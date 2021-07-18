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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Стрельба: 17 лет без побед – но теперь они будут
18 июля 23:45
автор: Лев Тигай
автор фото: Стрелковый союз России

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Стрельба: 17 лет без побед – но теперь они будут

Продолжаем представлять 12 «самых российских» видов спорта летней Олимпиады, которая открывается 23 июля.

Удивительно, но факт: на трех предыдущих Олимпиадах наши стрелки, при всех их славных традициях, не добыли ни одного чемпионского титула. Хотя волна допинг-расследований и дисквалификаций, накрывшая Россию в последние годы, этот вид спорта обошла стороной. Стрелкам не помогают ни анаболики, ни эритропоэтин, ни мельдоний, здесь запрещены совсем другие, расслабляющие средства, – например, алкоголь или банальная валерьянка. Но вот поди ж ты: начиная с Пекина-2008, у наших снайперов как отрезало.

К счастью, в Токио эта незолотая полоса должна, наконец, закончиться.

Медали России в стрельбе на предыдущих Олимпиадах

СОСТАВ: АЛИПОВ В 45 ЛЕТ ВСЕ ЕЩЕ НЕЗАМЕНИМ

Сборная России

Пулевая стрельба

Мужчины: Сергей Каменский, Леонид Екимов, Владимир Масленников, Артем Черноусов, Вадим Мухаметьянов, Антон Аристархов

Женщины: Виталина Бацарашкина, Анастасия Галашина, Юлия Зыкова, Юлия Каримова, Маргарита Черноусова

Стендовая стрельба

Мужчины: Алексей Алипов, Максим Кабацкий

Женщины: Наталья Виноградова, Екатерина Субботина, Зиля Батыршина, Дарья Семьянова

На Играх в Японии россияне выступят в 14 из 15 видов программы. Единственным исключением стал мужской скит – так в стрельбе называется не монашеская обитель, а соревнования на круглом стенде, когда спортсмены, рассредоточившись по периметру большой дуги, по очереди палят по тарелочкам, вылетающим из «блиндажа» в центре.

На стенде траншейном с тамошней дисциплиной трап наши мужчины все-таки взяли одну лицензию, причем сделал это 45-летний Алексей Алипов - чемпион той самой Олимпиады-2004 в Афинах, после которой у России не было золота. Зато в большинстве остальных видов, включая все шесть женских, у нас в Токио – максимальная двойная квота. Кстати, пройти отбор везде без исключения не сумела ни одна сборная, включая даже китайцев.

ЗВЕЗДЫ: СЕРГЕЙ КАМЕНСКИЙ И ВИТАЛИНА БАЦАРАШКИНА

Пять лет назад в Рио-де-Жанейро они взяли по серебру, однако разным оружием и вообще по-разному. Пистолетчице Бацарашкиной, чью фамилию тогда и в России заучивали с трудом, было всего 19, ее медаль стала сенсацией независимо от достоинства. Каменский же предпочитает винтовку и в Бразилии должен был побеждать - он упустил золото последним выстрелом. Причем уже после того, как соперник по финалу итальянец Николо Камприани… сам испортил свою заключительную попытку, выбив лишь 9,2. Россиянину за глаза хватило бы тривиальной «девятки», но Каменский разволновался и пальнул чуть ли не в молоко - 8,3, худший выстрел дня.

Сейчас Сергей – двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, обладатель нескольких рекордов планеты. У Бацарашкиной титулов поменьше, хотя она тоже не раз доказывала неслучайность своего прорыва в 2016-м. На последнем ЧМ в Корее они с Каменским оба боролись за золото, и там не повезло уже девушке с пистолетом: в перестрелке, равносильной футбольным пенальти, Бацарашкина уступила украинке Елене Костевич. Зато Каменский, наученный горьким опытом Рио, положил последнюю пулю в самое «яблочко» (10,6), обошел хорвата Петара Горшу и стал чемпионом.

Заметьте, и он, и Бацарашкина на ЧМ добились успеха в личных олимпийских видах, - но не в тех, где являются призерами Игр. То есть, оба универсалы, и в Токио будут атаковать пьедестал по два раза, не считая командных соревнований. Надеюсь, где-нибудь да сработает.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: ВНИМАНИЕ, НОВИНКА - КОМАНДНЫЙ МИКСТ

Кроме Каменского и Бацарашкиной неплохие шансы на призовое место в индивидуальных дисциплинах имеют Юлия Каримова (еще одна чемпионка мира-2018) и Владимир Масленников в стрельбе из винтовки, а также пистолетчик Артем Черноусов. Алипов? На него, при всем уважении к сединам-регалиям, я, признаться, особо бы не рассчитывал. Лучше обратите внимание на состязания смешанных команд, которые в Токио впервые включены в олимпийскую программу.

В миксте будут разыграны три комплекта наград: пистолет, винтовка, стендовый трап. И везде Россия прошла отбор еще три года назад, взяв по медали ЧМ в каждом из этих видов. Бацарашкина и Черноусов тогда вообще обыграли китайцев с мировым рекордом, а недавно в Хорватии стали и чемпионами Европы. Кстати, в винтовочном миксте на пьедестал ЧЕ-2021 поднялись сразу два наших дуэта: Каменский с Каримовой – бронзовые призеры, Масленников с Анастасией Галашиной – серебряные. В общем, олимпийская новинка явно пришлась по вкусу российским стрелкам.

Начало и окончание соревнований по стрельбе в Токио: 23 июля – 2 августа

Расписание финалов

24 июля, суббота

4.45 (мск). Пневматическая винтовка 10 м. Женщины
9.30. Пневматический пистолет 10 м. Мужчины

25 июля, воскресенье

5.15. Пневматический пистолет 10 м. Женщины
9.30. Пневматическая винтовка 10 м. Мужчины

26 июля, понедельник

8.50. Скит. Женщины
9.50. Скит. Мужчины

27 июля, вторник

5.35. Пневматический пистолет 10 м. Смешанные команды
9.50. Пневматическая винтовка 10 м. Смешанные команды

29 июля, четверг

8.30. Трап. Женщины
9.30. Трап. Мужчины

30 июля, пятница

8.50. Пистолет 25 м. Женщины

31 июля, суббота

8.00. Трап. Смешанные команды
10.00. Винтовка 50 м из трех положений. Женщины

2 августа, понедельник

8.30. Скоростной пистолет 25 м. Мужчины
10.50. Винтовка 50 м из трех положений. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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