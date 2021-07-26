Россия шестая в медальном зачете Игр, волейболисты обыграли США, Березуцкий начал в ЦСКА с победы

У Китая и Японии уже по 6 золотых, у США — 5

На Олимпийских играх в Токио Россия на утро 26 июля занимала седьмое место в медальном зачете. У нашей команды одно золото, завоеванное Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), четыре серебра и две бронзы. Накануне расстроило поражение в финале рапиристки Ирины Дериглазовой, олимпийской чемпионки 2016 года, неоднократной чемпионки мира. От нее ждали победы, но в финале она неожиданно проиграла американской спортсменке. Как и наша сборная в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

Лариса Коробейникова взяла бронзу в соревнованиях на рапирах. Две медали у нас в тхэквондо: в весовой категории до 58 кг третье место занял Михаил Артамонов, а Татьяна Минина в категории до 57 кг стала обладательницей серебра.

Лидирует в медальном зачете Китай — 6 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы — 12 (5-3-4), третьими хозяева Игр японцы — 6 (5-1-0). По два золота у австралийцев и корейцев.

Победы Павлюченковой, Хачанова и волейболистов, поражения Рублева, Весниной и пловцов

В ночь на понедельник завершились соревнования в триатлоне. Победил в них норвежец Кристиан Блюмменфельт. Наши Дмитрий и Игорь Полянские заняли соответственно 32-е и 43-е места.

Из сюрпризов стоит отметить поражение накануне баскетбольной сборной США французам — 76:83. Американцы не проигрывали никому на Играх с 2004 года. По ходу встречи фавориты вели с разницей плюс 8, но во второй половине растеряли преимущество.