За кого болеть 25 июля на Играх: Дериглазова и Каменский побьются за медали

Сборную России в этой дисциплине представляют Маргарита Черноусова и Виталина Бацарашкина. На последнем чемпионате мира Бацарашкина была в этом упражнении в финале, но осталась шестой. Зато выиграла серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета и золото – в стрельбе из пневматики в смешанной команде. Интересно, что ее партнером в этом виде был муж Маргариты Черноусовой Артем. Шансы на медаль у россиянок тут есть и неплохие.

Не во всех воскресных видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов.

7.00. Женщины. Групповая гонка

За сборную России поедет Тамара Дронова.

Стрельба из лука

7.45. Женщины. Командное первенство

На Играх в Рио в этом виде россиянки выиграли серебро. На чемпионате мира два года назад уступили кореянкам в четвертьфинале. В Токио в квалификации наши стали шестыми. При этом Светлана Гомбоева во время стрельбы получила тепловой удар и потеряла сознание. В 1/8 сборной будут противостоять украинки, которые нашим девушкам вполне по силам. Соперник в четвертьфинале, если россиянки туда попадут, – обновленная команда США – посерьезнее.

Пулевая стрельба

9.00. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м

За сборную России выступит действующий чемпион мира в этом упражнении Сергей Каменский. На Играх в Рио он упустил победу последним выстрелом. Но не затем Сергей все детство провел в бомбоубежище, где в его родном Бийске был расположен тир, чтобы останавливаться в шаге от олимпийского золота.

Дзюдо

12.35. Женщины. 52 кг

Игры в Токио станут последними для 32-летней бронзовой медалистки Рио-2016, обладательницы четырех наград чемпионатов мира, четырехкратной чемпионки Европы. Этих титулов могло оказаться и больше, если бы несколько лет назад не запретили атаки через ноги, которые были козырем Кузютиной. На последнем чемпионате мира, который, кстати, проходил в Токио, Наталья выиграла серебро, уступив в финале японке Абэ. В этом году россиянка пропустила и чемпионат Европы, и чемпионат мира из-за травмы, при этом целенаправленно готовилась к Олимпийским играм.

Из-за пропущенных турниров Кузютина не очень высоко стоит в рейтинге и не была посеяна при жеребьевке. Сетка у Натальи не самая лучшая: в четвертьфинале ее ждет француженка Амандин Бушар. Но если претендовать на медали, то побеждать соперниц уровня Бушар рано или поздно все равно надо.

13.00. Мужчины. 66 кг

Россию в этом весе представляет бронзовый призер чемпионата мира этого года Якуб Шамилов. Удачное выступление полтора месяца назад в Будапеште позволило россиянину подняться в рейтинге, но не настолько, чтобы быть посеянным. Первого соперника – немца Зайдля – Якуб должен проходить, а уже с 1/8 начинается жесть – на этой стадии Шамилова ждет опытный грузин Важа Маргвелашвили, четвертый номер мирового рейтинга.

Фехтование

15.00. Женщины. Рапира

Олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова в этом году не проиграла ни одного боя, победив во всех соревнованиях, в которых участвовала. Правда, в основном это были всероссийские турниры, но она же первенствовала и на единственном международном соревновании, турнире Гран-при в Дохе (Катар). Она же – действующая чемпионка мира (выиграла титул в 2019 году).

15.45. Мужчины. Шпага

Круг претендентов на победу в шпаге очень широк. Фактически каждый может выиграть, и это не станет сенсацией. В том числе и россияне. Сергей Бида (кстати, продолжатель знаменитой фехтовальной династии, внук олимпийской чемпионки Валентины Растворовой и сын участницы ОИ, чемпионки Европы Елены Гришиной) в 2019 году фехтовал в финале ЧМ, а в 2020-м стал первым после Павла Колобкова россиянином, выигравшим Кубок мира.

Тхэквондо

16.00. Женщины. 57 кг

В интервью накануне Игр пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина заявляла, что едет в Токио за медалью. Посмотрим, что у нее получится.