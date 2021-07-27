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Последний заплыв Ефимовой
27 июля 06:20
автор: Николай Яременко
автор фото: Инстаграм Юлии Ефимовой

Последний заплыв Ефимовой

О самой яркой российской пловчихе, которая, видимо, завершила теперь свою карьеру, в материале главного редактора «СС».

Когда мы с вами еще спали – в начале шестого часа утра по московскому времени – российская пловчиха Юлия Ефимова совершила, наверное, свой последний заплыв. В финале стометровки брассом она показала пятый результат.

Юлия – борец. С обстоятельствами, с функционерами. Сколько слов ею было сказано во время Игр Рио о том, что она завоевывала свою медаль не благодаря, а вопреки федерации! Но ведь вместе с матушкой-историей мы запомним ее медаль, а не споры с Сальниковым. Сколько эмоций было потрачено ею в судах прямо перед прошлой Олимпиадой, когда Юлию отстранили на фоне мельдониевого скандала! Боролась уже с Международной федерацией плавания. Но ведь все это было не зря - именно она была среди тех немногих, кого все-таки допустили к стартам.

Не все соперницы с соседних дорожек хорошо о ней отзывались. Трибуны порой ее освистывали. Но такова судьба ярких личностей – всем мил не будешь. Да и зачем? Критика и улюлюканье всегда лучше полного безразличия.

Да, она не останется в истории олимпийской чемпионкой. 4 место в Афинах – обидно, шаг от пьедестала, деревянная медаль, извините за банальность. Но ей было 16 лет, и все, казалось, впереди. А впереди было 3 место в Лондоне, 2 место в Рио. А сегодня – она уже ветеран. 29 лет для плавания – не время для поступательного движения вперед.

Но в нашей истории она, конечно, останется. Именно Юлия принесла нам первые победы в женском плавании на чемпионатах мира и Европы. Именно она во многом популяризовала плавание – просто тем фактом, что выступала, старалась, работала. А еще тем, что она просто красива. Она не ноет, одурманенная пресловутой новой этикой, про то, что купальник и много открытых частей тела ее якобы унижает – она, напротив, провокативно покажет вам ту вполне невинную и допустимую часть, за которую мы любим красавиц-спортсменок.

Юлия, за все спасибо! И насыщенной, яркой жизни теперь, после спорта.

источник: «Советский спорт»
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