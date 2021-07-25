Приключения электроники. Виталина Бацарашкина выиграла первое золото России

Виталина уже давно входит в элиту стрельбы из пистолета. Точнее – с 19 лет, с тех пор как в олимпийском Рио выиграла серебро с пневматическим пистолетом в руках. На последнем чемпионате мира Бацарашкина была в этом упражнении в финале, но осталась шестой. Зато выиграла серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета и золото – в стрельбе из пневматики в смешанной команде.

В сегодняшний финал вышли две француженки, две китаянки, украинка Костевич, олимпийская чемпионка гречанка Коракаки, болгарка Костадинова и наша Виталина. Бацарашкина лидировала после первых 10 выстрелов, после чего началась игра на выбывание. Именно что игра – игра нервов.

Первыми не выдержали и выбыли из борьбы за медали француженки. За ними – гречанка и одна из китаянок – Юмей Линь, которая умудрилась попасть в восьмерку. При этом во второй серии на выбывание наша Виталина тоже выстрелила в «8». После чего в лидеры вышла болгарка.

В этот момент Виталина сумела собраться: из оставшихся десяти выстрелов шестью она выбила 10. Железные нервы! Из борьбы выбывают украинка и еще одна китаянка. А ведь представители Поднебесной безгранично властвовали в этом виде (да и во всей пулевой стрельбе) начиная со своих игр в Пекине-2008. Кто победит в итоге россиянка или болгарка?

Перед последним выстрелом у Костадиновой очень весомое преимущество 0,5 очка. Попади она в 10,5 (что очень хорошо, даже блестяще, но не за гранью разумного) у россиянки не было бы даже теоретического шанса на победу. Но болгарка выбила лишь 9,0. Бацарашкина? Виталина сделала то, что не смогла болгарка.