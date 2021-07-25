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Один раз – и «золото» не у нас… Первое поражение рапиристки Инны Дериглазовой в сезоне
25 июля 15:34
автор: Алексей Попов

Один раз – и «золото» не у нас… Первое поражение рапиристки Инны Дериглазовой в сезоне

Инна Дериглазова уступила в финале американке в соревнованиях среди рапиристок.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 на этот раз получила «серебро». Еще одну медаль, бронзовую, принесла нашей команде Лариса Коробейникова, занявшая третье место.

Главной надеждой страны в это день была рапиристка Инна Дериглазова. Олимпийская чемпионка Рио-2016 между Играми выиграла два чемпионата мира из трех, а в этом сезоне не проиграла вообще ни разу! И пусть это были в основном всероссийские соревнования, к которым добавился мартовский турнир «Гран-при» в Дохе (Катар), но такой результат недооценивать тоже не стоит: и в нашей стране в этом виде оружия конкуренция очень приличная.

Но не рапирой единой могли в этот день прирастать медальные запасы команды ОКР. Однако шпажисты до пьедестала почета не добрались. Дальше все прошел по турнирной сетке наш лидер, финалист чемпионата мира-2019, обладатель Кубка мира-2020 Сергей Бида. До выхода в четверку сильнейших ему не хватило одной победы. В четвертьфинале Сергей уступил французу Ромэну Каннону – 12:15. Теперь у него, как и у его товарищей, будет возможность заявить о себе в командных соревнованиях.

Зато в полуфинал соревнований рапиристок пробились сразу две наших фехтовальщицы. Помимо Инны Дериглазовой, прошествовавшей в четверку лучших уверенно и спокойно, туда прошла и Лариса Коробейникова, которая по пути обыграла вторую сеяную на этом турнире француженку Изаору Тибу – 15:12, а в четвертьфинале, уступая обидчице нашей третьей участницы, Аделине Загидуллиной, канадке Келлиф Райан со счетом 4:9, сумела перевернуть ход поединка на 180 градусов и победить – 15:11.

В полуфинале Дериглазова скрестила клинки с итальянкой Алисой Вольпи. Они между собой провели не один десяток боев и большинство из них завершились победой нашей фехтовальщицы. Однако случалось побеждать и Вольпи. И очень не хотелось, чтобы это случилось в Токио. Инна и не дала сопернице ни единого шанса. С первых секунд боя она ушла вперед – 1:0, 4:1, 7:2, 11:5. Дальнейшее было делом техники, которой россиянке не занимать – 15:10, и пропуск в финал!

Финал мог стать российским, если бы Лариса Коробейникова обыграла американку Ли Кифер. Кифер – спортсменка очень опытная и очень небольшая, что для рапиры, где поражаемой поверхностью являются только туловище и маленький сектор на маске, «подбородник», играет большую роль. Кифер на дорожке, словно героиня «Служебного романа» Людмила Прокофьевна Калугина, вся скукожится, вся в узел завяжется, да еще и нагнется так, что ее и без того миниатюрное тельце становится совсем маленьким, как у ребенка. Но этот «ребенок» очень подвижный, да еще и с рапирой в руке. И попробуй попади в нее. Лариса честно пыталась, но получалось у нее это редко – 6:15.

Во время «малого финала» Коробейникова – Вольпи нас бросало то в жар, то в холод. 1:5 – так начала россиянка. А потом – 5:5, 5:7, 12:7, 13:14, и все же 15:14 в нашу пользу! Есть бронзовая медаль! Какой будет вторая?

Ответ на этот вопрос дал бой Дериглазова – Кифер. Американке удалось сделать то, чем могут похвастаться единицы – заставить нашу рапиристку отыгрываться. Россиянке за весь бой так и не удалось повести в счете. Кифер изо всех сил держала дистанцию в один-два укола. И это терпение и выдержка были вознаграждены победой – 15:13, и золотой олимпийской медалью. У Дериглазовой – «серебро», у Коробейниковой – «бронза».

26 июля в борьбу за медали вступят рапиристы и саблистки. В соревнованиях по рапире среди мужчин команду ОКР представят трое фехтовальщиков 2000 года рождения – братья Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников. А в турнире саблисток выступят олимпийская чемпионка Софья Великая, а также София Позднякова и Ольга Никитина.

источник: «Советский спорт»
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