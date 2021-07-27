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Поплыли! Россияне выиграли золото и серебро Токио на 100 м на спине
27 июля 07:05
автор: Олег Чикирис

Поплыли! Россияне выиграли золото и серебро Токио на 100 м на спине

Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании с рекордом Европы, Климент Колесников – второй.

Евгений все-таки гений. Как же тяжело он плыл на чемпионате Европы два месяца назад! Было видно, что наш спортсмен находится под очень большими нагрузками. Еле-еле он сумел выиграть свою коронную двухсотметровку, а на сотне в финале приплыл последним. Но хорошо смеется тот, кто приплывает последним. За два месяца до Игр, а к самой Олимпиаде подходит в блестящей форме. Это – о Рылове.

Другой пример у нас сегодня тоже был перед глазами – Мартин Малютин, который в мае рвал всех на 200 и 400 м вольным стилем, а к Токио в лучшей форме подойти не смог. Большой вопрос к тренерам: как так получилось? Малютин плыл в финале перед Рыловым с Колесниковым (200 м), и вновь проиграл себе самому двухмесячной давности, а заодно – и четырем соперникам. Впрочем, проплыви Мартин так же, как в мае, все равно остался бы без наград. Надо было плыть лучше: именно так сделали британцы Томас Дин и Данкан Скотт, которые в мае уступили Малютину, а сейчас выиграли золото и серебро. А Мартина жаль – он был реальным претендентом на награду хотя бы в одной из своих дисциплин. Впрочем, еще остается эстафета 4х200 м вольным стилем. Может там он, наконец, выстрелит?

Но вернемся, а точнее перевернемся на спину. Ведь в первом мужском финале в этом виде у нас был не только Рылов, но и Колесников. Евгений отобрался в финал со вторым временем, Климент – с пятым, но вся борьба была впереди. Главным соперником россиян был рекордсмен мира и Олимпийских игр Райан Мерфи, который показал в 1/2 лучшее время (52,24). В финале американец проплыл еще быстрее (52,19), но что творили россияне! Колесников (между прочим, тоже рекордсмен мира – на 50 м на спине, но это – неолимпийская дистанция) проплыл за 52 секунды ровно! А Рылов! Евгений с европейским рекордом стал первым, опередив партнера по команде и соперника по заплыву на каких-то 0,02! Оба – молодцы!

И здорово, что наших пловцов, наконец, прорвало: слишком много разочарований было на старте Игр. Что касается Рылова, то в пятницу у него – все шансы стать двукратным чемпионом. Пишу об это, не боясь сглазить: 200 м - фирменная дистанция Евгения. А вот Колесникову теперь, чтобы выиграть золото, надо в четверг побеждать главную звезду мирового плавания американца Калеба Дрессела на стометровке вольным стилем. Это будет великая битва!

источник: «Советский спорт»
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