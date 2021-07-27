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Посадили американок на попу. Россиянки выиграли командное многоборье в Токио
27 июля 16:32
автор: Олег Чикирис
автор фото: Олимпийский комитет России

Посадили американок на попу. Россиянки выиграли командное многоборье в Токио

Женская сборная России вслед за мужской победила в командном многоборье на Олимпийских играх.

Такого не было с 1992 года. Тогда в Играх в Барселоне принимала участие еще не сборная России и уже не сборная СССР, а команда СНГ. 29 лет назад за эту команду выступала еще Оксана Чусовитина, которая на днях объявила о завершении карьеры в 46 лет.

Два чемпионата мира подряд россиянки становились вторыми в командном многоборье вслед за американками. В квалификации Ангелина Мельникова и компания опередили сборную США, но в финале в наших девчонок мало кто верил. Ведь они и в самом деле девчонки: Владиславе Уразовой и Виктории Листуновой – всего по 16 лет. А против них четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, с которой одна из наших гимнасток хотела на днях сфотографироваться. Теперь великой Симоне впору самой просить сделать селфи с нашими гимнастками.

Кстати, о Байлз. Лидеру мировой гимнастики, а вместе с ней и всей сборной США не повезло: в первом виде – опорном прыжке – она получила травму и больше не выступала. Да и результат Симона показала ниже среднего, а для себя – просто плохой: 13,766. Россиянки же прыгали великолепно и после снаряда, считающегося американским (он удобен для атлетичных соперниц) захватили лидерство с преимуществом чуть больше балла. После брусьев отрыв увеличился до 2,5 балла. Неужели случится то, что многие считали невозможным?

Однако бревно едва не стало шлагбаумом на пути россиянок к золоту. Выступает Уразова – падение. Делает упражнение Мельникова – еще одно. Отрыва как ни бывало! Спасибо Листуновой. Виктория волновалась, дрожала, но устояла! 0,8 балла преимущества перед вольными упражнениями. Не много, но и то хлеб.

Байлз не бросила команду. Лишь переоделась, ходила вдоль помоста, маялась, что не может помочь, и подбадривала партнерш по команде. Американка Маккалум и Владислава Уразова выступают почти вровень – 13,500 и 13,366. Приближается развязка, и она наступает во время выступления Джордан Чайлз. Чайлз не Байлз: на ровном месте после несложного прыжка Джордан неожиданно садится на попу, да так, что ноги ее выходят за периметр квадрата. Куча снятых очков, ужасно низкая оценка 11,700 и нашим остается только не сесть на попу вслед за американкой, чтобы довести принципиально противостояние до победы. Мельникова и Листунова выступают надежно и приносят сборной России вторую золотую медаль в гимнастике.

Вот имена чемпионок: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Браво, девчонки!

источник: «Советский спорт»
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