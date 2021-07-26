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Александр Тихонов: Станиславу Позднякову спасибо за дочь, а Софья навсегда останется Великой
26 июля 17:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: Олимпийский комитет России

Александр Тихонов: Станиславу Позднякову спасибо за дочь, а Софья навсегда останется Великой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов разделяет радость победы в фехтовании на саблях Софьи Поздняковой и отдает должное Софье Великой.

- Александр Иванович, золото и серебро в сабле наше! А победила дочь четырехкратного олимпийского чемпиона Софья Позднякова.
- Две Софьи, две красавицы! Обе заслужили победу, но это спорт. Софья Великая в третий раз вышла в финал Олимпиады, и опять проиграла. Но что делать – это спорт, это жизнь.

Я сам это все пережил, и Софья переживет. Она была Великая, есть Великая и останется в истории спорта Великой. И ей от меня огромный привет и благодарность за все, что она сделал для страны, для нашего спорта.

- Теперь пару слов про вторую Софью, чемпионку…
- Станиславу Позднякову хочу сказать спасибо за дочь! В этой семье известная поговорка не сработала: не всегда природа отдыхает на детях.

- У нее же была серьезная травма, но Софья досрочно восстановилась, досрочно пошла в зал, стала работать. Ее знаменитый отец, президент Олимпийского комитета России четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков на вопрос, не стоит ли ей поберечь себя, только разводил руками: «Наверное, стоит. Но что я могу с ней сделать?». Софья никогда не пряталась за спину легендарного папы.
- В спорте не бывает блата. По блату не дойдешь до финала Олимпиады, не станешь олимпийским чемпионом. Поэтому еще раз повторю: спасибо Станиславу Позднякову за дочь!

КАК ЭТО БЫЛО

Сегодня на Олимпиаде в Токио получился российский женский финал в фехтовании на саблях. Дебютантка Олимпийских игр София Позднякова победила Софью Великую – 15:11.

36-летняя Великая - олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Игр-2016. Дважды вице-чемпионка Олимпиад в личных соревнованиях на Играх-2012 и 2016. В третий раз подряд Софья вышла в финал Олимпийских игр и опять проиграла.

источник: «Советский спорт»
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