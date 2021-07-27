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Марк Ракита: Соня Позднякова характером в папу – оба бойцы, у нее впереди минимум две Олимпиады
27 июля 15:54
автор: Юрий Волохов
автор фото: Олимпийский комитет России

Марк Ракита: Соня Позднякова характером в папу – оба бойцы, у нее впереди минимум две Олимпиады

Легенда фехтования Марк Ракита составил портрет олимпийской чемпионки саблистки Софии Поздняковой.

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета Федерации фехтования России Марк Семенович Ракита дал характеристику Софии Поздняковой, которая вчера завоевала золотую медаль в сабле на Олимпиаде в Токио.

- Соня дебютировала на Олимпиаде, но дебютанткой в полной мере ее назвать нельзя, - говорит Марк Ракита. – В 2018 году она стала чемпионкой мира в личных соревнованиях. Причем в финале тоже обыграла Софью Великую.

Соня очень хорошо прошла весь турнир в Токио. Выбила одну из реальных претенденток на золото фехтовальщицу из Франции Манон Брюне.

А украинка Ольга Харлан, одна из сильнейших саблисток мира, выбыла раньше.

Дальше София еще победила нескольких очень сильных соперниц, вышла в финал. Чем там все закончилось, мы все знаем.

- Можете составить портрет чемпионки?

- Для спортсменки у Сони очень хороший характер – она боевая девочка. И по характеру напоминает папу, Станислав тоже был очень сильный боец. У них центральная нервная система устроена приблизительно по одной схеме.

- Значит, характер – это у них семейное?

- Я бы назвал это генетическим. Согласно известной поговорке, в семье Поздняковых природа на детях не стала отдыхать.

- Какие сильные качества у Поздняковой?

- Технически она готова на достаточно высоком уровне, и предпочитает агрессивный стиль фехтования, любит атаковать. И, как видим, это приносит плоды.

- С возрастом тактика может меняться?

- Может, особенно, когда физически спортсмена уже не хватает, нужно будет включать другие ресурсы. Если эти ресурсы Соня освоит, у нее есть шанс надолго задержаться в фехтовании.

- Насколько надолго?

- Соня еще достаточно молодая спортсменка, 24 года. Думаю, у нее впереди минимум еще две Олимпиады.

источник: «Советский спорт»
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