже в третий раз, свидетельствует хотя бы программное приветствие президента МОК Томаса Баха, которое на огромном экране посмотрели почти 300 участников, гостей и официальных лиц.

Мероприятие действительно стало глобальным, в том числе благодаря онлайн трансляции, принять участие в которой могли НОКи любых стран, благо был обеспечен перевод на иностранные языки. Ну а сама суть форума – образовательно-познавательная. Новое поколение спортсменов знакомят в игровой, интерактивной и простой обучающей формах с главными актуальными проблемами, с которыми может сегодня столкнуться любой из них. В первую очередь речь о формировании той самой антидопинговой культуры, в отсутствии которой нас упрекали в ВАДА.

Форум же стал отличной площадкой для общения, обсуждения, обмена мнениями и взаимной интеграции различных культур. Это сближает. А единство и солидарность по сегодняшним временам дорогого стоят. Уже только ради этого стоило провести такой Форум. Состоялся он благодаря продуманному подходу со стороны ОКР при активной поддержке, в том числе финансовой со стороны Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Олимпийской солидарности МОК.

Юные олимпийцы собрались во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой - более 200 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, представляющие различные регионы России, а также национальные олимпийские комитеты Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Из-за действующих ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, в столицу России не смогли приехать молодые атлеты из стран Европы. Специально для них была подготовлена онлайн-студия, а в гости к ведущим заглянули руководители ОКР, международные эксперты и российские олимпийцы. Прямая трансляция велась на официальном сайте ОКР.

Открыл форум юных олимпийцев в торжественной обстановке Президент ОКР Станислав Поздняков. Помимо него, участие в церемонии приняли вице-президент ОКР, глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова, врио директора Департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

- Сегодня нашему Форуму исполнилось три года, - сказал Станислав Поздняков. – Наше мероприятие – уникальная международная площадка для подрастающего поколения, для тех, на кого мы будем смотреть на Олимпийских играх-2024 в Париже, Играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, Играх-2028 В Лос-Анджелесе. Искренне надеюсь, что полученные сегодня знания помогут вам стать достойными и честными людьми. Приятно, что спустя два непростых года к нам смогли приехать друзья из других стран. Пообщайтесь, узнайте друг друга и сделайте этот мир лучше.

От лица спортсменов-олимпийцев к участникам со сцены обратилась трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Мария Пасека:

- Спасибо ОКР за столь важное мероприятие, дающее молодым спортсменам уникальную возможность пообщаться с их именитыми коллегами. Берите с нас пример, добивайтесь успехов на аренах и стадионах, становитесь кумирами будущих поколений.

Сразу же после церемонии открытия с онлайн-лекцией «Безопасный спорт» выступил эксперт МОК Нилс Холмегаард, а его коллега из ЕОК Кристофер Папамихалопулос рассказал о реализации программы молодых послов ЕЮОФ и олимпийских ценностях.

По завершении первого образовательного блока юные олимпийцы в составе нескольких команд отправились в путешествие по образовательным, спортивным и интерактивным площадкам. Там ребята смогли проверить функциональную готовность, узнать о новых видах тренировок, освоить азы управления дронами, попробовать силы в керлинге, квадропонге и сокерболе.

Кроме того, на образовательной станции «Антидопинг» перед участниками выступила специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елизавета Капанадзе, а ее коллега Андрей Тигай рассказал юным олимпийцам о важных нюансах прохождения процедуры допинг-контроля.

Особого внимания заслуживает студия, из которой велась прямая трансляция для представителей НОК Европы. За выступлениями экспертов и интервью с олимпийцами наблюдали спортсмены из Словакии, Словении, Молдовы, Грузии, Греции, Португалии, Польши, Сербии, Туркменистана, Эстонии, Литвы и ряда других стран.

Первыми гостями эфира стали Станислав Поздняков и член Комиссии спортсменов ОКР, фигурист Джонатан Гурейро. Они поделились со зрителями своей спортивной историей и рассказали о деятельности Комиссии. Любопытно, что оба участника беседы начинали олимпийский путь с плавания, в более зрелом возрасте перейдя в фехтование и фигурное катание соответственно.

- Комиссия спортсменов ОКР является «мостиком» между атлетами и руководством как ОКР, так и Международного олимпийского комитета, - отметил Джонатан Гурейро. – Мы доносим до обеих сторон, в том числе через наших коллег из Комиссии спортсменов МОК важную информацию, помогаем обмениваться мнениями, важной и полезной информацией. Не менее важным направлением нашей работы является помощь в адаптации спортсменов после завершения профессиональной карьеры, защита их ментального и физического здоровья.

Вспоминая свою юность, могу сказать, что мне не хватало таких мероприятий, как Международный форум юных олимпийцев. Многие важные темы в тот момент прошли мимо. Сегодня же мы имеем уникальную возможность не только рассказывать о том, что важно нашим спортсменам, но и делиться информацией с зарубежными коллегами, - добавил фигурист.

Кроме того, в рамках Форума с лекцией на тему «Будущее спортсмена» выступили журналист Константин Бышевой и баскетболист Виктор Кейру, а самое активное участие в дискуссии принимал олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров. Главный антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Кристина Кучеева представила доклад «Допинг и репутация».

Завершающим аккордом официальной части мероприятия стала интеллектуальная игра на тему пройденного в рамках Форума материала. Десятке лучших были вручены специальные призы от организаторов.

Все участники Форума получили сертификаты и памятные подарки: талисманы Олимпийской команды России – кота-ушанку и медведя-неваляшку – и спортивные сумки. Олимпийцам, наблюдавшим за происходящим в Москве онлайн, дипломы будут отправлены по электронной почте.

источник: «Советский спорт»
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