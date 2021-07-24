По чуть-чуть… В фехтовании россиянам немного не хватило для медалей

Олимпийский фехтовальный турнир открыли шпажистки. В первом же бою соревнований в этом виде оружия встретились две самые юные участницы, 20-летняя Кэйлин Син Ян Хси из Гонконга и 19-летняя россиянка Айзанат Муртазаева. Первый укол турнира удался нашей фехтовальщице. Ко второму перерыву она вела со счетом 6:2, а в итоге убедительно выиграла – 14:7.

И в дальнейшем Муртазаева действовала не по годам зрело и хладнокровно. Любо-дорого было смотреть, как в следующем бою она диктовала свои условия не кому-нибудь, а второму номеру мирового рейтинга кореянке Чой Инчжон. Айзанат сразу заставила соперницу догонять себя. А когда именитая кореянка почти сумела это сделать, не запаниковала, а снова ушла вперед и победила – 15:11.

К сожалению, более опытные подруги ее не поддержали. Впрочем, многого ждать от лидера нашей команды Виолетты Колобовой было трудно. Она совсем недавно, 1 марта, стала мамой, и, хотя вернулась на дорожку и своим выступлением на всероссийских соревнованиях сумела убедить тренеров в необходимости своего присутствия в команде, набрать лучшую форму не смогла. Поэтому в ее поражении от польки Александры Ярецкой – 11:15, нет ничего необычного. Как и в неудачи Юлии Личагиной в бою с 36-летней итальянкой Марой Наварриа – 12:15.

А Муртазаева продолжила удивлять. В 1/8 финала она не дрогнула, когда позволила американке Келли Херли в самой концовке сравнять счет – 11:11. В дополнительное время, когда борьба идет до первой ошибки, когда нервы плавятся от чудовищного напряжения, наша юниорка сумела нанести победный укол – 12:11. А затем, обыграв обладательницу Кубка мира 2019 Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга – 15:10, вошла в четверку лучших.

Фехтование, кажется, единственный вид спорта, где формулы проведения турниров на чемпионатах мира и на Олимпиадах отличаются. На мировых первенствах оба спортсмена, проигравшие в полуфиналах, получают бронзовые медали. А вот на Олимпийских играх они проводят дополнительный бой за третье место.