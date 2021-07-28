Гордость нации! Россияне стали вторыми в эстафете 4х200 м

Эстафеты в плавании стоят особняком и являются, пожалуй, наиболее зрелищным видом. При этом командный заплыв 4х200 м считается самым престижным: далеко не каждая сильная в смысле плавания страна может найти равную четверку спортсменов в этом виде. Даже сегодня в финале по результатам было видно, как у бразильцев выпали из квартета сразу двое, у немцев, швейцарцев и американцев «сфальшивили» по одному участнику. Кстати, именно американцы первыми начали называть эту эстафету «Гордость нации», а вслед за ними такую традицию подхватили и остальные.

Россияне четвертыми отобрались в финал, отстав от второго места всего на 0,16 секунды. Вторыми были итальянцы, третьими – австралийцы. Учитывая, что в решающем заплыве наши тренеры поменяли Михаила Довгалюка и Александра Красных на Мартина Малютина и Евгения Рылова наши пловцы вполне могли сбросить с полуфинального результата пару-тройку секунд и побороться с британцами за золото.

Сбросили в итоге почти 3,5. Сделали все возможное для победы, но биться с британцами сегодня было просто нереально. Те улучшили свой победный результат в предварительном заплыве больше, чем на пять (!) секунд. Взбешенный проигрышем партнеру по команде Томасу Дину на дистанции 200 м Данкан Скотт (а проиграл он всего 0,04) творил чудеса. Судите сами: проплыть двухсотметровку быстрее 1.46 – очень хорошо, быстрее 1.45 – великолепно, Скотт же показал 1.43,45. Это – фантастика!

Ненамного хуже плыли и остальные британцы, которые в итоге установили рекорд Европы, проиграв всего 0,02 секунды высшему олимпийскому достижению и 0,03 – мировому рекорду. Бороться с ними сегодня было невозможно. А среди тех, с кем бороться можно, наши стали первыми. Никто не подвел, все как один проплыли быстрее 1,46. Этого хватило, чтобы выиграть касание у австралийцев, которые остались третьими.

Для Евгения Рылова эта медаль стала второй после победы на стометровке на спине, ждем третью – на коронных 200 м. Завтра же нас ждет эпическая битва на стометровке вольным стилем: Климент Колесников отобрался в финал с лучшим временем и рекордом Европы. Биться ему придется с американцем Калебом Дресселом – главной звездой мирового плавания.