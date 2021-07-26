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Россия шестая в медальном зачете Игр, волейболисты обыграли США, Березуцкий начал в ЦСКА с победы
26 июля 08:28
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ПФК ЦСКА

Россия шестая в медальном зачете Игр, волейболисты обыграли США, Березуцкий начал в ЦСКА с победы

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

У Китая и Японии уже по 6 золотых, у США — 5

На Олимпийских играх в Токио Россия на утро 26 июля занимала седьмое место в медальном зачете. У нашей команды одно золото, завоеванное Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), четыре серебра и две бронзы. Накануне расстроило поражение в финале рапиристки Ирины Дериглазовой, олимпийской чемпионки 2016 года, неоднократной чемпионки мира. От нее ждали победы, но в финале она неожиданно проиграла американской спортсменке. Как и наша сборная в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

Лариса Коробейникова взяла бронзу в соревнованиях на рапирах. Две медали у нас в тхэквондо: в весовой категории до 58 кг третье место занял Михаил Артамонов, а Татьяна Минина в категории до 57 кг стала обладательницей серебра.

Лидирует в медальном зачете Китай — 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы — 12 (5-3-4), третьими хозяева Игр японцы — 6 (5-1-0). По два золота у австралийцев и корейцев.

Победы Павлюченковой, Хачанова и волейболистов, поражения Рублева, Весниной и пловцов

В ночь на понедельник завершились соревнования в триатлоне. Победил в них норвежец Кристиан Блюмменфельт. Наши Дмитрий и Игорь Полянские заняли соответственно 32-е и 43-е места.

Из сюрпризов стоит отметить поражение накануне баскетбольной сборной США французам — 76:83. Американцы не проигрывали никому на Играх с 2004 года. По ходу встречи фавориты вели с разницей плюс 8, но во второй половине растеряли преимущество.

Огорчил вылет Андрея Рублева в первом круге теннисного турнира. Он уступил японцу Кеи Нисикори в двух сетах — 3:6, 4:6. Рублев также проиграл в паре с Кареном Хачановым американцам Радживу Раму и Фрэнсису Тиафу. Но Хачанов в одиночном разряде прошел Йошихито Нишиоку, еще одного японского теннисиста.

Выбыла из турнира Елена Веснина. Во втором круге она не смогла на равных соперничать с итальянкой Камилой Джорджи. За час 25 минут она проиграла 3:6, 1:6. Прошла в третий круг Анастасия Павлюченкова. Немке Анне-Лене Фридзам она отдала всего два гейма — 6:1, 6:1. За выход в четвертьфинал россиянка поспорит с победительнице пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Фиона Ферро (Франция).

Большего ждали от нашей эстафетной команды в мужском плавании на 100 м вольным стилем. Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников приплыли к финишу лишь седьмыми. Победителю — сборной США они уступили почти 3,5 секунды.

Порадовали наши волейболисты. Они выиграли уже второй матч на Олимпиаде, на этот раз у американцев — 3:1. С тем же счетом в первый день соревнований россияне победили Аргентину. С 6 очками наша сборная возглавила группу В.

Заболотный забил первый гол за ЦСКА, а Кордоба — в РПЛ

Первый тур РПЛ сегодня завершается матчем между «Нижнем Новгородом» и «Сочи». Накануне свою первую победу в качестве главного тренера одержал с ЦСКА Алексей Березукций. Армейцы дома переиграли «Уфу» благодаря голу новичка команды Антона Заболотного. Во втором тайме он головой точно пробил в угол после подачи углового Аланом Дзагоевым.

Отметим, что не вышел на поле прошлогодний лидер красно-синих Никола Влашич. Хорвата очевидно будут продавать. Первую половину второго тайма хозяева играли без единого легионера в составе. В старте был только норвежец Бохинен, во втором тайме на замену выходили Эджуке и Бийол. Возможно, это новый взгляд на футбол со стороны нового главного тренера.

Бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко удачно начал чемпионат, выиграв с «Краснодаром» в Екатеринбурге — 3:0. По первому тайму ничто не предвещало разгрома хозяев. Они могли уйти на перерыв с преимуществом в счете, но не реализовали пенальти в компенсированное время: Сафонов отразил удар Бикфалви. После перерыва гости выпустили своего новичка форварду Кордобу, которого купили у «Герты» за 20 млн евро. Он стал автором последнего гола, с 11-метрового — его сам же колумбиец и заработал. К тому моменту судьба матча уже была решена после дубля Де Вильены.

Еще в одном поединке дня «Ахмат» увез гостевую победу из Самары, выиграв у вернувшихся в РПЛ «Крыльев Советов» - 2:1. Голы у грозненцев забили Уткин и Конате.

источник: «Советский спорт»
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