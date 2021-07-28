«Если я умру - это будет ваша ответственность». Медведев справился с недомоганием и соперником

Однако этот турнир – олимпийский, особенный. С такого просто так не снимаются. Как говорится, умереть или победить!

- Не могу дышать, сейчас упаду, - то и дело жестами показывал Медведев своим представителям на трибуне.

Наш теннисист еле держался на ногах, в паузах опираясь на ракету. Даниил пользовался каждым моментом, чтобы передохнуть.

- Если я сейчас умру, то это будет ваша ответственность, - кричал Медведев судье на вышке в конце второго сета.

Мучения на 30-градусном пекле затянулись на 2,5 часа. Российский теннисист едва дотянул до конца второго сета, но потом преобразился и не оставил шанса 15-му сеянному.

- Почему вы дали мне предупреждение в первой партии, а ему прощаете?! – негодовал Фоньини.

Итальянец в первом сете и впрямь получил предупреждение за затяжку времени. В тот момент Даниил уверенно диктовал сопернику условия. Все для россиянина складывалось удачно, если бы не вызов на корт врача – Медведева беспокоили мышцы живота.

Во второй партии Даниил упустил брейк-пойнт, после чего начались его мучения. Каждый удар давался ему в муках. Итальянец взял чужую подачу, отыграл 0:40 на своей и сравнял счет – 1-1.

Сразу вспомнился давний финал Уимблдона, когда знаменитый американец Пит Сампрас буквально умирал на корте в матче с Джимом Курье. Пита несколько раз вырвало, он еле держался на ногах, опираясь на ракетку. Спасала его только фирменная убойная подача. И Сампрас выиграл титул!

…На выручку Медведеву пришел 10-минутный перерыв перед третьим, решающим, сетом. Он вышел на корт приободрившимся, посвежевшим и сразу повел 3-0.

Теперь уже Фоньини демонстративно натягивал футболку на голову, отходил к фону, стараясь встряхнуться.

В седьмом гейме при счете 2-4 он предпринял решительную попытку отыграть брейк. Трижды подряд он был близок к этому. Но каков Медведев: сначала он вышел к сетке и выиграл мяч в стиле легенды Сампраса, потом исполнил кросс и, несмотря на двойную ошибку, выиграл гейм эйсом.

Тут к Даниилу опять пришел врач. На этот раз для того, чтобы просто сделать массаж рук и ног.

Похоже, упорный Фоньини сломался. Он еще раз проиграл свою подачу, завершив матч двойной ошибкой.

В четвертом круге Медведева ждет упорный испанец Пабло Карренья-Буста.

В четвертьфинал пробился и Карен Хачанов, посеянный здесь 12-м. В тяжелой и тоже затяжной борьбе он сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана (8-й ракетки турнира) – 2-1 (6:1, 2:6, 6:1). Праздничный день для российского тенниса!