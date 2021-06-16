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Зимой мы намного сильнее финнов, бельгийцев - и даже самих себя времен Сочи-2014
16 июня 22:39
автор: Лев Тигай

Зимой мы намного сильнее финнов, бельгийцев - и даже самих себя времен Сочи-2014

Хотя в разгаре футбольный Евро и на носу летняя Олимпиада, не забываем подвести итоги зимнего сезона. Он завершился совсем недавно, 6 июня, и получился рекордным для России: 40 медалей ЧМ, включая 11 золотых.

Последним зимним чемпионатом мира стало хоккейное первенство в Латвии, где мы могли рассчитывать на 12-е золото. Увы, поражение в четвертьфинале от будущих победителей турнира канадцев поставило на этих надеждах крест. Тем не менее, завершившийся белый сезон - тоже, между прочим, предолимпийский, до Игр-2022 в Пекине осталось меньше восьми месяцев – в целом порадовал российских болельщиков.

ОБЩИЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ЗИМНИХ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА-2020/21 В ОЛИМПИЙСКИХ ДИСЦИПЛИНАХ

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

22

12

11

45

2

Голландия

12

7

7

26

3

Россия

11

12

17

40

4

Германия

9

15

8

32

5-6

Австрия

8

6

6

20

5-6

Швеция

8

6

6

20

7

США

7

9

7

23

8

Канада

6

9

5

20

9

Швейцария

6

5

7

18

10

Франция

3

6

7

16

11

Венгрия

2

2

0

4

12-14

Австралия

2

1

1

4

12-14

Великобритания

2

1

1

4

12-14

Китай

2

1

1

4

15

Новая Зеландия

2

1

0

3

16

Япония

1

1

5

7

17

Чехия

1

1

1

3

18

Словения

1

0

3

4

19-20

Испания

1

0

1

2

19-20

Польша

1

0

1

2

21

Италия

0

5

4

9

22

Финляндия

0

3

2

5

23

Словакия

0

2

0

2

24-25

Бельгия

0

1

1

2

24-25

Казахстан

0

1

1

2

26

Латвия

0

0

2

2

27-28

Белоруссия

0

0

1

1

27-28

Украина

0

0

1

1

Всего

107

107

107

321

В двух олимпийских видах медали чемпионата мира не были разыграны: на ЧМ по шорт-треку не проводилась смешанная эстафета, которая входит в программу Игр-2022, а женский ЧМ по хоккею полностью отменили из-за коронавируса.

Страны-лидеры по числу видов спорта с медалями ЧМ

Золото: Россия, Норвегия - 6, Австрия, Германия, США, Канада - 5

Любые медали: Россия - 10, Норвегия, Германия, США - 8

Распределение медалей России по видам спорта

Виды*

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Место

Фигурное катание

5

4

1

2

7

1

Фристайл

13

3

1

3

7

1

Коньки

14

1

3

7

11

4

Лыжные гонки

12

1

3

1

5

3

Сноуборд

11

1

1

1

3

3

Санный спорт

4

1

0

0

1

3

Скелетон

2

0

1

1

2

2

Шорт-трек

8

0

1

1

2

5

Керлинг

3

0

1

0

1

4

Биатлон

11

0

0

1

1

7

В хоккее, бобслее, горных лыжах, прыжках с трамплина и двоеборье у России медалей нет. * Количество комплектов медалей на Олимпиаде-2022.

Кто принес России 11 золотых наград

Фигурное катание. Женщины. Анна Щербакова

Фигурное катание. Пары. Анастасия Мишина, Александр Галлямов

Фигурное катание. Танцы. Виктория Синицина, Никита Кацалапов

Фигурное катание. Командный турнир. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Фристайл. Акробатика. Максим Буров

Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Максим Буров, Павел Кротов, Любовь Никитина

Фристайл. Биг-эйр. Анастасия Таталина

Лыжи. Скиатлон 15+15 км. Александр Большунов

Коньки. 500 м. Ангелина Голикова

Санный спорт. Одноместные сани. Роман Репилов

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. София Надыршина

СРАВНЕНИЕ С СОЧИ: «+4» ПО ЗОЛОТУ И ПОЧТИ ВДВОЕ ПО СУММЕ МЕДАЛЕЙ

То, что по золоту мы уступаем голландцам, пусть вас не смущает. Они всю дюжину побед одержали в коньках и шорт-треке, где им здорово помогало отсутствие на ЧМ сильных сборных Японии, Кореи и Китая. Да и норвежцам будет ой как непросто повторить в Пекине свои фантастические результаты с ЧМ по лыжам и биатлону, принесших этой стране аж 16 золотых. У России же все распределено куда равномернее. 10 медальных видов (из 15, то есть, две трети) даже без хоккея, - по-настоящему впечатляющий результат.

Но что это означает применительно к скорой Олимпиаде?

Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось изучить аналогичные медальные показатели наших спортсменов перед зимними Играми прошлых лет. И оказалось, что завершившийся сезон – действительно самый успешный после распада СССР. Даже перед домашней Олимпиадой в Сочи побед на ЧМ у России было в полтора раза меньше, а наград любого достоинства – почти вдвое!

Количество медалей России на прошлых зимних Олимпиадах и предолимпийских чемпионатах мира

Олимпиада

Виды

Медали

Медали ЧМ

Пекин-2022

109

?

11+12+17=40

Пхенчхан-2018

102

2+6+9=17

4+8+8=20

Сочи-2014

98

10+10+9=29

7+5+11=23

Ванкувер-2010

86

3+5+7=15

4+3+6=13

Турин-2006

84

8+6+8=22

6+8+6=20

Солт-Лейк-Сити-2002

78

5+4+4=13

5+6+11=22

Нагано-1998

68

9+6+3=18

8+3+6=17

Лиллехаммер-1994

61

11+8+4=23

6+7+10=23

Естественно, везде учитывались результаты только в тех дисциплинах, которые входили в программу соответствующих Игр. Кроме того, из сочинских медалей уже вычтены потери, связанные с допинг-скандалами.

Как видите, олимпийские показатели несильно отличаются от предолимпийских, по ним можно судить. Отдельные колебания случаются – например, в Солт-Лейк-Сити или Пхенчхане, где россиян здорово потрепали на почве того же допинга, - но не более. В частности, провал в Ванкувере в 2010-м был вполне предсказуем.

Выходит, что в феврале у России и правда будут реальные шансы если не выиграть пекинский национальный зачет (там все решает золото, а его можно гарантировать далеко не всегда), то стать первой страной, взявшей на одной зимней Олимпиаде больше 30 медалей. Или хотя бы сделать это вдвоем с Норвегией – и побороться с ней же за владение новым рекордом.

БЕРЕГИСЬ, НОРВЕГИЯ

Плюс радует тенденция, общий прогресс. В Сочи его можно было списать на локальные, краткосрочные факторы: финансирование «от пуза» перед домашними Играми, массовая натурализация зарубежных звезд вроде Виктора Ана и Вика Уайлда, а также многое другое – вплоть до дыр в стене и баночек с мочой. Теперь же за допингом в России следят так пристально, что в чистоте наших побед можно не сомневаться, они настоящие. Что в привычных видах типа фигурного катания, что в бурно растущих а-ля фристайл. Русская зима наступает по всем фронтам!

Ну, или почти. Для полного комплекта осталось подтянуть всего две вещи: горные лыжи да трамплин. Они, конечно, стоят недешево, и быстро прибавить здесь не получится - зато потом никакие норвежцы нас уже точно не догонят. Замучаются Клэбо с Йохауг снежную пыль глотать.

И это будет правильно. Где ж еще должен быть лучший зимний спорт на планете, как не в самой холодной ее стране?

источник: «Советский спорт»
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