«Сitius, altius, fortius — communis!» МОК утвердил новый олимпийский девиз

Новый девиз фактически повторяет старый, к нему добавилось лишь слово - «вместе». Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха, слово «вместе» поможет выразить потребность в солидарности во всем мире.

Думается, по замыслу президента МОК «вместе» (communis) будет как-то способствовать некоему объединению спортсменов в наше сложное время. Когда уже второй год в мире лютует COVID-19, когда страны все больше разъединяются.

Предыдущий девиз «Быстрее, выше, сильнее!» был утвержден еще в 1894 году, за два года до начала первых Олимпийских игр современности, которые прошли в Афинах в 1896 году.

Автором слогана был доминиканский священник Анри Дидон. Он устраивал спортивные соревнования в колледже под Парижем и произнес эту фразу перед открытием турнира. На соревнованиях присутствовал друг священника барон Пьер де Кубертен - основатель Международного олимпийского комитета и современных Олимпиад. Месье де Кубертену этот слоган понравился, и он сделал его олимпийским девизом.

Получается, что девиз верой и правдой прослужил международному олимпийскому движению 127 лет!