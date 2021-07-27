Царь тоджана. Сильнейшим тхэквондистом-тяжеловесом стал Владислав Ларин!

27 июля – особенный день на токийской Олимпиаде. Сегодня исчерпали свою соревновательную программу первые два вида спорта – софтбол и тхэквондо. И если забава девушек, бросающих мяч, российским любителям спорта не близка, то вид спорта, где люди хлещут друг друга руками и ногами, не мог не вызвать отклика в нашей загадочной душе.

Тем не менее, до Токио у наших тхэквондистов «золота» не было. Серебряные медали Натальи Ивановой (2000) и Алексея Денисенко (2016), да «бронза» того же Денисенко и Анастасии Барышниковой (обе – в 2012 году) – вот и весь наш медальный урожай.

Но в Японии случился прорыв. К четвертому дню турнира россияне взяли медали всех достоинств – золотую (Максим Храмцов, до 80 кг), серебряную (Татьяна Минина, до 57 кг), и бронзовую (Михаил Артамонов, до 58 кг). И в заключительный день мы надеялись пополнить этот запас. Ведь в тяжелом весе на тоджан вышел действующий чемпион мира, двукратный чемпион Европы Владислав Ларин.

О первом сопернике Владислава стоит сказать особо. Представитель королевства Тонга, расположенного на просторах Тихого океана Пита Тауфатофуа – спортсмен уникальный. Он участвовал в соревнованиях тхэквондистов на Играх-2016, где проиграл иранцу Саджаду Мадрани – 1:16. Затем… переключился на лыжные гонки (!!!) и отобрался на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан, где занял 114-е место среди 116-ти финишировавших участников на дистанции 15 км, опередив лыжников из Колумбии и Мексики. Перед Токио он снова решил сменить вид спорта и попытался заявить о себе в гребле на байдарках и каноэ. Но на чемпионате мира 2019 года в Венгрии финишировал последним и лицензию не получил. Тогда он вспомнил о тхэквондо, заявился на квалификационный турнир стран Океании, выиграл его, проведя единственный бой со Стивеном Томми из Папуа-Новой Гвинеи – 20:4, и получил право выступить на своих третьих Играх. Кстати, на всех Церемониях открытия он нес флаг своей страны.

Но, конечно, переть против Ларина для тонганца было все равно, что идти с кулаками на паровоз. 24:3 – выиграл Владислав. Затем наш атлет обыграл словенца Ивана Трайковича – 16:3, а в полуфинале преподнес жесткий подарок китайцу с фривольным для нашего уха именем Сунь Хунъи, которому завтра исполняется 28 лет – 30:3.