За кого болеть 26 июля: за сборные в плавании и гимнастике, Великую и Храмцова

За сборную России выступят братья Дмитрий и Игорь Полянские. Здесь для нас главное не победа, а участие.

В понедельник в Токио будет разыгран 21 комплект медалей, при этом не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов.

6.05. Мужчины. Эстафета. 4х100 м в/с

На бумаге сборная России – один из фаворитов этой престижнейшей эстафеты наряду с американцами. В топ-12 лидеров сезона в мире до Игр входили четверо россиян: Климент Колесников (второй в рейтинге), Андрей Минаков (5), Владислав Гринев (9), Владимир Морозов (12). При этом у американцев в первой дюжине были лишь два пловца: еще не великий, но уже ужасный Калеб Дрессел (3) и Зак Эппл (7). Квалификация, к сожалению, поставила наши шансы на медали, а быть может и победу, под сомнение: россияне квалифицировались в финал лишь восьмыми. Еще бы 0,05 секунды и до свидания, эстафета. Правда, за команду не плыл лидер – Климент Колесников, но и у американцев в предвариловке не участвовал Дрессел. У нас провально выступил Александр Щеголев, его, видимо, и заменит Колесников. Лучшее же время в полуфинале показали итальянцы, больше чем на секунду опередившие команду США.

Стендовая стрельба

7.00. Женщины. Скит

Россию в этом виде представляют Зиля Батыршина и Наталья Виноградова. После первого дня квалификации Виноградова была четвертой и имеет хорошие шансы попасть в финал. Батыршина лишь 20-я.

Велоспорт

9.00. Мужчины. Маунтинбайк

Болеем за Антона Синцова.

Прыжки в воду

9.00. Мужчины. Синхронная вышка, 10 м

Александр Бондарь и Виктор Минибаев – вице-чемпионы мира в этом виде. Ждем серебра и в понедельник. Золото отправится понятно куда: между Китаем и остальным странами в прыжках в воду пропасть побольше 10 метров.

Дзюдо

12.30. Женщины. 57 кг

13.00. Мужчины. 73 кг

У мужчин выступит ветеран Муса Могушков, у женщин – Дарья Межецкая. Оба не входят в Топ-8 в рейтинге и получили тяжелую сетку: Могушкова уже в стартовой схватке ждет второй номер мирового рейтинга, серебряный призер Игр-2016 и ЧМ-2017 Рустам Оруджев из Азербайджана. Межецкая, если пройдет китаянку, в 1/8 попадает на японку Йошиду. В общем, велик шанс, что дзюдоисты не прервут безмедальную серию.

Спортивная гимнастика

13.00. Мужчины. Командное многоборье

Россияне третьими квалифицировались в финал. При этом Никита Нагорный, Артур Дадалоян и компания являются действующими чемпионами мира. Это будет очень интересный финал.

Фехтование

15.00. Женщины. Сабля

В личном первенстве главная фаворитка – украинка Ольга Харлан. Выступят и чемпионки предыдущих Олимпиад Мариэль Загунис (США, 2004 и 2008) и Ким Чжи Ён (Южная Корея, 2012). У нас в составе олимпийская чемпионка Софья Великая, София Позднякова (дочь президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, чемпионка мира-2018 в личном первенстве) и очень талантливая Ольга Никитина – чемпионка мира и Европы в команде.

15.45. Мужчины. Рапира

Главные фавориты – фехтовальщики Италии и США. В сборной России только что произошла смена поколений, и в Токио в личном первенстве выступят трое рапиристов 2000 года рождения, братья Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников.

Тхэквондо

16.15. Мужчины. 80 кг

В 2017 году Максим Храмцов стал первым российским чемпионом мира по тхэквондо среди мужчин. Правда, вступал тогда россиянин в категории до 74 кг. Однако и в новом весе у Храмцова есть победы: в 2018-м он победил на турнире «Большого шлема», причем в финале одолел корейца.