Игры во время чумы. Евро-2020 закончился, ждем Олимпиаду

Точнее – 23 июля пройдет церемония открытия, а сама Олимпиада стартует на два дня раньше матчами по футболу и софтболу. На протяжении всех Игр в столице Японии будет соблюдаться режим чрезвычайной ситуации, который, по уверениям властей, не должен никак сказаться на проведении турнира.

Всем, кто отправляется в Токио, а это 19 тысяч спортсменов, 41 тысяча сопровождающих лиц, тысячи журналистов, за 14 дней до отлета надо зарегистрироваться в приложении А health reporting app. С помощью приложения нужно будет каждый день отмечать состояние своего здоровья. За 96 часов до вылета надо сделать первый ПЦР-тест, не ранее, чем за 72 – второй. Сделать их можно только в одобренных японцами лабораториях, которых всего 10 на всю Россию: по две – в Москве и Владивостоке, по три – в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

По прилету в столицу Японии – еще один тест, причем не экспресс, а самый настоящий, ждать результаты которого надо несколько часов. Из аэропорта журналистов с отрицательным ПЦР-тестом перемещают в отель, где они должны взаперти просидеть трое суток. По окончанию карантина – еще один тест. Если он тоже окажется отрицательным, то вам разрешат выйти из номера. К спортсменам требования немного другие: прибыть не ранее, чем за пять суток до старта своих соревнований и уехать не позже, чем через два дня.

Многочисленные официальные лица будут присутствовать в основном только на одном виде, а вот журналистам не позавидуешь: до вылета в Японию нужно составить график своих перемещений на весь срок Олимпиады. Оргкомитет заявку рассмотрит и примет решение, одобрять или нет. Россияне вышли в финал в стрельбе, а вы написали, что едете на дзюдо, где наш представитель вылетел досрочно? Будете наблюдать за финалом с участием японца и француза. На стрельбу вас никто не пустит.

Питаться во время Игр можно только на олимпийских объектах или в своем отеле, который одобрен организаторами. В Главном медиа-центре будет круглосуточный ресторан и магазин. Если нужно воспользоваться услугами магазина или ресторана, оргкомитет даст список одобренных заведений.