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Серебряная Настя. Анастасия Галашина упустила золото последним выстрелом
24 июля 08:14
автор: Олег Чикирис
автор фото: apral.ru

Серебряная Настя. Анастасия Галашина упустила золото последним выстрелом

Первую медаль сборной России на Играх в Токио принесла в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина.

О последнем выстреле в стрельбе можно слагать легенды. Сергей Каменский на Играх в Рио упустил победу именно последним выстрелом. На Играх в Афинах вообще произошел беспрецедентный случай: американцу Мэтью Эммонсу, чтобы стать олимпийским чемпионом в стрельбе из винтовки из трех положений достаточно было попасть в семерку. Это примерно как вам попасть пустым стаканчиком в мусорную корзину, стоя вплотную к ней. Но случилось невероятное: Эммонс вообще не попал в мишень! Интересно, что четыре года спустя ситуация практически полностью повторилась: американец опять уверенно лидировал и последним выстрелом выбил… 4,4. Это как сесть мимо кровати в абсолютно трезвом состоянии.

Вообще, с тех пор как в стрельбе ввели финалы, она стала, по сути, другим видом спорта. Психологическая нагрузка выросла в разы, а целое поколение стрелков оказалось отрезанным: мало кто из действующих спортсменов сумел перестроиться. Раньше, ведь как было: стой себе и стреляй по несколько часов. Борьбы с соперниками нет, борешься сам с собой. А теперь что? Сплошная нервотрепка! Зато стрельба стала на порядок интереснее для зрителей.

Галашиной в общем-то грех пенять на судьбу, ведь в финал она вышла с последним, восьмым, результатом. Однако там, в финале, россиянка стреляла превосходно. Настя и китаянка Цянь Ян по очереди выходили в лидеры. После 10 выстрелов началась стрельба на выбывание. Сначала отвалились две кореянки, потом американка с француженкой, затем норвежка со швейцаркой.

Два последних выстрела. Галашина лидирует с преимуществом в 0,1, но это ни о чем. Предпоследний выстрел у китаянки получается великолепным – 10,7. Но россиянка еще лучше – 10,8, то есть почти идеально, ведь максимум – 10,9.

Последний выстрел, и у китаянки сдают нервы. Стреляющая исключительно в «десятку» в финале Цянь Ян выбивает лишь 9,8. Галашиной для победы достаточно выстрелить 9,7. Но…

Но россиянка выбивает лишь 8,9 и становится второй. Нервы. Но и это серебро – отличный результат и для 24-летней спортсменки, и для сборной России. Великолепный старт Игр!

источник: «Советский спорт»
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