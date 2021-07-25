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Александр Тихонов: Всех с первым золотом! Медалями наши спортсмены возвращают долги народу
25 июля 14:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: ОКР

Александр Тихонов: Всех с первым золотом! Медалями наши спортсмены возвращают долги народу

Виталина Бацарашкина завоевала для сборной России первую золотую медаль на ОИ в Токио.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов радуется первым российским олимпийским медалям.

- Александр Иванович, с первым золотом вас?

- Дай Бог так и дальше! Вся страна болеет сегодня, этими медалями наши спортсмены возвращают долг народу. Те долги, те деньги, которые потрачены на подготовку наших олимпийцев. Спорт не приносит материальных благ людям, стране, но дает чувство гордости за страну, сплачивает людей. А это очень важно.

У нас уже есть золото, серебро, бронза. Мы всегда по нашей традиции долго запрягали, зато потом быстро ехали. Часто на зимних Олимпиадах у нас первые дни не было медалей, а потом – пошло-поехало.

- Я даже помню такую историю из вашего любимого биатлона. На Олимпиаде в Сараево в 1984 году биатлонисты долго не могли завоевать ни одной медали. И вот в последний день в эстафете взяли золото. Булыгин там финишировал последним.

- Да, Сережа Булыгин. Было дело. Шесть Олимпиад подряд мы были лучшими в эстафете. Такой рекорд уже никто не побьет.

- А перед гонкой председатель Госкомспорта Павлов сказали биатлонистам: «Не выиграете -поедете в Афганистан. Там стрелки нужны».

- И это было, - смеется Александр Иванович. – Я посмотрел открытие, и могу сказать, что с церемонией открытия московской Олимпиады и Олимпиады в Сочи никто никогда так и сравнится. Они никогда не сделают такую замечательную церемонию, как наши сделали.

- Лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар пару дней назад. Но отправилась, вышла на старт и вместе с командой завоевала серебро.

- Красавица! Это настоящий боец. Таких людей надо показывать по телевизору, о них надо говорить. Много раз было так, что казалось, у нас нет никаких шансов, а наши спортсмены выходили и побеждали вопреки всему – с травмами, с температурой.

Большой спорт приносит большую радость людям.

Иран, Косово уже выиграли по золотой медали, а мы с такой территорией должны рвать всех подряд! Если б еще у нас детский спорт был бесплатным.

Ну, ничего – смотрим дальше и болеем за наших.



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