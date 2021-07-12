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Игры во время чумы. Евро-2020 закончился, ждем Олимпиаду
12 июля 18:47
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter Tokyo2020

Игры во время чумы. Евро-2020 закончился, ждем Олимпиаду

Уже 23 июля в Токио начнутся XXXII летние Олимпийские игры.

Точнее – 23 июля пройдет церемония открытия, а сама Олимпиада стартует на два дня раньше матчами по футболу и софтболу. На протяжении всех Игр в столице Японии будет соблюдаться режим чрезвычайной ситуации, который, по уверениям властей, не должен никак сказаться на проведении турнира.

Всем, кто отправляется в Токио, а это 19 тысяч спортсменов, 41 тысяча сопровождающих лиц, тысячи журналистов, за 14 дней до отлета надо зарегистрироваться в приложении А health reporting app. С помощью приложения нужно будет каждый день отмечать состояние своего здоровья. За 96 часов до вылета надо сделать первый ПЦР-тест, не ранее, чем за 72 – второй. Сделать их можно только в одобренных японцами лабораториях, которых всего 10 на всю Россию: по две – в Москве и Владивостоке, по три – в Санкт-Петербурге и Хабаровске.

По прилету в столицу Японии – еще один тест, причем не экспресс, а самый настоящий, ждать результаты которого надо несколько часов. Из аэропорта журналистов с отрицательным ПЦР-тестом перемещают в отель, где они должны взаперти просидеть трое суток. По окончанию карантина – еще один тест. Если он тоже окажется отрицательным, то вам разрешат выйти из номера. К спортсменам требования немного другие: прибыть не ранее, чем за пять суток до старта своих соревнований и уехать не позже, чем через два дня.

Многочисленные официальные лица будут присутствовать в основном только на одном виде, а вот журналистам не позавидуешь: до вылета в Японию нужно составить график своих перемещений на весь срок Олимпиады. Оргкомитет заявку рассмотрит и примет решение, одобрять или нет. Россияне вышли в финал в стрельбе, а вы написали, что едете на дзюдо, где наш представитель вылетел досрочно? Будете наблюдать за финалом с участием японца и француза. На стрельбу вас никто не пустит.

Питаться во время Игр можно только на олимпийских объектах или в своем отеле, который одобрен организаторами. В Главном медиа-центре будет круглосуточный ресторан и магазин. Если нужно воспользоваться услугами магазина или ресторана, оргкомитет даст список одобренных заведений.

Спортсменам тоже не позавидуешь: маски везде кроме комнаты в Олимпийской деревне и спортзала, выход за пределы деревни строго запрещен, прием пищи по расписанию, ПЦР-тесты каждые три дня. Нас ждут Игры строго режима. Допинг больше не главное зло в мировом спорте, главное – коронавирус. Даже сексом заниматься спортсменам нельзя. Неизвестно, как японцы собираются следить, но это официальный пункт антиковидного протокола. За нарушение – моментальное наказание вплоть до дисквалификации.

Несмотря на все ограничения, американцы отправят в Токио самую большую команду с 2000 года – на Игры-2020 отправятся 605 спортсменов из США. Большая команда и у хозяев – 499 человек, на третьем месте по количеству участников – австралийцы – 449. Сборная России, а точнее сборная Олимпийского комитета России, так официально будет именоваться наша команда – лишь на десятом месте. При этом надо отметить, что количество участников от нашей страны в легкой и тяжелой атлетиках ограничены из-за допинговых проблем в прошлом.

Что касается соревнований, то можно сказать, что они пройдут без зрителей за небольшими исключениями: из 750 соревнований со зрителями пройдут лишь 26. Причем их количество будет ограничено 10 тысячами или 50% от вместимости арены, в зависимости от того, какое число будет меньше.

источник: «Советский спорт»
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