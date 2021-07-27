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Царь тоджана. Сильнейшим тхэквондистом-тяжеловесом стал Владислав Ларин!
27 июля 16:14
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

Царь тоджана. Сильнейшим тхэквондистом-тяжеловесом стал Владислав Ларин!

«Золото» Ларина стало вторым для нашей сборной по этому виду спорта. Такого результата не сумела добиться больше ни одна из команд.

27 июля – особенный день на токийской Олимпиаде. Сегодня исчерпали свою соревновательную программу первые два вида спорта – софтбол и тхэквондо. И если забава девушек, бросающих мяч, российским любителям спорта не близка, то вид спорта, где люди хлещут друг друга руками и ногами, не мог не вызвать отклика в нашей загадочной душе.

Тем не менее, до Токио у наших тхэквондистов «золота» не было. Серебряные медали Натальи Ивановой (2000) и Алексея Денисенко (2016), да «бронза» того же Денисенко и Анастасии Барышниковой (обе – в 2012 году) – вот и весь наш медальный урожай.

Но в Японии случился прорыв. К четвертому дню турнира россияне взяли медали всех достоинств – золотую (Максим Храмцов, до 80 кг), серебряную (Татьяна Минина, до 57 кг), и бронзовую (Михаил Артамонов, до 58 кг). И в заключительный день мы надеялись пополнить этот запас. Ведь в тяжелом весе на тоджан вышел действующий чемпион мира, двукратный чемпион Европы Владислав Ларин.

О первом сопернике Владислава стоит сказать особо. Представитель королевства Тонга, расположенного на просторах Тихого океана Пита Тауфатофуа – спортсмен уникальный. Он участвовал в соревнованиях тхэквондистов на Играх-2016, где проиграл иранцу Саджаду Мадрани – 1:16. Затем… переключился на лыжные гонки (!!!) и отобрался на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, где занял 114-е место среди 116-ти финишировавших участников на дистанции 15 км, опередив лыжников из Колумбии и Мексики. Перед Токио он снова решил сменить вид спорта и попытался заявить о себе в гребле на байдарках и каноэ. Но на чемпионате мира 2019 года в Венгрии финишировал последним и лицензию не получил. Тогда он вспомнил о тхэквондо, заявился на квалификационный турнир стран Океании, выиграл его, проведя единственный бой со Стивеном Томми из Папуа-Новой Гвинеи – 20:4, и получил право выступить на своих третьих Играх. Кстати, на всех Церемониях открытия он нес флаг своей страны.

Но, конечно, переть против Ларина для тонганца было все равно, что идти с кулаками на паровоз. 24:3 – выиграл Владислав. Затем наш атлет обыграл словенца Ивана Трайковича – 16:3, а в полуфинале преподнес жесткий подарок китайцу с фривольным для нашего уха именем Сунь Хунъи, которому завтра исполняется 28 лет – 30:3.

В финале соперником Ларина стал 35-й номер мирового рейтинга 22-летний Деян Георгиевски из Северной Македонии. Он устранил со своего пути таких асов, как третий сеяный, двукратный чемпион мира кубинец Рафаэль Альба – 11:8, и второй номер посева кореец Ин Кё Дон – 12:6. А если вспомнить, что билет в Токио Георгиевски завоевал, обыграв в квалификационном турнире олимпийского чемпиона Рио-2016 Радика Исаева из Азербайджана – 13:6, то станет ясно, что македонец – конкурент серьезнейший.

Первый балл Ларин набрал на исходе 40-й секунде боя. Спустя 20 секунд прошел его удар рукой – 2:0. Так и завершилась первая двухминутка. Второй период начался с успешной атаки македонца в корпус – 2:2. Владислав взорвался серией ударов – 7:2. Но македонец не дрогнул и к концу второго периода сократил разрыв в счете – 9:7 в пользу нашего бойца.

Все решилось в последние 120 секунд боя, да и всего олимпийского турнира. Ларину удались две атаки, которые принесли ему пять баллов – 15:9. И Георгиевски за четыре секунды до конца признал победу сильнейшего, поклонившись, и пожав руку новому олимпийскому чемпиону, Владиславу Ларину.

Олимпийский турнир по тхэквондо завершен. Все четверо наших атлетов, стартовавших в Токио, возвращаются домой с медалями. Более того, единственной командой, завоевавшей здесь две золотые медали, стала команда ОКР. Или, если назвать вещи своими именами, сборная России!

источник: «Советский спорт»
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