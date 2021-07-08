Сборная в Токио: 22 олимпийских чемпиона, Дьяволесса и Мистер Икс

Первый разряд – такой уровень спортивной квалификации на сегодняшний день у 17-летней доигровщицы волейбольной сборной Арины Федоровцевой. Причем в национальную команду ее взяли не авансом – девушка, скорее всего, будет выходить в основе. Кстати, Арина – дочь олимпийского чемпиона по академической гребле Игр-2004 Сергея Федоровцева. Шанс на победу в Токио у россиянок невелик, но вероятность такая есть, и Арина из перворазрядницы вполне может стать Заслуженным мастером спорта.

Столько золотых олимпийских медалей у синхронистки Светланы Ромашиной. В случае двух побед в Токио, она станет семикратной олимпийской чемпионкой и будет уступать по количеству (и качеству) олимпийских наград в нашей стране только Ларисе Латыниной.

16

В свои 17 лет Федоровцева далеко не самая юная участница команды. В сборной по спортивной гимнастике сразу три спортсменки младше ее. Самая молодая – Виктория Листунова, которой в мае исполнилось 16.

22

Олимпийских чемпиона в этой команде. Почти две трети оставляют гандболистки и синхронистки. Есть даже чемпион Игр-2004, побеждавший в Афинах с отцом Арины Федоровцевой – это стрелок Алексей Алипов.

27

Таков средний возраст российской команды.

56

Самого возрастного спортсмена по традиции надо искать в составе стрелков или в конном спорте. Алипов – самый опытный в сборной по стрельбе, но у конников есть участники постарше. Самая опытная – Инесса Меркулова. У женщин возраст называть не принято, но в данном случае сделаем исключение – ей 56. По совместительству Инесса – старший тренер сборной по выездке. Выступать в Токио она будет на Мистере Икс. А вот Татьяна Костерина поедет на Дьяволессе. Они, Мистер Икс и Дьяволесса, тоже члены сборной.

335

Столько спортсменов входит в состав сборной Олимпийского комитета России – так официально будет называться наша команда.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести Олимпийские чемпионы Софья Великая и Максим Михайлов.

Напоследок о звездах, которые не будут выступать в Токио. Тут и пятиборец Александр Лесун, и борцы Роман Власов с Давитом Чакветадзе, и волейболисты Дмитрий Мусэрский с Татьяной Кошелевой, и прыгун в воду Руслан Захаров, и фехтовальщица Яна Егорян, и серфингистка Стефания Елфутина, и тяжелоатлетка Татьяна Каширина. Кто-то, как Чакветадзе, уже давно не показывает высоких результатов и не смог завоевать лицензию в Токио, кому-то помешали травмы. Кто-то, как Егорян, не стал откладывать жизнь ради спорта. Яна в мае стала мамой. Очень обидно получилось с Елфутиной: она добыла лицензию, но из-за осложнений после коронавируса, поехать в Токио не сможет. Очень жаль, ведь там бы бронзовая медалистка Игр в Рио вполне могла бы претендовать на медаль.

Полный состав сборной можно посмотреть здесь.