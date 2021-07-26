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Золотой день. Максим Храмцов вывел Россию на 4-е место в медальном зачете
26 июля 17:00
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ОКР

Золотой день. Максим Храмцов вывел Россию на 4-е место в медальном зачете

Максим Храмцов принес сборной России первую в истории золотую медаль в тхэквондо.

Храмцова можно смело записывать в череду героев Игр, даже если бы у него не было награды. Ведь в мае наш спортсмен сломал руку, а в первом же поединке в Токио случился рецидив. Конечно, в тхэквондо бьются ногами, но руки тоже страдают, а любое прикосновение к ним доставляло Максиму дикую боль. Но он не сдался, бился до конца и стал олимпийским чемпионом.

В финале Максим встречался с Салехом Аль-Шарабати из Иордании. Если вы хоть немного интересуетесь тхэквондо, то должны помнить, что первое олимпийское золото россияне могли выиграть пять лет назад в Рио. В 2016-м безусловный фаворит Алексей Денисенко встречался в финале в весе 68 кг с Ахмадом Абугаушом. На россиянина тогда заранее все повесили золотую медаль. Но реальность не оправдала ожидания и первое олимпийское золото, причем не только в тхэквондо, а в принципе первое для своей страны, выиграл иорданец.

Было бы чудовищно обидно, если бы история повторилась, но, к счастью, этого не случилось. Превосходство Храмцова в финале не вызывало никаких сомнений, и он выиграл со счетом 20:9.

Эта победа стала третьей для россиян в понедельник после триумфа Софии Поздняковой в фехтовании и российский гимнастов в командном многоборье. Позднякова в финале победила другую россиянку – Софью Великую. Интересно, что здесь практически полностью повторилась история Игр-2016, только пять лет назад Великая в финале уступила Яне Егорян. Напомню, что тогда Софья стала все же олимпийской чемпионкой – в команде. Ждем командного турнира в Токио, россиянки там, как вы понимаете, будут фаворитками.

Бронзу в понедельник в прыжках с вышки выиграли Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

Таким образом, сборная России вышла на четвертое место в медальном зачете как по числу золотых, так и по общему количеству медалей. В лидеры же вырвалась Япония, выкашивающая почти всё золото в дзюдо:

З С Б Всего

1. Япония 8 2 3 13

2. США 7 3 4 14

3. Китай 6 5 7 18

4. Россия 4 5 3 12

5. Великобритания 3 3 1 7…

источник: «Советский спорт»
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