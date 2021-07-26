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Обе – Великие. София Позднякова победила в финале Софью Великую
26 июля 15:32
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

Обе – Великие. София Позднякова победила в финале Софью Великую

В женском сабельном финале на Олимпиаде в Токио София Позднякова обыграла Софью Великую – 15:11.

События в фехтовальном зале «Макухари Мессе Холла» понеслись вскачь с самого утра. «Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями...», - написала в соцсетях лидер мирового женского сабельного рейтинга украинка Ольга Харлан после проигрыша в первом же бою китаянке Ян Хенъю, занимавшей в списке сильнейших саблисток мира лишь 45-ю строчку.

А ведь именно с Харлан собиралась биться Позднякова после победы в первом бою над итальянкой Росселлой Грегорио – 15:12. Впрочем, перемене планов наша саблистка не огорчилась. К китаянке она подошла со всей серьезностью – 15:8, а затем, обыграв ее соотечественницу Цянь Цзяжуй – 15:12, вошла в четверку сильнейших. Туда же пробилась и Великая, последовательно убравшая со своего пути Ренату Катону (Венгрия) – 15:4, Ирену Веччи (Италия) – 15:12, и двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль Загунис (США) – 15:8.

Полуфиналы. Напряжение на дорожке такое, что от него можно запитать электроэнергией весь Токио, да еще и на пригороды останется. Ничем иным не объяснить то, что две чемпионки мира 2018 года, «личная» Позднякова и «командная» Манон Брюне (Франция), одна за другой совершили простейшие ошибки, срываясь с места до команды судьи «Начали». За что каждая из них получили сначала желтые, а потом и красные карточки. В фехтовании это не удаление, а всего лишь штрафное очко, поэтому бой после этих эпизодов продолжился. А завершился он победой Поздняковой – 15:10.

«Заземлила» фехтовальный зал Великая. Своей ироничной улыбкой Софья словно отправила всем сигнал – не переживайте, все будет хорошо! И даже при счете 0:3 от нее исходила такая мощь и уверенность, что соперница, венгерка Анна Мартон дрогнула и вскоре кубарем покатилась со склона Олимпа, куда она так старательно карабкалась. А итог – 15:8 в пользу россиянки.

Позднякова и Великая. Для Великой это третий олимпийский финал подряд. Предыдущие два она проиграла кореянке Ким Чжиён (в Лондоне) и Яне Егорян (в Рио-де-Жанейро). И, наверное, она как никто заслужила это «золото». Но разве не заслужила его Позднякова? Тем, что с самого детства мечтала об этом и шла к победе через пот, кровь, боль и слезы. Когда, едва оправившись от травмы, шла в зал и даже ее знаменитый отец, президент Олимпийского комитета России четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков на вопрос, не стоит ли ей поберечь себя, только разводил руками: «Наверное, стоит. Но что я могу с ней сделать?».

Большую часть финального боя на дорожке шла равная борьба. Олимпийские боги словно размышляли, кого же почтить сегодня своим расположением. При счете 10:10 Великая дернулась раньше команды судьи, за что была наказана желтой карточкой. И как будто этот маленький эпизод и стал определяющим для Госпожи Удачи. Позднякова нанесла четыре удара подряд, один пропустила, а потом провела свою «золотую» атаку – 15:11!

источник: «Советский спорт»
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