Марк Ракита: Софья – великая спортсменка, но ей не хватает ненависти к соперницам

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета сборных команд Федерации фехтования России Марк Ракита дал интервью «Советскому спорту».

- Марк Семенович, мы все радовались золоту и серебру наших саблисток. Но с другой стороны, Софью Великую очень жалко – третий олимпийский финал и в третий раз золото уходит.

- Софья – великая спортсменка на все времена. Однако уже третий раз она борется за первое место на Олимпиаде и в третий раз проигрывает. Причем второй раз своим. Такая вот у нее судьба в спорте и такая невезуха.

- Но, может быть, есть у этой невезухи какая-то закономерность? Почему Софье не хватает самой малости?

- Есть. Думаю, она не может выплеснуть весь адреналин, не может проявить ненависть к своим коллегам по команде.

И еще, когда выдающийся спортсмен тренируется, он тренируется для себя, отрабатывает свою программу. А ее соперницы, когда тренируются с Софьей, отрабатывают возможный поединок конкретно против нее. Софья выше классом своих соперниц, но недостаточно хорошо их знает.