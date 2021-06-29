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Станислав Поздняков: Исполком рекомендовал Великую и Михайлова знаменосцами на Игры в Токио
29 июня 23:18
автор: Анастасия Ключникова

Станислав Поздняков: Исполком рекомендовал Великую и Михайлова знаменосцами на Игры в Токио

Президент ОКР подвел итоги заседания Исполкома Олимпийского комитета России и ответил на вопросы журналистов.

Станислав Поздняков:

- Основной темой обсуждения на Исполкоме стало утверждение состава команды ОКР для участия в Играх XXXII Олимпиады. В Токио поедут 335 спортсменов, что на 50 человек больше, чем в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро. Для окончательного формирования заявки нам остается дождаться завершения мужского олимпийского квалификационного турнира по баскетболу, стартующего сейчас в Хорватии.

Надеемся, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке. С учетом противоэпидемиологических мер, предпринимаемых на федеральных базах, мы сможем избежать случаев заболевания среди спортсменов. Хочется, чтобы они поехали в Токио в хорошем настроении и реализовали свои олимпийские мечты.

- Кто назначен Руководителем олимпийской миссии?

- Им будет директор по спорту Олимпийского комитета России Андрей Конокотин. Кроме того, Исполком рекомендовал делегации утвердить в качестве знаменосцев на церемонию открытия Игр олимпийскую чемпионку по фехтованию, председателя комиссии спортсменов ОКР Софью Великую и олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова.

В Токио особое внимание будет уделено вопросам гендерного равенства, поэтому все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами: мужчиной и женщиной.

- Есть ли у ОКР медальный план?

- ОКР ведет статистический учет выступлений наших спортсменов на предыдущих чемпионатах мира. К сожалению, из-за пандемии полученные за прошедший сезон данные неполные: многие соревнования были отменены. Поэтому наша информационная база основывается на результатах 2018, 2019 и частично 2020 годов. Исходя из нее, мы вправе рассчитывать на третье место в неофициальном медальном зачете и примерно на 50 наград различного достоинства.

Добавлю, что наши ожидания также подтверждаются статистическими выкладками крупнейших международных агентств, работающих в этой сфере.

- Как проходит процесс вакцинации российских спортсменов?

- Напомню, что наличие прививки не является обязательным условием для участия в Олимпийских играх. Это – рекомендация со стороны МОК и Оргкомитета «Токио-2020». Эпидемиологическая ситуация не становится проще. Мы продолжаем соблюдать принцип добровольной вакцинации, но вместе с тем настоятельно рекомендуем всем нашим командам очень внимательно отнестись к данному вопросу. В настоящий момент привито около 50 процентов членов Команды ОКР, еще целый ряд олимпийцев в ближайшее время получит второй компонент вакцины.

источник: «Советский спорт»
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