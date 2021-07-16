Наша «Золотая дюжина» Токио. Художественная гимнастика: «клоны» Аверины из империи Винер

Для сестер Авериных, которые будут представлять Россию в личных соревнованиях, нынешняя Олимпиада – первая в карьере. А вот в команде для групповых упражнений есть сразу три победительницы предыдущих Игр в Рио-де-Жанейро – Максимова, Татарева и Близнюк. Причем уроженка украинского Запорожья Анастасия Близнюк выступала и в Лондоне-2012, а значит может стать первой в истории художественной гимнастики трехкратной олимпийской чемпионкой. Такое не удавалось ни Евгении Канаевой, дважды побеждавшей в многоборье в конце «нулевых» - начале десятых, ни Алине Кабаевой.

Если бы в художественной гимнастике разыгрывалось не два, а полсотни комплектов наград, как в легкой атлетике, Россия легко опередила бы в медальном зачете Игр США, Китай и все прочие страны планеты Земля. В ХХI веке наши «художницы» полностью доминируют на мировой арене, с Сиднея-2000 они не отдают олимпийское золото никому. Причем делается это усилиями одной тренерской школы, но зато какой - империи Ирины Винер-Усмановой. Вот и из Токио россиянки наверняка увезут оба чемпионских титула. Во всяком случае мы им этого всячески желаем.

ЗВЕЗДЫ: ДИНА И АРИНА АВЕРИНЫ

Фамилия будущей триумфаторши токийской ковра известна заранее – при всем уважении к израильтянке Линой Ашрам и другим зарубежным гимнасткам. Осталось выяснить, какая из 22-летних близняшек Авериных, похожих друг на друга, как две капли воды, на сей раз окажется сильнее.

Дина, родившаяся на несколько минут раньше сестры, считается фаворитом – именно она с 2017 года удерживает звание чемпионки мира в многоборье. Зато на недавне-июньском ЧЕ в в Болгарии «старшенькая» была только третьей, а победила Арина. Хотя Дина реабилитировалась в отдельных видах – в том числе, в упражнениях с лентой, где ошиблась в многоборье, - и именно ее Винер назвала потенциальной чемпионкой Токио. Плюс в минувший уик-энд Дина собрала в Москве чуть ли не все золото последнего предолимпийского турнира - Кубка вызова. Арина там не выступала из-за травмы ноги, но не волнуйтесь - по словам Винер, это не помешает подготовке к Токио.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: ВЕЗДЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБА ЗОЛОТА

Думаю, вы уже поняли, что за чемпионский титул в личном первенстве Россия может не волноваться. Коли уж разрешается выставлять двух спортсменок от страны, то не одна, так другая Аверина обязательно победит. Кстати, так уже бывало на предыдущей Олимпиаде в Рио и еще раньше, в Сиднее-2000: в обоих случаях признанные фаворитки – Яна Кудрявцева и Алина Кабаева соответственно – допускали серьезные ошибки, но вместо них золото завоевывали номинальные вторые «номера» российской сборной. В Австралии чемпионкой стала Юлия Барсукова, а в Бразилии - Маргарита Мамун.

Но как же групповые упражнения? Ведь там пятерка у нас одна и помарки любой из гимнасток исправлять будет некому. Согласен, риск здесь побольше – особенно, если учесть, что основные конкурентки России выступают у себя дома. На ЧМ-2019, где группы соревновались с теми же снарядами, что на предстоящей Олимпиаде, японки даже опередили наших в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Правда, на общем результате это не сказалось: еще раньше, выступая с пятью мячами, сборная России создала себе приличный отрыв в восемь десятых балла, которого с запасом хватило для суммарной победы.

Медали России в теннисе на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований: 6–8 августа

Расписание финалов

7 августа, суббота

9.20 (мск). Личное многоборье

8 августа, воскресенье

5.00. Групповые упражнения