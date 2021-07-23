Игры в Токио станут самыми дорогими в истории. Они обгонят даже Сочи-2014

Токио готовится открывать Олимпийские Игры



Первоначальная оценка расходов на Олимпиаду в Токио была скромной: всего 7,3 миллиарда долларов. Но еще до начала пандемии она выросла на 5 миллиардов. С началом же пандемии сумма начала расти в геометрической прогрессии. Прежде всего они были связаны с переносом турнира и беспрецедентными затратами на безопасность (прежде всего, эпидемиологическую). В 2020-м траты приблизились к $22 млрд., сейчас же суммарные расходы оцениваются в 28 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд по затратам на проведение Олимпийских игр принадлежал Сочи-2014. Расходы на турнир в российских субтропиках оцениваются по-разному: по официальным данным на олимпийские объекты было потрачено 214 млрд. рублей, что по ценам того времени составляло меньше $7 млрд. Однако далеко не все затраты, ведь для того, чтобы провести Игры в Сочи, были построены новые дороги, модернизирован аэропорт, возведены гостиницы, перестроена даже система канализации. На этом траты, конечно, не закончились: одно обеспечение снегом во время самих Игр влетело в копеечку. Оценки затрат на Игры-2014 доходят до $50 млрд, однако общепризнанная практика – ориентироваться на цифру в $21,9 млрд, которую дает исследование Оксфордского университета.

Таким образом, Токио и Сочи уверенно занимают первое и второе место в истории. Кто следующий? Смотрите сами.

Токио-2020 - $28 млрд.

Пхенчхан-2018 - $12,9 млрд.