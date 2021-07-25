Женский день. Пять медалей воскресенья для России выиграли женщины

Последнюю медаль воскресенья сборной России принесла тхэквондистка Татьяна Минина в категории 57 кг. Биться в финале с американкой сербского происхождения нашей красавице Тане было тяжело не только потому, что та сильная соперница, но и потому, что спортсменке с фамилией Золотич на роду, видно, написано выиграть золото. Анастасия побеждала на юниорском чемпионате мира в 2018-м, на Панамериканских играх два года назад, теперь стала первой американкой, выигравшей Олимпиаду в тхэквондо.

Финал начался с удачного удара Мининой в голову соперницы. Россиянка вела в счете до середины первого раунда, однако потом упустила инициативу и проиграла в итоге со счетом 17:25. Таким образом, первую чемпионку-россиянку нам придется ждать еще минимум четыре года. Хотя принижать успех Татьяны ни в коем случае не стоит. Серебро Олимпийских игр это очень здорово.

Второй медальный день Игр в Токио вообще получился для нас серебряным. Хотя начался с победы: Виталина Бацарашкина последним выстрелом сумела отыграть отставание в 0,5 очка от болгарки Костадиновой и победила в стрельбе из пневматической винтовки.

Потом российские стрелки из лука выиграли серебро в женском командном турнире, уступив лишь в финале безоговорочным фавориткам кореянкам. Большая надежда была на Инну Дериглазову в женской рапире. Она надежду оправдала – дошла до финала, где в острой во всех смыслах борьбе уступила. И вновь – американке – Ли Кифер. Третьей в этом виде стала еще одна россиянка – Лариса Коробейникова.

Грех жаловаться: воскресенье принесло сборной России первое золото, три серебра и бронзу. Причем, побеждали сегодня исключительно женщины. Однако все-таки хотелось бы, чтобы нашим спортсменам везло чуть больше и некоторые золотые награды окрасились бы позолотой. Пока сборная занимает пятое место в медальном зачете: