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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Гандбол: восемь чемпионок Рио и Трефилов на трибуне
17 июля 15:46
автор: Лев Тигай

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Гандбол: восемь чемпионок Рио и Трефилов на трибуне

Продолжаем представлять 12 «самых российских» видов спорта летней Олимпиады, которая открывается 23 июля.

На фоне огромной олимпийской палитры, окинуть которую одним взглядом не под силу простому смертному, победы в командных играх всегда выделяются, их помнят больше других. Так было с российским золотом Сеула-1988 в футболе и баскетболе, с триумфом волейболистов в Лондоне 2012-го, а пять лет назад в Рио-де-Жанейро эстафету приняла женская гандбольная сборная. И сейчас именно две последних команды дают нам надежду на продолжение «игрового банкета» в Токио.

Лично я поставил бы на гандболисток. По шансам на пьедестал они стоят вровень с мужской сборной по волейболу, а вот на победу - пожалуй, чуть впереди. Не «сразу за» главными фаворитами, а настоящие «одни из». Эта команда всегда играет по-крупному и целит только на первое место. Четыре золота ЧМ в ХХI веке - такого больше нет ни у одной страны. А в прошлом году, когда наши без нескольких лидеров стали лишь пятыми на чемпионате Европы, это было воспринято как ЧП и привело к отставке звездного испанского тренера Амброса Мартина.

СОСТАВ: ВСЕ В СТРОЮ – ТОЛЬКО ПОБЕЖДАЙ

Сборная России

Вратари: Виктория Калинина, Анна Седойкина, Анастасия Лагина (запасная)
Левые крайние: Полина Кузнецова, Полина Горшкова, Дарья Самохина (запасная)
Правые крайние: Юлия Манагарова, Ольга Фомина
Линейные: Анна Сень, Ксения Макеева
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Полина Ведехина, Елена Михайличенко (запасная)
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина

Не хотелось бы сглазить, но факт налицо: перед Олимпиадой новому тренеру Алексею Алексееву удалось собрать в команде практически всех сильнейших. Сразу восемь гандболисток этого состава являются действующими олимпийскими чемпионками, и, как вы понимаете, со времен Рио стали не только старше, но и опытнее. О сыгранности я и не говорю, с ней не должно быть никаких проблем.

Плюс в Токио не обойдется без Евгения Трефилова, с чьим именем связаны все победы сборной последних лет, включая бразильскую 2016-го. В Японии знаменитый тренер будет находиться в качестве консультанта – пусть не в команде, но всегда рядом, и, если что, обязательно подскажет. Да что подсказки - даже сам факт присутствия Трефилова на трибуне наверняка добавит уверенности нашим девушкам.

ЗВЕЗДА: АННА ВЯХИРЕВА

Если вам надоело смотреть, как мучаются от недостатка мастерства наши фут- и баскетболисты, лучшего лекарства, чем ее игра, в российском спорте не найти. Наша «Гандбольная Месси» (рост Вяхиревой - 168 см) не раз становилась MVP крупнейших турниров, включая олимпийский в Рио и даже непобедный ЧЕ-2018 – несмотря на поражение в финале от француженок, ее все равно признали лучшей. И немудрено: глядя на виртуозные броски и особенно передачи главного «мотора» гандбольной сборной, трудно остаться равнодушным. Когда в начале июля в контрольном матче со шведками Вяхирева схватилась за голеностоп, все вокруг схватились за головы – не дай бог потерять ее перед Токио! К счастью, травма Анны оказалась проходной – а значит, в Японии нас с вами ждет настоящее зрелище.

ШАНСЫ НА МЕДАЛЬ: ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ – ФРАНЦИЯ И НОРВЕГИЯ

Кстати, упомянутый выше матч россиянки Швеции проиграли – как и другой на турнире в начале июля, с Голландией. Хотя во втором случае наши вели с разницей «+9» по ходу второго тайма (между прочим, у действующих чемпионок мира), и вообще итоговый результат их не сильно интересовал. Алексеев активно задействовал скамейку запасных, отрабатывал взаимодействия для Токио, и все гандболистки играли со специальными датчиками - чтобы следить за физическим состоянием каждой и подвести на пике формы к началу Олимпиады.

Точнее, даже не к началу, а к плей-офф, участие россиянок в котором сомнению не подвергается. Разве что выходить туда надо с места повыше, чтоб не нарваться в 1/4 на старых «приятельниц» из Норвегии или тех же голландок (еще один грозный соперник – Франция – находится в нашей группе). А настоящая игра для сборной начнется, надеюсь, только с полуфинала.

Вот тогда Россия и вспомнит, что такое большой гандбол.

Медали России в гандболе на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований в женском гандболе: 25 июля – 8 августа

Расписание матчей сборной России в группе и игр плей-офф

Группа А: Норвегия, Голландия, Черногория, Корея, Ангола, Япония
Группа В: Россия, Франция, Швеция, Испания, Венгрия, Бразилия

25 июля, воскресенье

5.00 (мск). Россия – Бразилия

27 июля, вторник

8.15. Швеция – Россия

29 июля, четверг

13.30. Венгрия – Россия

31 июля, суббота

8.15. Россия – Франция

2 августа, понедельник

8.15. Испания – Россия

4 августа, среда

3.30, 7.15, 11.00, 14.45. 1/4 финала (А1 – В4, В1 – А4, А2 – В3, В2 – А3)

6 августа, пятница

11.00, 15.00. 1/2 финала

8 августа, воскресенье

5.00. Матч за 3-е место

9.00. Финал

источник: «Советский спорт»
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