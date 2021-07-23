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Игры в Токио станут самыми дорогими в истории. Они обгонят даже Сочи-2014
23 июля 13:14
автор: Степан Охотников
автор фото: Токио 2020

Игры в Токио станут самыми дорогими в истории. Они обгонят даже Сочи-2014

Сегодня в 14.00 пройдет церемония открытия Игр XXXII Олимпиады.

Токио готовится открывать Олимпийские Игры

Первоначальная оценка расходов на Олимпиаду в Токио была скромной: всего 7,3 миллиарда долларов. Но еще до начала пандемии она выросла на 5 миллиардов. С началом же пандемии сумма начала расти в геометрической прогрессии. Прежде всего они были связаны с переносом турнира и беспрецедентными затратами на безопасность (прежде всего, эпидемиологическую). В 2020-м траты приблизились к $22 млрд., сейчас же суммарные расходы оцениваются в 28 миллиардов долларов.

Предыдущий рекорд по затратам на проведение Олимпийских игр принадлежал Сочи-2014. Расходы на турнир в российских субтропиках оцениваются по-разному: по официальным данным на олимпийские объекты было потрачено 214 млрд. рублей, что по ценам того времени составляло меньше $7 млрд. Однако далеко не все затраты, ведь для того, чтобы провести Игры в Сочи, были построены новые дороги, модернизирован аэропорт, возведены гостиницы, перестроена даже система канализации. На этом траты, конечно, не закончились: одно обеспечение снегом во время самих Игр влетело в копеечку. Оценки затрат на Игры-2014 доходят до $50 млрд, однако общепризнанная практика – ориентироваться на цифру в $21,9 млрд, которую дает исследование Оксфордского университета.

Таким образом, Токио и Сочи уверенно занимают первое и второе место в истории. Кто следующий? Смотрите сами.

Токио-2020 - $28 млрд.

Пхенчхан-2018 - $12,9 млрд.

Рио-де-Жанейро-2016 - $13,7 млрд.

Сочи-2014 - $21,9 млрд.

Лондон-2012 - $15 млрд.

Ванкувер-2010 - $2,5 млрд.

Пекин-2008 - $6,8 млрд.

Турин-2006 - $4,4 млрд.

Афины-2004 - $2,9 млрд.

Солт-Лейк-Сити-2002 - $2,5 млрд.

Сидней-2000 - $5 млрд.

Нагано-1998 - $2,2 млрд.

Атланта-1996 - $4,2 млрд.

Лиллехаммер-1994 - $2,2 млрд.

Барселона-1992 - $9,7 млрд.

Оценивая расходы, надо иметь в виду, что 2,2 миллиарда долларов в Лиллехаммере-1994 это намного больше, чем $2,5 млрд. в Ванкувере-2010. И затраты без малого в 10 млрд на Играх в Барселоне, возможно, превосходят расходы на Олимпиаду в Рио. Кстати, кому интересно, на Игры-1980 в Москве было потрачено два миллиарда долларов. Но это были совсем другие доллары. Инвалютные.

источник: «Советский спорт»
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