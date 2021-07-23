За кого болеть завтра: первую медаль ждем в 5 утра

В этом виде сборную России представят Анастасия Галашина и Юлия Каримова. Последняя – действующая чемпионка мира, правда, не в этой дисциплине, а в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Галашина – бронзовый призер чемпионата мира-2018 в винтовочном миксте в паре с Владимиром Масленниковым. В общем, шансы на награду у россиянок тут, как минимум, не нулевые.

5.00 Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

На шоссе россияне ни на что особо не претендуют со времен выступлений нынешнего президента федерации Вячеслава Екимова. Невелики шансы и сейчас. Тем не менее поддержка Александру Власову, Ильнуру Закарину и Павлу Сивакову не помешает.

Тяжелая атлетика

7.50. Женщины. 49 кг

Из-за допингового скандала сборная России в Токио выступит в урезанном до двух человек составе. У женщин в категории 49 кг нашу команду представит двукратная вице-чемпионка Европы Кристина Соболь.

Стрельба из лука

8.15. Микст. Командное первенство

У россиян – достаточно сильный дуэт в этом виде: чемпионка мира-2015 в командном первенстве и лучший стрелок мира в личном первенстве 2017 года, серебряная медалистка Рио Ксения Перова и вице-чемпион этого года Галсан Базаржапов. В 1/8 финала россияне встречаются с командой Турции.

Пулевая стрельба

9.30. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м

Нашу команду представляют Артем Черноусов и Вадим Мухаметянов. Черноусов – вице-чемпион мира, причем в финале он уступил победителю корейцу Чин Джо О лишь в перестрелке.

Дзюдо

12.30. Женщины. До 48 кг

За сборную России выступит Ирина Долгова. Она вошла в восьмерку сеяных, что немного помогло при жеребьевке. В первой схватке Ирина встречается со спортсменкой из Непала, которую должна проходить, во второй – с итальянкой или представительницей Тайваня. В четвертьфинале россиянку ждет косоварка Дистрия Красники, и это почти приговор. Но даже в случае поражения, Долгова сможет побороться за бронзу через утешительные схватки.

13.00. Мужчины. До 60 кг

В весе 60 кг Гамба оставил за бортом олимпийской команды свежеиспеченного чемпиона мира Яго Абуладзе. Значит, считает, что у Роберта Мшвидобадзе шансов на победу в Токио больше. Сетка у россиянина несложная, а с японцем он раньше финала не встретится.

Фехтование

15.00. Женщины. Шпага

В числе претенденток на медалт – китаянки, кореянки, румынка Ана-Мария Попеску, обладательница КМ-2019 Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга, чемпионка мира-2019 экс-итальянка, выступающая сейчас за Бразилию, Натали Мелльхаузен. Лидер сборной России – двукратная чемпионка Европы в личном первенстве Виолетта Колобова, недавно стала мамой, но, вернувшись на дорожку, успела выиграть всероссийские соревнования, и была включена в состав олимпийской команды.

15.45. Мужчины. Сабля

Главные фавориты Игр – саблисты Южной Кореи. Выступит в Токио и чемпион Лондона-2012 и Пекина-2016 венгр Арон Силади, который ни разу не выигрывал личный чемпионат мира, зато победил на двух Олимпиадах. Другие претенденты на золото - американец Илай Дершвитц и итальянец Лука Куратоли. Россияне здесь, скорее, входят в категорию «темных лошадок», хотя и ветеран Вениамин Решетников, и опытный Камиль Ибрагимов, и молодой Константин Лоханов немало выигрывали в своей карьере, и могут вмешаться в спор за медали.

Тхэквондо

16.15. Мужчины. 58 кг

Сборную России представляет серебряный призер чемпионата мира-2017 Михаил Артамонов. В 1/8 он встречается со спортсменом из Туниса.