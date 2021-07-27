У России – семь золотых! Подводим итоги дня на Играх в Токио

День начался с великолепного выступления пловцов, от которых до Игр ожидали многого, но которые не спешили авансы оправдывать.

В заплыве на 100 м на спине Евгений Рылов опередил Климента Колесникова на копеечные 0,02. Это в два раза быстрее, чем моргает человеческий глаз. Такова цена олимпийского золота. И олимпийского серебра.

Вслед за пловцами две медали сборной принесли стрелки в смешанных дисциплинах: сначала Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли бронзу в стрельбе из пневматического пистолета, а затем Юлия Каримова и Сергей Каменский стали третьими в пневматической винтовке.

Оставались еще гимнастика и тхэквондо. Представители обоих видов радуют российских болельщиков на этих Играх. Владислав Ларин принес нашей команде четвертую награду – и вторую – золотую! – в тхэквондо. Это позволило россиянам с запасом выиграть медальный зачет.

В наших гимнасток верили меньше, ведь им противостояли американки во главе с самой Симоной Байлз. Однако случилось почти невозможное: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова сделали то, что казалось практически невозможным. И травма Байлз нисколько не умаляет заслуг россиянок.