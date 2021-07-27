Марк Ракита: Соня Позднякова характером в папу – оба бойцы, у нее впереди минимум две Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета Федерации фехтования России Марк Семенович Ракита дал характеристику Софии Поздняковой, которая вчера завоевала золотую медаль в сабле на Олимпиаде в Токио.
- Соня дебютировала на Олимпиаде, но дебютанткой в полной мере ее назвать нельзя, - говорит Марк Ракита. – В 2018 году она стала чемпионкой мира в личных соревнованиях. Причем в финале тоже обыграла Софью Великую.
Соня очень хорошо прошла весь турнир в Токио. Выбила одну из реальных претенденток на золото фехтовальщицу из Франции Манон Брюне.
А украинка Ольга Харлан, одна из сильнейших саблисток мира, выбыла раньше.
Дальше София еще победила нескольких очень сильных соперниц, вышла в финал. Чем там все закончилось, мы все знаем.
- Можете составить портрет чемпионки?
- Для спортсменки у Сони очень хороший характер – она боевая девочка. И по характеру напоминает папу, Станислав тоже был очень сильный боец. У них центральная нервная система устроена приблизительно по одной схеме.
- Значит, характер – это у них семейное?
- Я бы назвал это генетическим. Согласно известной поговорке, в семье Поздняковых природа на детях не стала отдыхать.
- Какие сильные качества у Поздняковой?
- Технически она готова на достаточно высоком уровне, и предпочитает агрессивный стиль фехтования, любит атаковать. И, как видим, это приносит плоды.
- С возрастом тактика может меняться?
- Может, особенно, когда физически спортсмена уже не хватает, нужно будет включать другие ресурсы. Если эти ресурсы Соня освоит, у нее есть шанс надолго задержаться в фехтовании.
- Насколько надолго?
- Соня еще достаточно молодая спортсменка, 24 года. Думаю, у нее впереди минимум еще две Олимпиады.