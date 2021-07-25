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Ремейк Рио-2016: Россиянки вновь выиграли серебро в стрельбе из лука
25 июля 11:42
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Ремейк Рио-2016: Россиянки вновь выиграли серебро в стрельбе из лука

Женская сборная России стала второй в командном первенстве.

Пять лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в финале женского командного турнира в стрельбе из лука выступали сборные России и Южной Кореи. Наши стрелки бились и в четвертьфинале с Индией (5:4), и в полуфинале с Италией (5:3). Кореянки же победили всех соперников, в том числе и наших в финале, с одинаковым счетом – 5:1.

Лидер нашей команды чемпионка мира-2015 в командном первенстве и лучший стрелок мира в личном первенстве 2017 года Ксения Перова хорошо помнит те события. А вот у кореянок сборная сменилась с тех пор на 100 процентов. Впрочем, люди поменялись, а высокие результаты остались. Правда, чемпионат мира-2019 кореянки проиграли (для них второе место, несомненно, поражение). На турнире в Голландии тогда победили спортсменки из Тайваня. Однако олимпийский турнир островные китаянки начали плохо, сначала став седьмыми в квалификации, а потом проиграв немкам в 1/8 финала.

Кстати, на том же чемпионате мира в Голландии жребий свел кореянок и россиянок в 1/4, наши уступили, но достойно – 3:5. Основываясь на опыте, перед финалом президент федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что кореянки очень сильны, но не машины и что шансы у нашей сборной есть.

Не машины… Ошибался президент федерации. Притом, что россиянки сегодня стреляли очень достойно, уверенно прошли в 1/8 украинок – 6:2, в четвертьфинале американок – 6:0, в 1/2 – немок – 5:1, но шансов в финале не было. Притом что стреляли наши лучше, чем пять лет назад. В Рио в финале было 49, 51, 51 в трех сериях, в Токио – 54, 53, 51. Но кореянки стреляли фантастически – 55, 56, 54, и победили со счетом 6:0.

И, тем не менее, серебро – огромный успех для Ксении Перовой, Елены Осиповой и Светланы Гомбоевой. О последней надо сказать отдельно. Ведь во время квалификации Светлана получила тепловой удар, но смогла не просто быстро прийти в себя (спасибо врачам сборных США, Италии и Великобритании, которые первыми пришли на помощь и нашим докторам, которые сумели восстановить спортсменку за пару дней), но и более чем достойно выступить в финальном раунде. Накануне я писал про героизм Артура Далалояна, форсировавшего восстановление после разрыва ахилла, и принявшего участие вчера в квалификации командного многоборья. Выступление Светланы Гомбоевой – из той же серии. Список наших героев-олимпийцев растет каждый день.

источник: «Советский спорт»
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