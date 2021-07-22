Станислав Поздняков: «Мы с уважением относимся к работе, которую провел Оргкомитет Игр»

- А низкие потолки? - Во время любых Олимпийских игр Олимпийская деревня строится для дальнейшего использования местными жителями. В Японии существуют определенные особенности быта, архитектуры квартир и зданий. Низкие, по нашим понятиям, потолки здесь совершенно стандартная вещь. И абсолютное большинство спортсменов к этому нормально и адекватно относится. В команде шутят на эту тему, но без какой-либо злобы.

- У некоторых спортсменов были претензии по поводу условий проживания в Олимпийской деревне. Эти вопросы решаются? - Хочу официально заявить со стороны Олимпийского комитета России о наших конструктивных и эффективных отношениях с Оргкомитетом Игр. Мы очень благодарны, что «Токио-2020» своевременно по нашему запросу поменял здание, в котором размещается наша делегация. И сейчас она проживает в одном из четырех зданий с самой лучшей локацией - на первой линии от моря, с видом на Токийский залив. Оно находится на достаточном удалении от транспортного терминала и от столовой, где установлены шумные промышленные кондиционеры. Нам пошли навстречу, за что я благодарен Оргкомитету. Что касается нареканий, то это совершенно обычная история. В процессе заселения в новый дом, порой, возникают сложности. Но нужно отметить, что технические службы Оргкомитета по первой же нашей заявке в максимально короткие сроки устраняют любые шероховатости.

- Не опасаетесь, что в результате может произойти вспышка заболевания? - Такого рода опасения сейчас всегда присутствуют. Любой из нас в условиях пандемии обязан соблюдать антиковидные меры, социальную дистанцию и так далее. Этим мы можем себя обезопасить. Очень надеюсь, что оставшаяся группа спортсменов, которая занималась во Владивостоке, более эффективно соблюдала эти меры. Многоступенчатая система безопасности – наши спортсмены тестируются регулярно до вылета в Токио и после прибытия – максимально эффективна. Хотя полностью не застрахован, к сожалению, никто.

- У пловца Ильи Бородина был обнаружен коронавирус перед вылетом из Владивостока. Это недосмотр или фатальное стечение обстоятельств? - Мы очень много времени посвятили кампании по вакцинации. Более половины спортсменов эту процедуру прошли, оставшаяся часть имела иммунитет после перенесенного заболевания. Но стопроцентной гарантии здоровья сегодня не могут дать ни вакцинация, ни иммунитет после болезни. Другой вопрос, что спортсмены готовились во Владивостоке не в таких условиях, которые есть на наших подмосковных базах, где еще с прошлого года введены специальные антиковидные меры, а персонал живет вахтовым методом и никто не выходит за периметр. К сожалению, говорить о том, что такие же условия были созданы во Владивостоке, не приходится. Хотя местные власти сделали всё возможное в их понимании, чтобы избежать таких случаев. И пошли на то, чтобы ограничить количество контактов спортсменов с внешним миром.

Накануне торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Президент ОКР пообщался с представителями СМИ и подробно ответил на актуальные вопросы. - В Японию уже прибыл 331 член нашей делегации, в том числе 193 спортсмена. То есть, больше половины атлетов, заявленных для участия в этих Играх, разместились в Олимпийской деревне и начали финальную подготовку. Спортсмены опробуют залы, тренируются непосредственно на аренах, где состоятся соревнования. Некоторые из них начнут выступать уже завтра, а 24 июля будут разыграны первые комплекты медалей, - сказал Станислав Поздняков. – От 66 до 80 членов нашей делегации примут участие в церемонии открытия. У многих спортсменов уже на следующий день начинаются соревнования, кроме того, есть ограничения по количеству официальных лиц – в колонне их может быть до шести человек. Главное, что все здоровы, медицинский центр работает лишь над восстановительными процедурами и над рецидивами старых травм. Инфицированных коронавирусом непосредственно в Олимпийской деревне в нашей команде нет.

- А отсутствие в номерах холодильников и телевизоров как объяснить?

- Отсутствие телевизоров обусловлено самой банальной причиной. Современная молодежь использует компьютеры, планшеты, различные гаджеты. И смотрит на них тот контент, который ей интересен. Телевизор же, если и бывает нужен, то только для того, чтобы вместе посмотреть соревнования, поболеть за коллег. Для этого на первом этаже есть лаунж-зона, где ребята могут собраться, поддержать своих товарищей по команде дистанционно. К сожалению, спортсменам нельзя посещать соревнования других видов. И именно здесь коллективный просмотр будет востребован.

В этой лаунж-зоне также есть и три холодильника с водой и прохладительными напитками. Все удобно. Что касается холодильников в номерах. Проблема в том, что в условиях жаркой погоды, любые продукты могут очень быстро испортиться, даже пока их несут из столовой в здание. Кстати, и поэтому в том числе в Деревне не рекомендуется брать с собой еду из столовой. Не дай бог отравление и придётся пропустить свой старт. Поэтому отсутствие холодильников в номерах обусловлено минимизацией рисков для здоровья спортсменов.

- Можете прокомментировать итоги опроса ВЦИОМ, по результатам которого подавляющее большинство россиян не знает имен наших олимпийцев в Токио?

- Спорт во все времена был социальным лифтом, который позволял атлетам подниматься на вершину. И для видов спорта, за исключением, пожалуй, футбола и хоккея, Олимпийские игры – самый главный старт. Именно на них каждый спортсмен должен показать свой максимум, чтобы о нем узнали как можно больше соотечественников.

Начиная с 24 июля, многие из тех респондентов, кто не знал имен наших спортсменов, по мере завоевания медалей, уверен, восполнят этот пробел. И сделают это, в том числе, с помощью вас, представителей СМИ.

- Не считаете, что Россия просто неспортивная страна?

- Ни в коем случае. Есть очень много критериев, которые являются более важными при определении, спортивная ли у нас страна.

- В этом году в Токио не будет Дома болельщиков. Как рассчитываете чествовать наших победителей и призеров?

- Планируем проводить мероприятия в Олимпийской деревне, но они не будут носить массового характера, как было раньше. На этот счет у нас есть обязательства перед Оргкомитетом «Токио-2020». Главное, чтобы обладателей олимпийских наград у нас было как можно больше.

- Представители Организационного комитета допустили отмену Игр. Существует ли по вашему мнению такая вероятность?

- Не допускаю вероятности отмены соревнований. Такого же мнения придерживаются все спортсмены, которые ждут своих стартов. В Олимпийской деревне создана эффективная система по противодействию распространению вируса. Все готовы к соревнованиям и борьбе за награды.

- В гостиницах Токио вывешены российские флаги. Можно ли назвать это ослаблением ограничений для наших олимпийцев?

- Размещение национальной символики не допускается только на олимпийских объектах. На другие локации ограничения не распространяются. Меня, например, при заселении в отель менеджеры встречали с российским триколором. Так что никаких нарушений здесь нет.

- Нет опасений, что из праздника спорта Олимпийские игры в этот раз превратятся в политическую акцию?

- Уверен, что после поднятия Олимпийского флага и зажжения огня мы будем говорить гораздо больше о спортивной составляющей. Игры в Токио могут стать замечательным праздником. Ведь Олимпийские игры – отличная возможность для объединения людей, стран, континентов и религий.

- «Эта Олимпиада — странная: из-за того, что не будет зрителей, и потому, что было долго непонятно, состоится ли вообще, плюс то, что ее перенесли. Она кажется далекой или даже ненужной. Она не увлекает. Если бы ее вообще отменили, что бы мы потеряли?», - что можете ответить Владимиру Познеру?

- 11 тысяч участников не смогли бы воплотить свою мечту в жизнь. Думаю, что Игры в Токио нужны, как минимум, чтобы не разбить надежды и сердца этих людей и их многочисленных поклонников.

- В соревнованиях фехтовальщиков выступит ваша дочь София. Что это значит для вас как главы ОКР и как отца?

- Как для руководителя ОКР – команда фехтовальщиков является одной из самых успешных за последние пять лет. Она регулярно завоевывает медали чемпионатов мира и Европы. Надеюсь, они продолжат победные традиции в Японии. В Рио-2016 у нас было четыре «золота». Желаю им выступить в Токио как минимум не хуже.

Как отец – безусловно испытываю чувство гордости от того, что старшая дочь не просто пошла по моим стопам, но и завоевала уже звания чемпионки мира, абсолютно заслужено получила право выступить на Олимпийских играх.

- Со времен Андрея Лаврова нашим знаменосцам не удавалось стать Олимпийскими чемпионами. Не боитесь сглазить Софью Великую?

- Как православный человек, не верю в сглазы. До Лаврова флаг, причём неоднократно нес наш прославленный борец Александр Карелин и при этом выигрывал «золото». А в 2000 году из-за расписания он не смог выступить в роли знаменосца, и в итоге был очень обидный финал. Одеяло статистики можно тянуть как в одну, так и в другую сторону.

- За какими видами спорта, кроме фехтования, и зарубежными спортсменами планируете следить?

- За иностранцами вряд ли буду следить, ведь звезд хватает и в нашей замечательной команде. Сделаю все возможное, чтобы посетить как можно больше соревнований. Чтобы хоть издалека и почти в одиночестве, но поддержать спортсменов от имени нашей огромной и любимой страны.