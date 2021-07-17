Наша «Золотая дюжина» в Токио. Гандбол: восемь чемпионок Рио и Трефилов на трибуне

Не хотелось бы сглазить, но факт налицо: перед Олимпиадой новому тренеру Алексею Алексееву удалось собрать в команде практически всех сильнейших. Сразу восемь гандболисток этого состава являются действующими олимпийскими чемпионками, и, как вы понимаете, со времен Рио стали не только старше, но и опытнее. О сыгранности я и не говорю, с ней не должно быть никаких проблем.

Лично я поставил бы на гандболисток. По шансам на пьедестал они стоят вровень с мужской сборной по волейболу, а вот на победу - пожалуй, чуть впереди. Не «сразу за» главными фаворитами, а настоящие «одни из». Эта команда всегда играет по-крупному и целит только на первое место. Четыре золота ЧМ в ХХI веке - такого больше нет ни у одной страны. А в прошлом году, когда наши без нескольких лидеров стали лишь пятыми на чемпионате Европы, это было воспринято как ЧП и привело к отставке звездного испанского тренера Амброса Мартина.

На фоне огромной олимпийской палитры, окинуть которую одним взглядом не под силу простому смертному, победы в командных играх всегда выделяются, их помнят больше других. Так было с российским золотом Сеула-1988 в футболе и баскетболе, с триумфом волейболистов в Лондоне 2012-го, а пять лет назад в Рио-де-Жанейро эстафету приняла женская гандбольная сборная. И сейчас именно две последних команды дают нам надежду на продолжение «игрового банкета» в Токио.

Плюс в Токио не обойдется без Евгения Трефилова, с чьим именем связаны все победы сборной последних лет, включая бразильскую 2016-го. В Японии знаменитый тренер будет находиться в качестве консультанта – пусть не в команде, но всегда рядом, и, если что, обязательно подскажет. Да что подсказки - даже сам факт присутствия Трефилова на трибуне наверняка добавит уверенности нашим девушкам.

ЗВЕЗДА: АННА ВЯХИРЕВА

Если вам надоело смотреть, как мучаются от недостатка мастерства наши фут- и баскетболисты, лучшего лекарства, чем ее игра, в российском спорте не найти. Наша «Гандбольная Месси» (рост Вяхиревой - 168 см) не раз становилась MVP крупнейших турниров, включая олимпийский в Рио и даже непобедный ЧЕ-2018 – несмотря на поражение в финале от француженок, ее все равно признали лучшей. И немудрено: глядя на виртуозные броски и особенно передачи главного «мотора» гандбольной сборной, трудно остаться равнодушным. Когда в начале июля в контрольном матче со шведками Вяхирева схватилась за голеностоп, все вокруг схватились за головы – не дай бог потерять ее перед Токио! К счастью, травма Анны оказалась проходной – а значит, в Японии нас с вами ждет настоящее зрелище.

ШАНСЫ НА МЕДАЛЬ: ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ – ФРАНЦИЯ И НОРВЕГИЯ

Кстати, упомянутый выше матч россиянки Швеции проиграли – как и другой на турнире в начале июля, с Голландией. Хотя во втором случае наши вели с разницей «+9» по ходу второго тайма (между прочим, у действующих чемпионок мира), и вообще итоговый результат их не сильно интересовал. Алексеев активно задействовал скамейку запасных, отрабатывал взаимодействия для Токио, и все гандболистки играли со специальными датчиками - чтобы следить за физическим состоянием каждой и подвести на пике формы к началу Олимпиады.

Точнее, даже не к началу, а к плей-офф, участие россиянок в котором сомнению не подвергается. Разве что выходить туда надо с места повыше, чтоб не нарваться в 1/4 на старых «приятельниц» из Норвегии или тех же голландок (еще один грозный соперник – Франция – находится в нашей группе). А настоящая игра для сборной начнется, надеюсь, только с полуфинала.

Вот тогда Россия и вспомнит, что такое большой гандбол.

Медали России в гандболе на предыдущих Олимпиадах Начало и окончание соревнований в женском гандболе: 25 июля – 8 августа

Расписание матчей сборной России в группе и игр плей-офф

Группа А: Норвегия, Голландия, Черногория, Корея, Ангола, Япония

Группа В: Россия, Франция, Швеция, Испания, Венгрия, Бразилия

25 июля, воскресенье

5.00 (мск). Россия – Бразилия

27 июля, вторник

8.15. Швеция – Россия

29 июля, четверг

13.30. Венгрия – Россия

31 июля, суббота

8.15. Россия – Франция

2 августа, понедельник

8.15. Испания – Россия

4 августа, среда

3.30, 7.15, 11.00, 14.45. 1/4 финала (А1 – В4, В1 – А4, А2 – В3, В2 – А3)

6 августа, пятница

11.00, 15.00. 1/2 финала

8 августа, воскресенье

5.00. Матч за 3-е место

9.00. Финал