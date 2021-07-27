Марк Ракита: Соня Позднякова характером в папу – оба бойцы, у нее впереди минимум две Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета Федерации фехтования России Марк Семенович Ракита дал характеристику Софии Поздняковой, которая вчера завоевала золотую медаль в сабле на Олимпиаде в Токио.

- Соня дебютировала на Олимпиаде, но дебютанткой в полной мере ее назвать нельзя, - говорит Марк Ракита. – В 2018 году она стала чемпионкой мира в личных соревнованиях. Причем в финале тоже обыграла Софью Великую.

Соня очень хорошо прошла весь турнир в Токио. Выбила одну из реальных претенденток на золото фехтовальщицу из Франции Манон Брюне.

А украинка Ольга Харлан, одна из сильнейших саблисток мира, выбыла раньше.

Дальше София еще победила нескольких очень сильных соперниц, вышла в финал. Чем там все закончилось, мы все знаем.