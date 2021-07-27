Серебряные пули. Бацарашкина и Черноусов заняли второе место в смешанном турнире

Смешанные командные соревнования в стрельбе – новинка в этом виде спорта. Еще пять лет назад их попросту не существовало. Но стремление МОК к гендерному равенству буквально во всем пополнило олимпийскую программу немалым количеством новых дисциплин. Плохо это или хорошо – разговор отдельный. Главное – что они есть, а, значит, надо в них выступать и бороться за медали.

Впервые смешанные командные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета состоялись на чемпионате мира 2018 года в корейском Чангвоне. Список чемпионов мира в этой дисциплине открыли россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов. Они же выиграли «золото» на двух чемпионатах Европы (2020, 2021) и на Кубке мира 2021 года в Осиеке (Хорватия). Естественно, что в Токио наш дуэт приехал в статусе фаворитов. И он только упрочился после победы Бацарашкиной в индивидуальной стрельбе из пнематического пистолета 25 июля.

Соревнования начались в три часа ночи по Москве. В первой квалификационной стадии задачей было попасть в первую восьмерку. Наш дуэт занял второе место, лишь очко уступив команде Индии. По итогам второго круга определялись участники главного и малого финалов. Здесь лучшими оказались стрелки КНР Цзян Жаньсинь и Пан Вэй – 387 очков. Бацарашкина и Черноусов уступили им один балл. Так же, как и украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук. И лишь по дополнительным показателям – 15 попаданий в центр мишени против 13 у украинцев – пропуск в финал получили россияне.

Финал в этом виде оружия проводится по системам матчевой встречи. Неважно, сколько команда выбьет очков своим выстрелом, главное, чтобы сумма результатов ее участников оказалась выше, чем у соперников. Тогда за этот выстрел она получает 2 очка, а соперники – 0. Если сумма окажется равной, то каждый из дуэтов набирает по 1 очку. И так до тех пор, пока команда-лидер не достигнет рубежа в 16 баллов.

Начало китайцы провалили – 18,0 в первой серии и 17,2 во второй. Бацарашкина и Черноусов выбили 20,5 и 20,0 и повели – 4:0. Но опытные китайцы, которые в индивидуальных соревнованиях выиграли две бронзовые медали, быстро пришли в себя и счет в следующих сериях пошел на десятые доли очка. Россияне стреляли прекрасно – десятки сыпались одна за другой. Но китайские стрелки были чуть точнее, что позволило им выйти вперед – 12:8, 14:10. В этой критической ситуации Виталина и Артём сумели сравнять счет – 14:14. Последний выстрел. Наш дуэт великолепен – 20,3. Но китайцы безупречны – 20,8. У них «золото», а наш дуэт получил серебряные медали.