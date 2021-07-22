Наша «Золотая дюжина» в Токио. Легкая атлетика: вдесятером против целого мира

При всех трудностях и ограничениях последних лет, из-за которых вид спорта, естественно, переживает кризис, набрать десятку олимпийцев труда не составило. Наоборот, некоторые кандидаты (скажем, прыгунья тройным Екатерина Конева) были сильно недовольны, когда их не включили в токийскую заявку. Национальная федерация в ответ ссылалась на текущие международные рейтинги, которыми она руководствовалась при выборе состава.

Что касается Игр в Токио, то после затяжных споров-переговоров международная федерация IAAF постановила: на Олимпиаду будут допущены 10 легкоатлетов из нашей страны. Это в десять раз больше, чем в Рио-де-Жанейро-2016, где Россию представляла одинокая прыгунья в длину Дарья Клишина, но в десять раз меньше, чем в «нормальные» времена - например, в 2012-м в Лондон ездила команда из 102-х человек.

Из-за допинг-скандала, продолжающегося уже шесть лет, наша легкая атлетика с 2015-го находится «вне закона» на мировой арене. Здесь выступления в нейтральном статусе по персональным разрешениям для россиян давно стали привычным делом, а порой и труднодоступной мечтой.

Женщины: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Эльвира Хасанова (ходьба).

ЗВЕЗДЫ: МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ И АНЖЕЛИКА СИДОРОВА

Единственным исключением из правил отбора в команду была Мария Ласицкене. Победительница трех последних ЧМ по прыжкам в высоту, вернувшись в мае на мировую арену после долгой «вирусной» паузы, показывала результаты ниже 190 см, а потом еще и получила травму задней поверхности бедра. Ласицкене выздоровела и стала выступать вновь только в начале июля, когда отборочный чемпионат страны уже прошел, однако ее присутствие в сборной сомнению все равно не подвергалось. Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова объясняла это так: Ласицкене – наш флагман, и без нее Россия вряд ли бы выбила эти десять мест на Олимпиаде.

К тому же, залечив бедро, Мария запрыгала по-другому, нежели до травмы. С 10 по 17 июля она выиграла три турнира, на одном из которых преодолела гроссмейстерский двухметровый рубеж. Это, конечно, не 206, которые Ласицкене брала в прежние годы и которые в нынешнем есть в активе у лидера сезона – 19-летней украинки Ярославы Могучих. Но в том, что российская прыгунья тоже будет бороться в Токио за призовое место, теперь сомнений нет.

А насчет другой действующей чемпионки мира Анжелики Сидоровой их и не было. В рейтинге лучших прыжков сезона – тоже в высоту, но с шестом, - она идет второй, сразу за Кэти Наджетт, которая в 30 лет вдруг резко прибавила и сиганула аж на 495 см. Две недели назад они с Сидоровой встретились в секторе на турнире в Монако, и там победа осталась за американкой. К которой в Японии добавится соотечественница Сэнди Моррис, бравшая в свое время пять метров, и триумфаторша Олимпиады в Рио Катерина Стефаниди из Греции. В общем, битва будет жаркой: в этой четверке любая способна замахнуться на золото.

ГДЕ ЕЩЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: МУЖСКАЯ ВЫСОТА И ШУБЕНКОВ ПОД ВОПРОСОМ

У Сергея Шубенкова есть четыре медали ЧМ всех достоинств, включая одну высшего, но олимпийских финалов в его карьере до сих пор нет: В Лондоне-2012 он по молодости вылетел в 1/2, а пять лет назад российского барьериста на Игры не допустили. И вполне могли не допустить сейчас: зимой в допинг-пробе Шубенкова нашли запрещенный препарат, что вызвало всеобщий шок – ведь Сергей считался эталоном «чистого» спортсмена.

К счастью, Шубенкова оправдали – оказалось, что допинг попал в его организм с микроскопическими крошками от таблеток, которые давали грудному сыну. Но «амнистия» состоялась только в конце июня, Сергей едва успел получить нейтральный статус и выступить на паре турниров, где показал лишь 13,19 – 13-й результат сезона. Тем временем Грант Холлоуэй на американском отборе выдал феноменальные 12,81, всего на сотую хуже мирового рекорда! Похоже, что в Токио американец может проиграть только по собственной инициативе, хотя за серебро Шубенков, надеюсь, поспорит - с Орландо Ортегой из Испании и Девоном Алленом из США. Тем более, что действующий олимпийский чемпион Омар Маклауд у себя на Ямайке провалил спросонья финальный отборочный забег (его почему-то назначили на восемь утра) и не попал в сборную.

У десятиборца Ильи Шкуренева, метателя молота Валерия Пронкина и уже упоминавшейся Клишиной шансов на пьедестал поменьше, чем у Шубенкова. Хотя Дарья весной улетала за семь метров и даже повторяла лично-рекордные 7.05, пусть и с сильным попутным ветром. Но все же самым перспективным для нас видом легкой атлетики в Токио мне видятся прыжки не в длину, а опять в высоту. И не женские с Ласицкене, а мужские, где за Россию выступят сразу два потенциальных призера – Илья Иванюк и Михаил Акименко.

Два года назад в Дохе они стояли на пьедестале справа и слева от Мутаза Баршима, у которого только что почти оттяпали золото домашнего ЧМ. Знаменитый прыгун из Катара (персональный рекорд – 243 см!) тогда чудом спасся от позора в последней попытке, и с тех наши парни ему спуску не дают. В мае этого года Иванюк одолел-таки Баршима в его Дохе на этапе «Бриллиантовой лиги», а неделей раньше захватил и лидерство в мировом сезоне – 2.37.

Зато через месяц на чемпионате России Иванюк был только вторым - после Акименко. Так что наши высотники достойны друг друга - почему бы в Токио им не взять противника в «клещи»? Правда, там будет не только Баршим – например, белорус Максим Недосеков в 2021-м преодолевал 2.37 дважды, а американец Джувон Харрисон на национальном отборе взял 2.36 и вдобавок отличился в… прыжках в длину - 8.47.

Получается, в сумме наша десятка «смертников» идет примерно на три-четыре олимпийских медали. Главное, чтобы хоть одна из них оказалась золотой.

Медали России в легкой атлетике на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований в Токио: 30 июля – 8 августа

Расписание финалов

30 июля, пятница

14.30 (мск). 10 000 м. Мужчины

31 июля, суббота

14.15. Диск. Мужчины

15.35. Смешанная эстафета 4х400 м

15.50. 100 м. Женщины

1 августа, воскресенье

4.35. Ядро. Женщины

13.10. Высота. Мужчины

14.20. Тройной. Женщины

15.50. 100 м. Мужчины

2 августа, понедельник

4.20. Длина. Мужчины

5.50. 100 м с/б. Женщины

14.00. Диск. Женщины

15.15. 300 м с/п. Мужчины

15.40. 5000 м. Женщины

3 августа, вторник

4.50. Длина. Женщины

6.20. 400 м с/б. Мужчины

13.20. Шест. Мужчины

14.35. Молот. Женщины

15.25. 800 м. Женщины

15.50. 200 м. Женщины

4 августа, среда

5.30. 400 м с/б. Женщины

14.00. 300 м с/п. Женщины

14.15. Молот. Мужчины

15.05. 800 м. Мужчины

15.55. 200 м. Мужчины

5 августа, четверг

5.00. Тройной. Мужчины

5.05. Ядро. Мужчины

5.55. 110 м с/б. Мужчины

10.30. Ходьба 20 км. Мужчины

13.20. Шест. Женщины

15.00. 400 м. Мужчины

15.30. Семиборье. Женщины

15.40. Десятиборье. Мужчины

23.30. Ходьба 50 км. Мужчины

6 августа, пятница

10.30. Ходьба 20 км. Женщины

14.50. Копье. Женщины

15.00. 5000 м. Мужчины

15.35. 400 м. Женщины

15.50. 1500 м. Женщины

16.30. Эстафета 4х100 м. Женщины

16.50. Эстафета 4х100 м. Мужчины

7 августа, суббота

1.00. Марафон. Женщины

13.35. Высота. Женщины

13.45. 10 000 м. Женщины

14.00. Копье. Мужчины

14.40. 1500 м. Мужчины

15.30. Эстафета 4х400 м. Женщины

15.50. Эстафета 4х400 м. Мужчины

8 августа, воскресенье

1.00. Марафон. Мужчины