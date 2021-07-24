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По чуть-чуть… В фехтовании россиянам немного не хватило для медалей
24 июля 17:07
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

По чуть-чуть… В фехтовании россиянам немного не хватило для медалей

В первый день фехтовального турнира Олимпийских игр в Токио российским мастерам клинка не хватило самой малости, чтобы взойти на пьедестал почета.

Олимпийский фехтовальный турнир открыли шпажистки. В первом же бою соревнований в этом виде оружия встретились две самые юные участницы, 20-летняя Кэйлин Син Ян Хси из Гонконга и 19-летняя россиянка Айзанат Муртазаева. Первый укол турнира удался нашей фехтовальщице. Ко второму перерыву она вела со счетом 6:2, а в итоге убедительно выиграла – 14:7.

И в дальнейшем Муртазаева действовала не по годам зрело и хладнокровно. Любо-дорого было смотреть, как в следующем бою она диктовала свои условия не кому-нибудь, а второму номеру мирового рейтинга кореянке Чой Инчжон. Айзанат сразу заставила соперницу догонять себя. А когда именитая кореянка почти сумела это сделать, не запаниковала, а снова ушла вперед и победила – 15:11.

К сожалению, более опытные подруги ее не поддержали. Впрочем, многого ждать от лидера нашей команды Виолетты Колобовой было трудно. Она совсем недавно, 1 марта, стала мамой, и, хотя вернулась на дорожку и своим выступлением на всероссийских соревнованиях сумела убедить тренеров в необходимости своего присутствия в команде, набрать лучшую форму не смогла. Поэтому в ее поражении от польки Александры Ярецкой – 11:15, нет ничего необычного. Как и в неудачи Юлии Личагиной в бою с 36-летней итальянкой Марой Наварриа – 12:15.

А Муртазаева продолжила удивлять. В 1/8 финала она не дрогнула, когда позволила американке Келли Херли в самой концовке сравнять счет – 11:11. В дополнительное время, когда борьба идет до первой ошибки, когда нервы плавятся от чудовищного напряжения, наша юниорка сумела нанести победный укол – 12:11. А затем, обыграв обладательницу Кубка мира 2019 Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга – 15:10, вошла в четверку лучших.

Фехтование, кажется, единственный вид спорта, где формулы проведения турниров на чемпионатах мира и на Олимпиадах отличаются. На мировых первенствах оба спортсмена, проигравшие в полуфиналах, получают бронзовые медали. А вот на Олимпийских играх они проводят дополнительный бой за третье место.

Жертвой этого маленького отличия и стала Муртазаева. В полуфинале она отчаянно сражалась с третьим номером мирового рейтинга китаянкой Сунь Йивэнь. Повела – 2:0. Но опытная китаянка к перерыву сравняла счет, а во втором периоде ушла вперед – 5:2. Все? Нет, Муртазаева нанесла три укола подряд – 5:5! Но концовка встречи осталась за Сунь Йивэнь – 12:8. Победить китаянку в этот день не мог никто. Выиграв решающий бой у румынки Аны-Марии Попеску – 11:10, Сунь Йивэнь завоевала золотую медаль. А Муртазаева, уступив эстонке Катрине Лехис – 8:15, осталось на самом обидном четвертом месте.

В мужском турнире саблистов до четвертьфинала дошел Камиль Ибрагимов. Сын известных рапиристов, олимпийского чемпиона 1988 года Анвара Ибрагимова и чемпионки мира Ольги Величко, выбрал своим оружием саблю. И до поры до времени уверенно кромсал своих соперников, прорубая себе путь к олимпийскому пьедесталу. Коса на камень нашла в четвертьфинале. Камиль вел в бою с корейцем Ким Чжунхваном – 14:12, и до победы ему оставалось нанести всего один удар. Но сделать этого он так и не сумел, проиграв – 14:15.

А свое имя в историю Олимпийских игр вписал венгр Арон Силади. Сокрушив в решающем бою итальянца Луиджи Самеле – 15:7, Силади стал первым в истории мужского фехтования, кто сумел выиграть личный турнир на Олимпиаде в третий раз подряд. Да и у женщин такого добивалась только великая итальянка Валенина Веццали, побеждавшая на Играх 2000, 2004 и 2008 годов.

25 июля фехтовальщики также разыграют два комплекта наград. В борьбу вступят шпажисты и рапиристки. У мужчин нашу сборную будут представлять обладатель Кубка мира 2020 года Сергей Бида, а также Сергей Ходос и Павел Сухов. У женщин на дорожки «Макухари Мессе Холла» выйдут олимпийская чемпионка Рио Инна Дериглазова, а также Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

источник: «Советский спорт»
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