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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Борьба: Рекорд Карелина под угрозой
13 июля 13:30
автор: Олег Чикирис

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Борьба: Рекорд Карелина под угрозой

«Советский спорт» представляет виды спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

СОСТАВ: БЕЗ ЧАКВЕТАДЗЕ

Наша команда будет представлена в 17 категориях из 18. Не будет россиянина лишь в греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В мае за лицензию здесь боролся олимпийский чемпион Рио Давит Чакветадзе, но он уступил в полуфинале представителю Сербии Зураби Датунашвили.

Сборная России

Вольная борьба. До 57 кг. Заур Угуев. До 65 кг. Гаджимурад Рашидов. До 74 кг. Заурбек Сидаков. До 86 кг. Артур Найфонов. До 97 кг. Абдулрашид Садулаев. До 125 кг. Сергей Козырев.

Греко-римская борьба. До 60 кг. Сергей Емелин. До 67 кг. Артем Сурков. До 77 кг. Александр Чехиркин. До 97 кг. Муса Евлоев. До 130 кг. Сергей Семенов.

Женская борьба. До 50 кг. Стальвира Оршуш. До 53 кг. Ольга Хорошавцева. До 57 кг. Валерия Коблова. До 62 кг. Любовь Овчарова. До 68 кг. Ханум Велиева. До 76 кг. Наталья Воробьева.

ЗВЕЗДА: Абдулрашид САДУЛАЕВ

Борьба изначально – один из самых медалеемких видов для сборной России. А лицо команды – борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев по прозвищу Русский танк. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Садулаев выиграл золото в весе до 86 кг, после чего сменил категорию. В весе до 97 кг был свой фаворит – олимпийский чемпион из США Кайл Снайдер. Битва за победу двух суперзвезд стала главной интригой всех больших турниров. Первая очная схватка в финале чемпионата мира в Париже закончилась победой американца по очкам. Однако больше Садулаев Снайдеру не проигрывал: на чемпионатах мира в Будапеште (2018) и Нур-Султане (2019) Русский танк буквально переезжал своего главного соперника, одерживая досрочные победы.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: НАШ ПРОГНОЗ – ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА

У мужчин медали могут быть почти везде. У вольников безоговорочный лидер команды – Садулаев, хотя в этом году ему не хватало практики. Плюс у Абдулрашида помимо Снайдера и узбека Шарифова появился новый опасный соперник – Мохаммад Мохаммадиан. Точнее соперник иранец старый, просто он вернулся после того как «отсидел» несколько лет за допинг. Самый тяжелый отбор в сборную прошел двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков, в прямом смысле слова рубившийся за место в составе с более молодым Разамбеком Жамаловым. Обычно после таких сражений наши борцы выигрывают золото Игр. Хотя здесь большую опасность представляет американец Кайл Дейк, спустившийся из категории 79 кг.

Самая легкая сетка – у самого легкого нашего борца Заура Угуева. В категории 65 кг Гаджимурад Рашидов до пандемии был признанным лидером, но сейчас в этом весе появился опасный армянин Вазген Теванян, выигравший Кубок мира.

Садулаев, Сидаков, Угуев, Рашидов – так можно расставить наших вольников, исходя из шансов выиграть золото. Не стоит сбрасывать со счетов и Артура Найфонова с Сергеем Козыревым, которые вряд ли будут претендовать на победу, но медаль взять могут. При этом, скорее всего, России не дадут выиграть больше двух золотых в вольной борьбе, хотя на последних чемпионатах мира мы абсолютно доминировали. Максимум, чего здесь можно выиграть, - три золота.

У классиков все сложнее, поскольку, как правило, тут нет явных фаворитов в категориях. Безоговорочный лидер в своем весе у нас один – это двукратный чемпион мира Муса Евлоев в категории до 97 кг. Очень хочется верить, что выиграет Александр Чехиркин, который прошел невероятный отбор, чтобы попасть в команду. Хорошие шансы и у Артема Суркова. Два золота – реальный план для греко-римлян, и выиграть награды должен кто-то из это троицы. Сергей Емелин и Сергей Семенов будут претендовать на медали другого достоинства.

У женщин золотых перспектив не много, но они есть. До сих пор в составе олимпийская чемпионка Наталья Воробьева и серебряная медалистка Рио Валерия Коблова, очень прибавили в последнее время Ольга Хорошавцева и Ханум Велиева. Все они будут бороться за награды.

Еще одна интрига: превзойдет ли Михайн Лопес достижение Александра Карелина. В Рио кубинец выиграл третье золото в супертяжелой категории и сравнялся с великим российским борцом. Лопес, конечно, тоже великий, однако есть одно «но»: те схватки, где он проигрывал, вызывают большие вопросы. Очень похоже, что Лопес их просто сдавал. Само собой, небезвозмездно. До Игр в Рио Михайн ломал всех, как Кинг Конг, но в какой форме 38-летний борец сейчас, никому не известно. За пять лет после Игр-2016 он появлялся на считанном числе турниров.

Медали России в борьбе на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований: 2 августа – 7 августа

Расписание финалов

2 августа, понедельник

12.15 (мск). Греко-римская борьба, до 60 кг. Греко-римская борьба, до 130 кг. Женская борьба, до 76 кг

3 августа, вторник

12.15 (мск). Греко-римская борьба, до 77 кг. Греко-римская борьба, до 97 кг. Женская борьба, до 68 кг

4 августа, среда

12.15 (мск). Греко-римская борьба, до 67 кг. Греко-римская борьба, до 87 кг. Женская борьба, до 62 кг

5 августа, четверг

12.15 (мск). Вольная борьба, до 57 кг. Вольная борьба, до 86 кг. Женская борьба, до 57 кг

6 августа, пятница

12.15 (мск). Вольная борьба, до 74 кг. Вольная борьба, до 125 кг. Женская борьба, до 53 кг

7 августа, суббота

12.45 (мск). Вольная борьба, до 65 кг. Вольная борьба, до 97 кг. Женская борьба, до 50 кг

источник: «Советский спорт»
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