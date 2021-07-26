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За кого болеть 27 июля: ждем продолжения золотого понедельника
26 июля 18:53
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

За кого болеть 27 июля: ждем продолжения золотого понедельника

Стрелки, пловцы, гимнастки, фехтовальщицы и тхэквондист могут побиться за медали высшей пробы.

В понедельник в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей, при этом не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов.

ТРИАТЛОН

0.30. Женщины

За сборную России выступят Александра Разоренова и Анастасия Горбунова. Здесь для нас главное не победа, а участие.

ПЛАВАНИЕ

4.00. Мужчины, 200 м в/с

Выступление наших пловцов в Токио вызывает серьезные вопросы. Мягко говоря, от них ждали большего. Седьмое место в эстафете 4х100 м вольным стилем у мужчин иначе как провалом не назовешь. Непопадание чемпиона Европы Мартина Малютина в финал на 400 м в/с – тоже фиаско. Особенно учитывая, что наш пловец проиграл самому себе двух месячной давности около 5 (!) секунд. В финал на 200 м вольным стилем Мартин попал, но лишь с шестым временем. Покажи он в квалификации майские секунды, был бы вторым. Тем не менее шансы на медаль у Малютина есть, а Токио уже знает чемпионов, которые побеждали на восьмой дорожке.

5.10. Мужчины. 100 м, спина

Климент Колесников вышел в финал с лучшим временем, Евгений Рылов показал 7-8 результат. Тут почти наверняка будет медаль.

5.20. Женщины. 100 м, брасс

Провожаем из большого спорта красавицу Юлию Ефимову. Она квалифицировалась в решающий заплыв пятой, Евгения Чикунова – шестой. Шансов на золото тут нет – южноафриканка Татьяна Шенмэйкер плывет в Токио просто фантастически. Медаль, теоретически, выиграть можно, хотя это и маловероятно.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

5.00. Пневматический пистолет. Микст

В этом виде Россию представляют действующие чемпионы мира Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Бацарашкина уже выиграла золото в Токио. Ждем вторую награду.

9.00. Пневматическая винтовка. Микст

Хорошие шансы, как минимум, на медаль у россиян и во второй смешанной дисциплине. Анастасия Галашина уже выиграла в Токио серебро, а вместе с Владимиром Масленниковым они были бронзовыми призерами последнего чемпионата мира.

ВЕЛОСПОРТ

9.00. Женщины. Маунтинбайк

Болеем за Викторию Кирсанову.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

9.00. Женщины. Синхронная вышка

За награды здесь поборются Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина, которые заняли первое и второе места на недавнем чемпионате Европы в одиночном прыжке с вышки.

ДЗЮДО

12.35. Женщины. 63 кг

Дзюдоисты пока слабо выступают на Олимпиаде, но во вторник есть шанс выиграть первую медаль. До четвертьфинала у россиянки несложная сетка, а там россиянку, скорее всего, будет ждать фаворитка в этом весе словенка Тина Трстеняк. Есть шанс выиграть бронзу через утешительные схватки.

13.00. Мужчины. 81 кг

Та же ситуация у Алана Хубецова – серьезный соперник будет ждать его в четвертьфинале. Это бельгиец Матиас Кассе, первый номер рейтинга.

ФЕХТОВАНИЕ

13.30. Женщины. Командная шпага

Круг претенденток на победу тут очень широкий. В командном первенстве основные фавориты – шпажистки Китая, их основные соперницы – сборные Польши, России, Италии. Две последние сборные встретятся уже в четвертьфинале.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

13.45. Женщины. Командное многоборье

На двух последних чемпионатах мира наши девушки становились вторыми вслед за сборной США, но в Токио первыми квалифицировались в финал. Именно эти две команды должы побороться за золото.

ТХЭКВОНДО

16.15. Мужчины. Свыше 80 кг

За сборную России выступит действующий чемпион мира в категории до 87 кг Владислав Ларин. Тхэквондисты отлично выступают в Токио, ждем продолжения.

источник: «Советский спорт»
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