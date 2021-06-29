Станислав Поздняков: Исполком рекомендовал Великую и Михайлова знаменосцами на Игры в Токио

Станислав Поздняков:

- Основной темой обсуждения на Исполкоме стало утверждение состава команды ОКР для участия в Играх XXXII Олимпиады. В Токио поедут 335 спортсменов, что на 50 человек больше, чем в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро. Для окончательного формирования заявки нам остается дождаться завершения мужского олимпийского квалификационного турнира по баскетболу, стартующего сейчас в Хорватии.

Надеемся, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке. С учетом противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на федеральных базах, мы сможем избежать случаев заболевания среди спортсменов. Хочется, чтобы они поехали в Токио в хорошем настроении и реализовали свои олимпийские мечты.

- Кто назначен Руководителем олимпийской миссии?

- Им будет директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин. Кроме того, Исполком рекомендовал делегации утвердить в качестве знаменосцев на церемонию открытия Игр олимпийскую чемпионку по фехтованию, председателя комиссии спортсменов ОКР Софью Великую и олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова.