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Станислав Поздняков: Спортивная индустрия нуждается в специалистах с практическими знаниями
25 июня 20:24
автор: Сергей Иванов

Станислав Поздняков: Спортивная индустрия нуждается в специалистах с практическими знаниями

Президент ОКР Станислав Поздняков совершил рабочую поездку в Сочи, где вручил дипломы выпускникам Российского международного олимпийского университета (РМОУ), посетил федеральную базу «Юг Спорт» и встретился со спортсменами-участниками предстоящих Олимпийских игр в Токио.

В РМОУ сегодня был торжественный день, чествовали выпускников флагманских программ университета Мастер спортивного администрирования (МСА) и Мастер спортивного управления (МСУ), в числе которых были стипендиаты Олимпийского комитета России и Фонда поддержки олимпийцев России – победители и призеры Олимпийских игр, других крупных международных соревнований. Программа «Мастер спортивного управления» разработана специально по заказу Олимпийского комитета России для спортсменов, завершающих спортивную карьеру и ориентированных на работу в сфере спорта и физической культуры, а также для всех, хочет стать успешным и востребованным руководителем в области физической культуры и спорта.

Станислав Поздняков:

— Российский международный олимпийский университет уже давно стал визитной карточкой олимпийского образования во всем мире. Спортивная индустрия сегодня нуждается в высококвалифицированных специалистах, обладающих практико-ориентированными знаниями и нестандартным мышлением. Олимпийский комитет России разработал отдельную программу поддержки общероссийских спортивных федераций, в рамках которой на базе РМОУ мы будем готовить специалистов в сфере антидопинга, международных отношений, юриспруденции и по другим востребованным направлениям. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы в ОСФ работали настоящие эксперты в своих областях. Я с огромным удовольствием поздравляю всех выпускников с сегодняшним праздником! Будьте здоровы и успешны!

В торжественной церемонии также приняли участие Ректор РМОУ академик РАО, профессор Лев Белоусов, Генеральный секретарь АНОК, член МОК Гунилла Линдберг, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА, пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев и другие официальные лица.

Затем Станислав Поздняков посетил Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт». Глава ОКР осмотрел инфраструктуру центра, обсудил с его директором Михаилом Дремовым возможность открытия в ближайшей перспективе на базе ФГБУ «Юг Спорт» филиала Инновационного центра ОКР, а также встретился с тренерами и спортсменами из числа кандидатов в Команду ОКР на участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине.

источник: «Советский спорт»
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