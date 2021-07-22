97 процентов россиян не знают ни одного олимпийца. А «Матч ТВ» рапортует о раскрутке спорта

Цифры для некогда спортивной державы номер один катастрофические, если верить, конечно, опросу ВЦИОМ. Но в это охотно верится.
Можно себе представить, что такое число россиян не назовет хотя бы одного футболиста, который играет за сборную? Нет, нельзя. Дзюбу с Акинфеевым знают даже домохозяйки. Не говоря уже о наших хоккеистах во главе с Овечкиным или лыжнике Большунове. А вот пловцов, легкоатлетов, гимнастов, стрелков и прочих не помнит. Даже тех, кто реально будет претендовать на золото Токио.
Отчасти такое равнодушие вызвано отсутствием больших звезд в этих видах. Но они все же есть. Вот только основная публика знает спорт через раскрученных фигур. Такими еще недавно были теннисистка Шарапова, бегун Борзаковский или волейболистка Гамова. А кто пришел им на смену? Где сейчас у нас распиаренные звезды в олимпийских видах?
Даже художницы и синхронистки не вызывают восхищения. Невозможно сопоставить интерес к этим видам с тем временем, когда на ковре зажигала Кабаева. Когда страна переживала за гимнаста Немова, которому злодеи судьи постоянно сбавляли баллы.
Внес безусловно свою лепту допинг. Все помнят наших ходоков, помнят Каниськину и то, как за нее переживали. А потом оказалось, что все эти победы в ходьбе (и не только) были сдобрены хорошей порцией допинга. Первая реакция — нас подставили — давно уступила место осознанию нашей испорченности. Такие истории, как правило, хочется вычеркнуть из памяти. Так устроена человеческая психика. То, что вызывает плохие эмоции, мы стараемся отбросить в сторону. Страна так и сделала — позабыла про своих спортсменов.
Сегодня из олимпийцев разве что прыгунья в высоту Ласицкене на слуху у широкой публики. Она и набрала ровно 1 процент в опросе ВЦИОМ. И то больше в последнее время известна по новостям своим противостоянием с нашими горе-функционерами, которые довели российскую легкую атлетику до ручки. Есть еще теннисист Медведев. Но ему явно не хватает харизмы. Невозможно его популярность сравнить с тем, что была в свое время у Кафельникова и Сафина. А потому россияне не назвали и его.
Одними проколами чиновников не объяснишь практически полное отсутствие интереса к хотя бы поверхностному погружению в олимпийские дисциплины. Традиционно в стране перекос в сторону игровых видов спорта. Десятилетиями воспитываемое у народа чувства коллективизма не могло не сказаться на любви к командным соревнованиям. Они в приоритете. Но так случилось, что не будет на этих Играх ни наших футболистов, ни баскетболистов, ни гандболистов. Не прошли отбор.
Плюс дали свои плоды многолетние негативные новости о допинге в российском спорте, а также перекос ТВ в сторону футбола. Сегодня иностранных футболистов в России знают гораздо лучше, чем своих олимпийских лидеров. Это прокол тех, кто несет ответственность за продвижение своих видов в СМИ. Смогли же раскрутить в стране биатлон. Хотя наши успехи в нем не сильно больше многие иных дисциплин.
Вероятно снизила градус интереса к Олимпиаде пандемия. Соревнования, которые пройдут без зрителей, не вызывают такого ажиотажа. Мы все это видели на примере футбола с пустыми трибунами. Где даже матчи суперклубов без болельщиков похожи на предсезонные игры.
И все же это дополнительные факторы, которые внесли свой «вклад» в показатели. Но никак не определяющие. Депутат Госдумы наш прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, комментируя цифры опроса, честно признался, что они повергли его в шок. И заявил, что в таком состоянии наш олимпийский спорт оказался по той причине, что в стране о нем не говорят. Знают при этом всех экспертов многочисленных ток-шоу, которые заполонили эфирное пространство с утра до вечера, переходя с одного канала на другой.
А Тина Канделаки тем временем отчитывается о том, что возглавляемый ею «Матч ТВ» раскрутил спорт. И уверяет нас, что за те или иные турниры теперь идет битва. Цифры опроса о такой «раскрутке» свидетельствуют красноречиво. Еще немного, и Россия совсем позабудет о своих олимпийцах.