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За кого болеть завтра: первую медаль ждем в 5 утра
23 июля 18:00
автор: Олег Чикирис

За кого болеть завтра: первую медаль ждем в 5 утра

24 июля на играх ХХХII Олимпиады будут определены первые обладатели наград.

24 июля будут разыграны 11 комплектов медалей. «Советский спорт» рассказывает о шансах российских спортсменов в каждом виде.

Пулевая стрельба

4.45. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

В этом виде сборную России представят Анастасия Галашина и Юлия Каримова. Последняя – действующая чемпионка мира, правда, не в этой дисциплине, а в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Галашина – бронзовый призер чемпионата мира-2018 в винтовочном миксте в паре с Владимиром Масленниковым. В общем, шансы на награду у россиянок тут, как минимум, не нулевые.

Велоспорт

5.00 Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

На шоссе россияне ни на что особо не претендуют со времен выступлений нынешнего президента федерации Вячеслава Екимова. Невелики шансы и сейчас. Тем не менее поддержка Александру Власову, Ильнуру Закарину и Павлу Сивакову не помешает.

Тяжелая атлетика

7.50. Женщины. 49 кг

Из-за допингового скандала сборная России в Токио выступит в урезанном до двух человек составе. У женщин в категории 49 кг нашу команду представит двукратная вице-чемпионка Европы Кристина Соболь.

Стрельба из лука

8.15. Микст. Командное первенство

У россиян – достаточно сильный дуэт в этом виде: чемпионка мира-2015 в командном первенстве и лучший стрелок мира в личном первенстве 2017 года, серебряная медалистка Рио Ксения Перова и вице-чемпион этого года Галсан Базаржапов. В 1/8 финала россияне встречаются с командой Турции.

Пулевая стрельба

9.30. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

Нашу команду представляют Артем Черноусов и Вадим Мухаметянов. Черноусов – вице-чемпион мира, причем в финале он уступил победителю корейцу Чин Джо О лишь в перестрелке.

Дзюдо

12.30. Женщины. До 48 кг

За сборную России выступит Ирина Долгова. Она вошла в восьмерку сеяных, что немного помогло при жеребьевке. В первой схватке Ирина встречается со спортсменкой из Непала, которую должна проходить, во второй – с итальянкой или представительницей Тайваня. В четвертьфинале россиянку ждет косоварка Дистрия Красники, и это почти приговор. Но даже в случае поражения, Долгова сможет побороться за бронзу через утешительные схватки.

13.00. Мужчины. До 60 кг

В весе 60 кг Гамба оставил за бортом олимпийской команды свежеиспеченного чемпиона мира Яго Абуладзе. Значит, считает, что у Роберта Мшвидобадзе шансов на победу в Токио больше. Сетка у россиянина несложная, а с японцем он раньше финала не встретится.

Фехтование

15.00. Женщины. Шпага

В числе претенденток на медалт – китаянки, кореянки, румынка Ана-Мария Попеску, обладательница КМ-2019 Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга, чемпионка мира-2019 экс-итальянка, выступающая сейчас за Бразилию, Натали Мелльхаузен. Лидер сборной России – двукратная чемпионка Европы в личном первенстве Виолетта Колобова, недавно стала мамой, но, вернувшись на дорожку, успела выиграть всероссийские соревнования, и была включена в состав олимпийской команды.

15.45. Мужчины. Сабля

Главные фавориты Игр – саблисты Южной Кореи. Выступит в Токио и чемпион Лондона-2012 и Пекина-2016 венгр Арон Силади, который ни разу не выигрывал личный чемпионат мира, зато победил на двух Олимпиадах. Другие претенденты на золото - американец Илай Дершвитц и итальянец Лука Куратоли. Россияне здесь, скорее, входят в категорию «темных лошадок», хотя и ветеран Вениамин Решетников, и опытный Камиль Ибрагимов, и молодой Константин Лоханов немало выигрывали в своей карьере, и могут вмешаться в спор за медали.

Тхэквондо

16.15. Мужчины. 58 кг

Сборную России представляет серебряный призер чемпионата мира-2017 Михаил Артамонов. В 1/8 он встречается со спортсменом из Туниса.

источник: «Советский спорт»
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