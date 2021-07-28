«Байлз бросила подруг? В этом ее величие!». Победа России в США не дает покоя

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 74' Германия U23 1 Кот-д'Ивуар U2 1
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 74' Саудовская Ара 1 Бразилия U23 1
Олимпийские игры (м) 3-я четверть Италия 58 Австралия 61
Олимпийские игры (м) 2-й тайм, 47' Румыния U23 0 Новая Зеландия 0
Олимпийские игры (м) перерыв Южная Корея U2 3 Гондурас U23 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Австралия U23 0 Египет U23 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Испания U23 0 Аргентина U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 Франция U23 0 Япония U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 ЮАР U23 0 Мексика U23 0
Олимпийские игры (м) 15:00 Чехия 0 Франция 0
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Юность-Минск 0 Сибирь 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 ПЕК Зволле 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Бавария 0 Боруссия М 0
Лига чемпионов 20:00 Шериф 0 Алашкерт 0
Лига чемпионов 20:00 Нефтчи 0 Олимпиакос 0
Аргентина - Примера 20:15 Унион 0 Банфилд 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Атлетико Тукум 0
Лига чемпионов 20:30 ЧФР Клуж 0 Линкольн 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:45 Ред Булл Зальц 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 20:45 Мидтьюлланн 0 Селтик 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Мура 0
Лига чемпионов 21:00 Галатасарай 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:15 Янг Бойз 0 Слован Бр 0
Лига чемпионов 21:30 Спарта П 0 Рапид В 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Кайрат 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Милтон-Кинс До 0 Тоттенхэм Хотс 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Порту 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Манчестер Юнай 0 Брентфорд 0
Аргентина - Примера 22:30 Атлетико Сармь 0 Платенсе 0
Аргентина - Примера 22:30 Велес Сарсфилд 0 Дефенса и Хуст 0
«Байлз бросила подруг? В этом ее величие!». Победа России в США не дает покоя
28 июля 12:13
автор: Степан Охотников
автор фото: Твиттер Симоны Байлз

«Байлз бросила подруг? В этом ее величие!». Победа России в США не дает покоя

Отказ Симоны Байлз выступать в командном и личном многоборье из-за психологических проблем стал поводом для скандала в Америке.

В защиту Симоны на страницах издания Washington Post выступила темнокожая журналистка Кэндис Бакнер. Вот выдержка из статьи:

«Для исключительных чернокожих женщин, таких как Симона Байлз, величия никогда не бывает достаточно. Всякий раз, когда Байлз натягивает купальник, как будто она натягивает плащ на шею. Ее герою поручено спасти ее вид спорта, воплотить в жизнь веру в американское господство, ответственность за ее пол и целую расу. Это тяжелый плащ, и он душит. Но это то, что носят исключительные чернокожие женщины и цветные женщины. Потому что просто быть великими им недостаточно».

Какой-то бред, скажете вы? Что за извращенная идеология? Может, автор пересмотрела в детстве мультика «Черный плащ»? Нет, это новая американская этика, которая распространилась уже по миру. Это белым все легко, хочет сказать автор, они-то несут ответственность только за себя. А черные (цветные) – за всю расу, а если это женщины, то и за свой пол. Просто быть великими им недостаточно.

Так что бросить своих партнерш по команде в самый ответственный момент из-за ментальных проблем - это нормально. Даже правильно. В этом и есть величие, говорит нам автор. И многие этому верят. А как иначе? Иначе ты – расист. Ну, или сексист. Выбирайте.

В этой же заметке, между прочим, говорится, что Байлз величайшая гимнастка всех времен. А кто еще? Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина? Восьмикратная – японка Савао Като. Великолепная румынка Надя Команечи (пятикратная олимпийская чемпионка)? Нет, конечно. Лучшая – Байлз. Потому что черным все в этом мире дается в два раза труднее за в два раза меньшую отдачу. Так в статье и написано.

Что даже при умножении четырех золотых Байлз не получается больше, чем у Латыниной? Понятно, почему: ведь арифметику придумали белые.

К счастью, не все придерживаются этой извращенной теории. В комментариях к статье можно прочитать много интересного.

«Что за глупость? Мисс Байлз опозорилась в Токио, подвела свою команду и свою страну. В этом нет ничего «великого»».

«Представьте, что Том Брэди отказался бы участвовать в Супербоуле из-за «ментальных проблем». Такого быть не может, потому что он победитель».

«Ментальные проблемы? Они бывают у 21-летнего лейтенанта на поле боя, которому надо вывести свой взвод из-под обстрела без потерь».

Ждем развития истории и следим за американской прессой.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал олимпийского турнираHyundai Custo – минивэн для Китая по мотивам Tucson"Никогда не плакала и выступала с огнем в глазах": тренер Сергей Денисевич о гимнастке Ангелине МельниковойНеожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииМедведь на купальниках российских синхронисткок возмутил WADAАмериканские саблисты отказались выходить на матч со сборной РФ
«Надеемся, он еще порадует фанатов топ-клуба». Агент Мозгова — о будущем российского чемпиона НБА
Агент известного баскетболиста Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал «Плеймейкеру» о карьерных перспективах центрового сборной России и «Химок», экс-чемпиона НБА в составе «Кливленда».
«Вашингтон» сошел с ума? Дал ветерану Овечкину 50 млн, плюнул на Кубок Стэнли и, видимо, рухнет как «Детройт»
Александр Овечкин получил новый суперконтракт от «Кэпиталз», но хоккейная дискотека в столице США скоро закончится.
Позолоченное серебро ценой в три сотые! Как Россия взяла медаль в королевской эстафете (видео)
Российские пловцы в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль при участии Евгения Рылова, накануне выигравшего для России первое олимпийское золото в плавании за четверть века.
Олимпиада-2020: главные события 28.07.2021
28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 27 видам спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
«Никого не удивляют такие поражения». Агент — о перспективах американских звезд НБА, которые провалили старт Олимпиады
Первый российский баскетбольный агент с лицензией НБА Станислав Рыжов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления на Играх в Токио сборной США, которая подходит ко второму туру с единицей в графе «Поражения».
Россия дышит в спину США и Китаю, Ефимова задумалась о Париже, зажигавшая огонь Игр Осака провалилась. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 27 июля на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондо придумали корейцы? А лучшие в нем — русские! Доказано Олимпиадой-2020
Невероятно, но факт: благодаря победе в весовой категории свыше 80 кг Владислава Ларина сборная России выиграла общекомандный зачет в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
«Эта Олимпиада доказывает, что Россию беспочвенно обвиняли во всех допинговых грехах». Журова — о победах в Токио
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «Плеймейкером» эмоциями после очередного успешного для России дня на Олимпиаде в Токио (три золота, два серебра, бронза).
Красавицы победили американских роботов! Как Россия впервые выиграла золото в женском многоборье на Олимпиаде
Такого не было даже во времена Светланы Хоркиной: российские гимнастки победили суперфаворитов из США и стали победительницами командного многоборья на Играх в Токио. Предыдущий успех нашей страны в этом престижнейшем виде состоялся в 1992 году, когда в Барселоне выступала команда СНГ.
«Ефимова не сможет заставить себя тренироваться еще три года». Экспертное мнение о выступлении российских пловцов на Олимпиаде
Бывший чемпион мира на открытой воде Евгений Безрученко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Евгения Рылова и Климента Колесникова, взявших золото и серебро Игр-2020 на стометровке на спине, и неудаче Юлии Ефимовой, оставшейся без медалей на аналогичной дистанции брассом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика