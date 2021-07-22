97 процентов россиян не знают ни одного олимпийца. А «Матч ТВ» рапортует о раскрутке спорта

Цифры для некогда спортивной державы номер один катастрофические, если верить, конечно, опросу ВЦИОМ. Но в это охотно верится.

Можно себе представить, что такое число россиян не назовет хотя бы одного футболиста, который играет за сборную? Нет, нельзя. Дзюбу с Акинфеевым знают даже домохозяйки. Не говоря уже о наших хоккеистах во главе с Овечкиным или лыжнике Большунове. А вот пловцов, легкоатлетов, гимнастов, стрелков и прочих не помнит. Даже тех, кто реально будет претендовать на золото Токио.

Отчасти такое равнодушие вызвано отсутствием больших звезд в этих видах. Но они все же есть. Вот только основная публика знает спорт через раскрученных фигур. Такими еще недавно были теннисистка Шарапова, бегун Борзаковский или волейболистка Гамова. А кто пришел им на смену? Где сейчас у нас распиаренные звезды в олимпийских видах?

Даже художницы и синхронистки не вызывают восхищения. Невозможно сопоставить интерес к этим видам с тем временем, когда на ковре зажигала Кабаева. Когда страна переживала за гимнаста Немова, которому злодеи судьи постоянно сбавляли баллы.

Внес безусловно свою лепту допинг. Все помнят наших ходоков, помнят Каниськину и то, как за нее переживали. А потом оказалось, что все эти победы в ходьбе (и не только) были сдобрены хорошей порцией допинга. Первая реакция — нас подставили — давно уступила место осознанию нашей испорченности. Такие истории, как правило, хочется вычеркнуть из памяти. Так устроена человеческая психика. То, что вызывает плохие эмоции, мы стараемся отбросить в сторону. Страна так и сделала — позабыла про своих спортсменов.