У России – первое золото. А ведь Игры еще даже не начались

В этом случае действительно уместно слово «получила», а не выиграла. Дело в том, что доигровщица сборной России по волейболу Арина Федоровцева окончила школу с золотой медалью. Об этом сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России. По всем 16 предметам у спортсменки – одни пятерки.

Кстати, девушка выделяется в сборной России не только этим. Во-первых, она потомственная спортсменка. Таким, правда, много. В той же женской волейбольной сборной есть Ирина Фетисова – дочь известного в прошлом баскетболиста сборной России Андрея Фетисова. Есть Ирина Воронкова – дочь в прошлом волейболиста, а ныне тренера Андрея Воронкова. В этом году они, отец и дочь, преподнесли большой сюрприз, выиграв чемпионат России с калининградским «Локомотивом».

Но Арина отличается тем, что она – дочь олимпийского чемпиона. Ее отец Сергей Федоровцев в 2004 году стал олимпийским чемпионом по академической гребле в четверке парной вместе Игорем Кравцовым, Николаем Спиневым и нынешним президентом федерации Алексеем Свириным.

Для Арины это, кстати, не первая золотая медаль. В прошлом сезоне она провела 12 игр за первую команду «Динамо-Казань» и получила чемпионскую награду. В этом году Федоровцева уже была твердым игроком основы лидера российского волейбола, однако в «Финале шести» Казань осталась лишь третьей. По окончании сезона 17-летняя волейболистка подписала контракт с турецким «Фенербахче».

Но вернемся к тому, чем еще выделяется Федоровцева в олимпийской сборной. В нашей олимпийской сборной в основном заслуженные мастера и мастера спорта международного класса. Арина же единственная из более чем 300 спортсменов, кто не является даже кандидатом в мастера. Первый разряд – такой уровень спортивной квалификации на сегодняшний день у доигровщицы волейбольной сборной. Причем в национальную команду ее взяли не авансом – девушка, скорее всего, будет выходить в основе. Шанс на победу в Токио у россиянок невелик, но вероятность такая есть, и Арина из перворазрядницы вполне может стать Заслуженным мастером спорта.