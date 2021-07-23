Максим Поташев: России завоюет больше двадцати золотых медалей, в районе двадцати пяти

- За спортсменов не могу ответить. Мне, как телевизионному болельщику, совершенно без разницы – пустые трибуны или полные. От этого уровень соревнований точно не упадет.

- Мы уже привыкли к футболу без зрителей. Но как это - на Олимпиаде легкая атлетика и без зрителей. Обычно на этом виде программы стадион заполнен до отказа. И каково спортсменам выступать в такой обстановке?

- От необычности мы уже пострадали – лишились надежды на медаль в комплексном плавании. Очень талантливый молодой спортсмен Илья Бородин не смог выступить на Играх в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

- Максим, это самая необычная Олимпиада в истории. Какие от нее ожидания?

«ЗРИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ, НО УРОВЕНЬ ОТ ЭТОГО НЕ УПАДЕТ»

- Даже стали раздаваться голоса, что олимпийское движение умирает, и пандемия лишь обнажила эту тенденцию.

- Не знаю, для кого олимпийское движение умирает, для меня оно живо. Олимпиада в Токио для меня главное событие последних семи лет после Игр в Сочи.

- Даже раздавались голоса – перенести Игры. Но куда уже переносить…

- МОК принял совершенно правильное решение провести Олимпиаду, несмотря на все объективные трудности, связанные с пандемией.Вы сказали, что последняя для вас значимая Олимпиада была в Сочи. А как же Рио-2016?Я не мог ее смотреть, хотя, конечно, смотрел, а легкую атлетику даже не включал. Потому что считал, что это преступление перед спортом, когда по принципу коллективной ответственности на Игры в Рио не допустили многих наших выдающихся спортсменов.

«ЗА ЛАСИЦКЕНЕ – ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ОПЫТ»

- Каков ваш прогноз по количеству золотых медалей у сборной России?

- Верю, что золотых медалей у наших будет за двадцать, даже в районе 25.

Хотя всего десять российских легкоатлетов допущено к Играм, но в этом виде у нас очень приличные шансы на несколько медалей. В том числе и на золотые. Например, очень хочется, чтобы Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту.

- Как раз у Ласицкене могут с этим возникнуть сложности. Она была в не очень хорошей форме в нынешнем сезоне, потом получила травму. И только недавно Мария прыгнула на два метра. У нее очень сильная конкурентка - украинка Ярослава Могучих, отлично выступающая в нынешнем сезоне.

Но за Ласицкене – опыт, характер и, надеюсь, высшая справедливость. Она была абсолютным претендентом на победу в Рио в 2016-м, была бы абсолютным фаворитом в прошлом году, если б Олимпиаду не перенесли.

- Есть еще Анжелика Сидорова в прыжках с шестом…

- Безусловно, Сидорова, и два прыгуна в высоту Акименко и Иванюк. Но им будет очень сложно – главный претендент на победу Мутаз Баршим. Правда, в нынешнем сезоне он не показывает выдающихся результатов, но, возможно, просто сосредоточился на Олимпиаде и думает только ней. Однако наши ребята, конечно, вмешаются. Посмотрим…

Есть еще Дарья Клишина, которая выступает очень редко, но всегда стабильно. А в нынешнем сезоне она уже прыгала за семь метров.

Есть ходоки Мизинов и Хасанова. Мизинов на чемпионате мира в Дохе в 2019 году в дикую жару занял второе место.

Есть Сергей Шубенков, но пока не понятно, насколько он успеет подготовиться.

- Не будем подробно останавливаться на борьбе, дзюдо, там может быть немало медалей. Что можете сказать о наших шансах в игровых видах?

- Кроме женского волейбола, в остальных видах мы можем побороться за медали. В мужском волейболе мы сейчас не являемся мировыми лидерами, но по-прежнему входим в обойму сильнейших команд.

Команда у нас опытная, сильная, не смотря на то, что не смог поехать в Токио из-за травмы Мусэрский.

В пляжном волейболе наша мужская пара является чемпионами мира.

В женском гандболе будет жесточайшая борьба. Есть еще баскетбол 3х3, где у нас очень хорошая женская команда. Да и мужская имеет все шансы побороться за медали.