Марк Ракита: Софья – великая спортсменка, но ей не хватает ненависти к соперницам

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета сборных команд Федерации фехтования России Марк Ракита дал интервью «Советскому спорту».
- Марк Семенович, мы все радовались золоту и серебру наших саблисток. Но с другой стороны, Софью Великую очень жалко – третий олимпийский финал и в третий раз золото уходит.
- Софья – великая спортсменка на все времена. Однако уже третий раз она борется за первое место на Олимпиаде и в третий раз проигрывает. Причем второй раз своим. Такая вот у нее судьба в спорте и такая невезуха.
- Но, может быть, есть у этой невезухи какая-то закономерность? Почему Софье не хватает самой малости?
- Есть. Думаю, она не может выплеснуть весь адреналин, не может проявить ненависть к своим коллегам по команде.
И еще, когда выдающийся спортсмен тренируется, он тренируется для себя, отрабатывает свою программу. А ее соперницы, когда тренируются с Софьей, отрабатывают возможный поединок конкретно против нее. Софья выше классом своих соперниц, но недостаточно хорошо их знает.
- Вы говорили о ненависти к сопернику, как необходимом компоненте успеха на высоком уровне. Без ненависти никак нельзя?
- Спорт на таком уровне – это война. На войне разве можно победить без ненависти к противнику? Вот и в спорте тоже нельзя.
Напротив тебя стоит враг, а для Софьи, похоже, напротив стоит своя. Этой проблемой должен заниматься психолог и ее тренер. Либо тренер должен быть психологом.
- Великая заявила, что хочет выступить еще на одной Олимпиаде. Софье сейчас 36 лет. Считаете, это реально?
- Физически она на это способна. На сегодняшний день молодым она ни в чем не уступает – ни в технике, ни тактике, ни в способности переносить нагрузки, ни в мастерстве. Софья очень хорошо скроена физически, настоящая казачка.
Бытовые условия ей позволяют продолжать карьеру. Двумя детьми занимаются родители, а ее задача обеспечивать материальную часть. С чем она успешно справляется.
- Но Великой во время следующей Олимпиады будет 39, почти сорок.
- Софье не нужно нагружаться, как молодым, для поднятия мастерства. Ей лишь необходимы регулярные занятия для поддержания себя в тонусе.
Для женщин возраст не так страшен, как для спортсменов-мужчин. Женщина биологически очень сильное существо и способна переносить большие нагрузки.
Если Софья примет такое решение, мы ей поможем, поддержим. И разработаем для нее специальную программу подготовки.