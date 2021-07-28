«Байлз бросила подруг? В этом ее величие!». Победа России в США не дает покоя

В защиту Симоны на страницах издания Washington Post выступила темнокожая журналистка Кэндис Бакнер. Вот выдержка из статьи:

«Для исключительных чернокожих женщин, таких как Симона Байлз, величия никогда не бывает достаточно. Всякий раз, когда Байлз натягивает купальник, как будто она натягивает плащ на шею. Ее герою поручено спасти ее вид спорта, воплотить в жизнь веру в американское господство, ответственность за ее пол и целую расу. Это тяжелый плащ, и он душит. Но это то, что носят исключительные чернокожие женщины и цветные женщины. Потому что просто быть великими им недостаточно».

Какой-то бред, скажете вы? Что за извращенная идеология? Может, автор пересмотрела в детстве мультика «Черный плащ»? Нет, это новая американская этика, которая распространилась уже по миру. Это белым все легко, хочет сказать автор, они-то несут ответственность только за себя. А черные (цветные) – за всю расу, а если это женщины, то и за свой пол. Просто быть великими им недостаточно.

Так что бросить своих партнерш по команде в самый ответственный момент из-за ментальных проблем - это нормально. Даже правильно. В этом и есть величие, говорит нам автор. И многие этому верят. А как иначе? Иначе ты – расист. Ну, или сексист. Выбирайте.

В этой же заметке, между прочим, говорится, что Байлз величайшая гимнастка всех времен. А кто еще? Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина? Восьмикратная – японка Савао Като. Великолепная румынка Надя Команечи (пятикратная олимпийская чемпионка)? Нет, конечно. Лучшая – Байлз. Потому что черным все в этом мире дается в два раза труднее за в два раза меньшую отдачу. Так в статье и написано.