Базаревич на грани отставки, а Понкрашов собирается в Токио. Итоги отборочной кампании

О провале сборной России, которая, оставшись без кучи основных баскетболистов (Швед, Фридзон, Курбанов, Боломбой, Хвостов, Зубков, Карасев и Кулагин-старший), проиграла в Сплите немцам и мексиканцам, заняла последнее место в группе и не попала в полуфинал, «Советский спорт» уже рассказывал во всех подробностях. Президент РФБ Андрей Кириленко, подводя итоги турнира, назвал его самым неудачным при Сергее Базаревиче, поблагодарил тренера за то, что тот пять лет «выжимал максимум из любого состава», и провозгласил курс на «полную перезагрузку» команды. Официальных новостей об отставке Базаревича пока нет, но она назревает – видимо, федерация сейчас присматривается к потенциальным кандидатам.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО РОССИИ НУЖНА БАСКЕТБОЛЬНАЯ СБОРНАЯ?

После краха в Сплите экспертно-баскетбольное сообщество, как всегда, принялось сетовать на нехватку игровой практики у россиян. Мол, восемь профессиональных клубов – слишком мало для такой страны (девятый – «Химки» - потерял главного спонсора и в лучшем случае будет играть в низшем дивизионе), да и лимит на легионеров надо сделать пожестче. Правда, вчера после совета Единой лиги ВТБ ее почетный президент Сергей Иванов заявил: в новом сезоне расширения турнира не предвидится, лимит «6 иностранцев в заявке на матч» останется прежним и вообще подготовка молодых-перспективных не входит в компетенцию лиги.

Вопрос с количеством клубов лично мне кажется не шибко принципиальным. Во-первых, здесь есть как плюсы, так и минусы – с появлением в чемпионате еще нескольких команд калибра «Енисея» или «Пармы» его общий уровень неминуемо упадет. То есть, игровой практики станет больше, зато снизится ее качество. А во-вторых, на лиге ВТБ свет клином не сошелся - по идее, нашим баскетболистам ничто не мешает выступать за рубежом. Правда, там они потеряют защиту в виде того самого лимита, который здесь приносит и гарантированное игровое время, и дополнительный доход.

Лимит, если честно, я все-таки ужесточил бы. Стоит вернуться к правилу «минимум два россиянина на площадке», которое неплохо работало в «нулевые» годы (его даже перенимали некоторые иностранные чемпионаты), но потом под давлением клубов было отменено. Хотя это, конечно, тоже не панацея. Главная проблема российского баскетбола – слабая «школа», то есть, тренеры. Особенно на стадии младших возрастов. Плюс падение популярности - без нее мальчишки не пойдут в спортшколы, где, как уже сказано выше, их не очень-то есть кому учить.

Тупик? А с чего вы вообще взяли, что России нужна классная баскетбольная сборная? Не государству, а миллионам обычных людей? И не так, чтоб «пусть будет» и «лучше с баскетом, чем без баскета», а всерьез - с готовностью тратить собственные нервы, время и деньги на процветание вида спорта и боление за него. Боюсь, что с этим в стране и по части футбола серьезные проблемы…

ЛИТВА И СЕРБИЯ – ТОЖЕ МИМО ТОКИО, DREAM TEAM ПРОИГРЫВАЕТ НИГЕРИЙЦАМ

Впрочем, мы отвлеклись. Вернемся к олимпийской квалификации, которая принесла массу сенсационных результатов. Немцы, с которыми наша сборная бодалась на равных в группе, выиграли турнир в Сплите, оставив за бортом Олимпиады Хорватию с суперснайпером из «Юты» Бояном Богдановичем. Другие хозяева тоже потерпели фиаско: Сербия в Белграде, Канада (с несколькими игроками НБА) в Витории - и даже Литва в Каунасе! Последняя пострадала от Луки Дончича, в финальном матче набравшего 31 очко и сделавшего трипл-дабл. Теперь словенцы едут в Токио – наряду с не самыми звездными сборными Германии, Италии и Чехии. Так что олимпийский турнир обещает быть весьма необычным – особенно после того, как американцы во главе с Кевином Дюрантом проиграли два контрольных матча кряду, чего с ними не случалось за тридцать лет существования Dream Team, - Австралии и, представьте себе, Нигерии.

Россия же на Играх будет представлена только в новой, уличной разновидности баскетбола - «три на три». Окончательные составы наших команд еще не определены, сейчас они проводят заключительный сбор во Владивостоке, и одним из девяти кандидатов на четыре места в мужской сборной является… Антон Понкрашов. Да-да, тот самый Понкрашов, что в «классическом» баскетболе брал золото ЧЕ-2007 и бронзу Лондона-2012, а при Базаревиче не вызывался в команду принципиально. Такая вот ирония судьбы.

Чуть раньше баскетбольной завершилась отборочная кампания в регби-7. Женская сборная России на турнире в Монако показала стопроцентный результат – пять побед из пяти с общим счетом 195:7 - и впервые попала на Олимпиаду. Таким образом, Россия квалифицировалась в Токио в семи командно-игровых дисциплинах из 18. Это на три больше, чем пять лет назад в Рио-де-Жанейро, – как раз за счет женского регби и баскетбола 3х3.

Сборные России по командным игровым видам спорта на последних летних Олимпиадах

Виды спорта Место в Рио-2016 Отбор в Токио-2020 Волейбол. Женщины 6 + Волейбол. Мужчины 4 + Гандбол. Женщины 1 + Гандбол. Мужчины - - Водное поло. Женщины 3 + Водное поло. Мужчины - - Баскетбол. Женщины - - Баскетбол. Мужчины - - Баскетбол 3х3. Женщины х + Баскетбол 3х3. Мужчины х + Регби-7. Женщины - + Регби-7. Мужчины - - Футбол. Женщины - - Футбол. Мужчины - - Хоккей на траве. Женщины - - Хоккей на траве. Мужчины - - Софтбол - - Бейсбол - - Всего отобралось команд 4 из 16 7 из 18

«+» прошли отбор, «-» не прошли отбор, «х» вид не входил в программу Игр.

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ДРАМА НА ГОЛЛАНДСКОМ ПЛЯЖЕ

Из других видов спорта россияне отметились в конце отбора по пляжному волейболу и плаванию на открытой воде. Квалификационные марафоны на 10 км в португальском Сетубале принесли олимпийские лицензии Анастасии Кирпичниковой с Кириллом Абросимовым, и теперь в Токио наши пловцы – с учетом тех, что в бассейне, - выступят на 35 дистанциях из 37.

В бич-волее Россия была очень близка к получению максимальной квоты. Два наших мужских дуэта и один женский отобрались на Игры раньше, а борьба за последнюю, четвертую путевку шла в Гааге – на Кубке Европы, необычном турнире национальных команд по две пары в каждой. Наши девушки дошли до финала, где встретились с голландками - и все решилось лишь на тай-брейке третьего, решающего матча. По ходу заключительной партии Мария Бочарова и Мария Воронина вели с большим преимуществом - 8:3, но потом занервничали, стали ошибаться, и после счета 11:9 проиграли шесть мячей подряд. Олимпиада уплыла из-под самого носа…

Подытоживаем. В завершившейся квалификационной кампании российские спортсмены добились максимального результата в волейболе, баскетболе 3х3, фехтовании, синхронном плавании, прыжках на батуте, дзюдо, теннисе и обеих гимнастиках – спортивной и художественной. А вот перечень видов спорта, где Олимпиада пройдет совсем без нас: футбол, баскетбол 5х5, бейсбол, софтбол, хоккей на траве, гольф, скейтборд и серфинг.