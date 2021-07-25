Один раз – и «золото» не у нас… Первое поражение рапиристки Инны Дериглазовой в сезоне

Олимпийская чемпионка Рио-2016 на этот раз получила «серебро». Еще одну медаль, бронзовую, принесла нашей команде Лариса Коробейникова, занявшая третье место.

Главной надеждой страны в это день была рапиристка Инна Дериглазова. Олимпийская чемпионка Рио-2016 между Играми выиграла два чемпионата мира из трех, а в этом сезоне не проиграла вообще ни разу! И пусть это были в основном всероссийские соревнования, к которым добавился мартовский турнир «Гран-при» в Дохе (Катар), но такой результат недооценивать тоже не стоит: и в нашей стране в этом виде оружия конкуренция очень приличная.

Но не рапирой единой могли в этот день прирастать медальные запасы команды ОКР. Однако шпажисты до пьедестала почета не добрались. Дальше все прошел по турнирной сетке наш лидер, финалист чемпионата мира-2019, обладатель Кубка мира-2020 Сергей Бида. До выхода в четверку сильнейших ему не хватило одной победы. В четвертьфинале Сергей уступил французу Ромэну Каннону – 12:15. Теперь у него, как и у его товарищей, будет возможность заявить о себе в командных соревнованиях.

Зато в полуфинал соревнований рапиристок пробились сразу две наших фехтовальщицы. Помимо Инны Дериглазовой, прошествовавшей в четверку лучших уверенно и спокойно, туда прошла и Лариса Коробейникова, которая по пути обыграла вторую сеяную на этом турнире француженку Изаору Тибу – 15:12, а в четвертьфинале, уступая обидчице нашей третьей участницы, Аделине Загидуллиной, канадке Келлиф Райан со счетом 4:9, сумела перевернуть ход поединка на 180 градусов и победить – 15:11.

В полуфинале Дериглазова скрестила клинки с итальянкой Алисой Вольпи. Они между собой провели не один десяток боев и большинство из них завершились победой нашей фехтовальщицы. Однако случалось побеждать и Вольпи. И очень не хотелось, чтобы это случилось в Токио. Инна и не дала сопернице ни единого шанса. С первых секунд боя она ушла вперед – 1:0, 4:1, 7:2, 11:5. Дальнейшее было делом техники, которой россиянке не занимать – 15:10, и пропуск в финал!