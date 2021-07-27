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За кого болеть 28 июля: Нагорного, эстафету в плавании и мини-баскетболистов
27 июля 20:00
автор: Александр Поволоцкий

За кого болеть 28 июля: Нагорного, эстафету в плавании и мини-баскетболистов

В среду на Играх в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей.

При этом не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов.

Плавание

4.40. Женщины. 1500 м

Анастасия Кирпичникова вышла в финал с пятым временем – 15.50,22. Этот результат теперь является новым рекордом страны. Однако, чтобы претендовать на награду, с него надо еще сбросить секунды четыре. Посмотрим, что получится у Насти.

6.20. Мужчины. Эстафета 4х200 в/с

Россияне четвертыми отобрались в финал, отстав от второго места всего на 0,16 секунды. Учитывая, что в решающем заплыве будет участвовать Мартин Малютин, это позволит сбросить с результата секунду, а то и полторы и претендовать на медаль. Правда, даже этого может не хватить для победы – британцы выступили в полуфинале очень сильно. Но выигрывали же россияне у них на чемпионате Европы два месяца назад! Надо только самим вспомнить, как они это делали.

Прыжки в воду

9.00. Мужчины. Синхронный трамплин

Нашу команду будут представлять Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер, ставшие в мае вице-чемпионами Европы в этом виде.

Дзюдо

12.25. Женщины. 70 кг

Сборную России представляет Мадина Таймазова – племянница Артура Таймазова, олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Мадина – очень перспективная дзюдоистка, но до дяди ей пока далеко. Тем более что сетка у Таймазовой – непростая. Уже в первой схватке ее ждет сильная соперница испанка Мария Бернабеу. Потом, скорее всего, – еще одна Мария – бразильянка Портела, входящая в Топ-10 мирового рейтинга. Если Мадина пройдет обеих, во что верится с трудом, то в 1/4 встретится с француженкой Марго Пино, одной из главных фавориток в этом весе.

12.50. Мужчины. 90 кг

У двукратного чемпиона Европы Михаила Игольникова шансов на медаль больше. До четвертьфинала он доходить обязан, там же его почти наверняка будет ждать Николоз Шеразадишвили. Двукратный чемпион мира и безоговорочный первый номер рейтинга. Но Михаил – амбициозный спортсмен, а если есть амбиции, то побеждать испанского грузина все равно надо, а на какой стадии – дело второе.

Спортивная гимнастика

13.15. Мужчины. Индивидуальное многоборье

В сборной России – абсолютные чемпионы мира Никита Нагорный (2019) и Артур Далалоян (2018). Никита квалифицировался в финал со второго места, Артур – с шестого.

Фехтование

13.30. Мужчины. Командная сабля

Фаворит в этом виде – Южная Корея, претенденты на медали – Италия, Венгрия и Германия. Россия начнет выступление в статусе «темной лошадки» со встречи с немцами в 1/4.

Баскетбол 3х3

15.55. Женщины

16.25. Мужчины

Обе наши команды вышли в полуфинал на зависть классическим баскетболистам, которые не могут даже попасть на Игры. Мужчины играют в 1/2 с очень сильными сербами, которым проиграли в группе 10:21 (второй полуфинал – Бельгия – Латвия). Женщины – с китаянками, которых победили на предварительной стадии 19:9 (в другом матче сыграют США и Франция).

источник: «Советский спорт»
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