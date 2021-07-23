Иван Яковлев: Тяжелые матчи на Олимпиаде будут со всеми – это реалии волейбола

- Сообщалось, что на церемонию открытия из вашей команды пойдет только знаменосец Максим Михайлов. Это вопрос обсуждался или так сразу решило руководство? - Мы с ребятами разговаривали об этом, но о частичном представительстве нашей волейбольной сборной на открытии речи не шло. У нас команда, поэтому или идти всем, или не идти никому. Выбрали второй вариант.

- Доля местной кухни в меню большая? - Нет. Японских, да и в целом азиатских блюд, в столовой не больше, чем других. Распределено равномерно и выбор очень широкий, какой кухни здесь только нет! Но я пока не экспериментировал. Местных блюд тоже не пробовал – предпочитаю или итальянские, или привычное для нас курицу, макароны, овощи, фрукты.

- Насколько строги ограничения? - Тесты мы сдаем ежедневно. А, например, во время Лиги Наций сдавали только раз в четыре дня. Везде разложены антисептики, в олимпийской деревне стоят сотрудники с градусниками – при входе измеряют температуру.

- Для вас это первая Олимпиада. Уже прочувствовали масштаб события? - Да, атмосфера Олимпиады чувствуется здесь везде. Повсюду висят олимпийские кольца, флаги стран-участниц, огромное количество спортсменов вокруг. Ощущается все это совсем по-другому, не как на остальных соревнованиях.

Лигу Наций Иван Яковлев пропускал из-за травмы. Но она, как и ее последствия – позади, сборная России в полном составе готовится стартовать на Играх, и накануне первого матча Яковлев рассказал об олимпийских впечатлениях.

- А желание было?

- Мне пойти хотелось. Увидеть вместе все олимпийские сборные, прочувствовать на стадионе праздничную атмосферу. Это сильные эмоции! К тому же у большинства спортсменов Олимпиада бывает один раз в карьере. Поэтому желание сходить было. Но потом ребята, которые на Открытии Игр уже бывали, объяснили, что это к лучшему. Дорога и посещение стадиона забирают очень много времени и сил, а у нас уже завтра матч, в день открытия – тренировка. Решение отказаться принималось коллегиально, это не было запретом.

ВОСХИЩАЕТ ЯПОНСКИЙ ПОРЯДОК

- Со спортсменами из других видов, в том числе иностранными, общение разрешается?

- Запрета нет. Но и не поощряется. Нам рекомендовано обходить места скопления людей, поменьше контактировать.

- С Владимиром Алекно, кстати, пересекались?

- Один раз видел его в столовой. Олимпийская деревня же очень большая, здесь много домиков, которые расположены на большом расстоянии. Может быть сборная Ирана живет на другом конце деревни, это наверное около километра от нашего корпуса.

- Чем японская организация впечатляет?

- Порядком. Насколько все четко работает! Допустим, сдаешь форму в стирку, на следующий день приходишь в назначенное время и все уже готово, разложено по фамилиям, никакой путаницы.

- В других странах бывает по-другому?

- У нас в России с той же стиркой может иногда неразбериха происходить. (Улыбается) А еще в Токио бросается в глаза, как хорошо организовано питание. В олимпийской деревне двадцать тысяч спортсменов, такое количество очень сложно накормить! Но столовая открыта круглосуточно, выбор блюд всегда максимальный. Все работает идеально.

НАДЕЮСЬ, ОРГАНИЗАТОРЫ СОЗДАДУТ ПРАЗДНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ И ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ

- Вы уже тренировались в игровом зале?

- Да. Один раз. Огромный зал. Жаль, что трибуны на матчах будут пустыми. Слышал, что будут запускать интершум, как при болельщиках. Возможно, организаторы еще что-то придумали. Надеюсь, получится создать праздничную атмосферу.

- По допуску болельщиков на трибуны появлялись разные данные. Надежда еще остается?

- У меня нет полной информации по этому вопросу. Может быть я что-то пропустил, но насколько знаю, зрителей на трибуны не допустят, в том числе и местных. По-моему, даже спортсменам из других видов посещать соревнования будет нельзя.

- Кстати, за чем кроме волейбола, собираетесь следить?

- Пока не думал об этом. У нас в Токио график очень плотный: матчи через день. Свободное время нужно на восстановление, тренировки и отдых. Поэтому не знаю, будут ли время и силы для просмотра других соревнований.

ДЕСЯТЬ ФАВОРИТОВ ОЛИМПИАДЫ

- Тогда о ваших соревнованиях. В группе со сборной России еще как минимум три команды, которые называют претендентами на медали. На бумаге уступает остальным только Тунис. Настолько солидный состав группы вносит дополнительное напряжение?

- Это реалии современного волейбола. Конкуренция в нем возросла и стала очень высокой. Сейчас в мире около десяти команд, которые могут претендовать на победу в любом турнире, включая Олимпиаду. Поэтому и в групповом турнире никакой раскачки не будет, сложные матчи ожидаются со всеми. Мы к этому готовы.

- А насколько повысилась готовность сборной России по сравнению с Лигой Наций?

- Сравнивать свою готовность я не могу – в Лиге Наций не играл из-за травмы. Но в командных взаимодействиях мы сделали большой шаг вперед. Сыгранность стала намного лучше.

- Тренировочный процесс сильно отличается от зенитовского?

- Направленность тренировочного процесса - нет. Ведь с Туомасом Саммелвуо мы работаем и в «Зените», упражнения и требования привычны. Главное отличие - в объеме физической подготовки. Ей мы занимаемся намного больше, чем по ходу клубного сезона.

- Почему так?

- Во время чемпионата России на это не хватает времени. Бывает по два матча в неделю, в таком графике успеваешь в основном только восстанавливаться. Сейчас же время для работы над физическими кондициями появилось. А другое важное отличие – уровень конкуренции. Она в сборной выше, это чувствуется. Если у кого-то не пошла игра, то у тренеров есть равноценная замена на всех позициях. В клубах такое бывает редко.