Медведев за дело послал журналиста из Чили. Об этом надо забыть, а мы зачем-то мусолим это тявканье

ТОКИО-2020EURO-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Олимпийские игры (м) 1-й тайм, 4' Австралия U23 0 Египет U23 0
Олимпийские игры (м) 1-й тайм, 3' Испания U23 0 Аргентина U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 Франция U23 0 Япония U23 0
Олимпийские игры (м) 14:30 ЮАР U23 0 Мексика U23 0
Олимпийские игры (м) 15:00 Чехия 0 Франция 0
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Юность-Минск 0 Сибирь 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Бавария 0 Боруссия М 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 ПЕК Зволле 0
Лига чемпионов 20:00 Шериф 0 Алашкерт 0
Лига чемпионов 20:00 Нефтчи 0 Олимпиакос 0
Аргентина - Примера 20:15 Унион 0 Банфилд 0
Аргентина - Примера 20:15 Годой-Крус 0 Атлетико Тукум 0
Лига чемпионов 20:30 ЧФР Клуж 0 Линкольн 0
Лига чемпионов 20:45 Мидтьюлланн 0 Селтик 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:45 Ред Булл Зальц 0 Атлетико М 0
Лига чемпионов 21:00 Галатасарай 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Мура 0
Лига чемпионов 21:15 Янг Бойз 0 Слован Бр 0
Лига чемпионов 21:30 Црвена Звезда 0 Кайрат 0
Лига чемпионов 21:30 Спарта П 0 Рапид В 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Милтон-Кинс До 0 Тоттенхэм Хотс 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Порту 0 Рома 0
Товарищеские матчи (клубы) 22:00 Манчестер Юнай 0 Брентфорд 0
Аргентина - Примера 22:30 Атлетико Сармь 0 Платенсе 0
Аргентина - Примера 22:30 Велес Сарсфилд 0 Дефенса и Хуст 0
Медведев за дело послал журналиста из Чили. Об этом надо забыть, а мы зачем-то мусолим это тявканье
28 июля 13:19
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Олимпийский комитет России

Медведев за дело послал журналиста из Чили. Об этом надо забыть, а мы зачем-то мусолим это тявканье

Почему Россия не умеет реагировать на критику, пусть она и не уместная.

Наша национальная черта – копаться в том, кто что о нас сказал. В этом мы как бабы, честное слово. Не способны успокоиться, услышав критику. Не важно – заслуженная она или нет.

Чилийский журналист спросил Даниила Медведева, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников. Наш теннисист отреагировал резко: «Впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, больше не хочу его видеть».

Один задал неумный вопрос, другой – на эмоциях – послал. Сказать, что вопросы к нам на ровном месте – покривить душой. Сами виноваты, создав себе репутацию обманщиков бесконечными допинговыми скандалами. Но какое отношение имеет к ним Медведев? Никакого. Корреспондент из Чили прекрасно это знал, но полез с подобными расспросами с задачей попиариться.

Зачем мы ему в этом помогаем? Кто только не принялся реагировать на эту чепуху, которая не стоит выеденного яйца. Даже в Госдуме озаботились, поддержав просьбу Медведева отстранить задававшего вопрос гражданина от работы на Олимпиаде.

В итоге с журналистом ничего не случится. Представитель пресс-службы ITF сообщил, что лишение аккредитации не входит в компетенцию федерации. И посоветовал обратиться в МОК. Подчеркнув, что журналисты имеют право спрашивать что угодно. Вряд ли в Международном олимпийском комитете посчитают иначе.

В России с таким положением дел – что нельзя затыкать рот прессе – согласны не все. А потому неудивительна реакция депутатов. Они большие любители чего-нибудь запретить. Однако было бы полезнее, если бы просто не заметили этого чилийца, не сделали бы ему рекламы. А теперь выступаем мы в роли людей, которые опять оправдываются. Могли же быть теми, кто смотрит на это тявканье свысока.

Этому надо учиться. Не всякому дано выдержать паузу там, где не нужны никакие слова. Мы и на Олимпиаду отправились, оправдываясь за отсутствие у команды государственной символики, гимна и нормального названия – сборная России. Будто наших спортсменов воспринимают в Токио не россиянами, а рокерами из команды ROC. Нет же на самом деле ничего такого и близко. Так откуда эти комплексы? Мы сами их плодим на ровном месте неумными комментариями ответственных и не очень лиц.

Боялись выступать без гимна, а теперь восторгаемся музыкой Чайковского. Так важна была нам надпись Russia на футболках, что променяли бы ее на неудачные результаты – лишь бы Россией назывались? Нет, не променяли бы. Мы относимся к нашим чемпионам, как к чемпионам из России. И испытываем сейчас за них гордость, о которой давно позабыли. И никак иначе. Точно так же, с уважением, относится к нам большинство участников Игр.

Посмотрите на реакцию американских гимнасток в первые секунды после поражения русским. Они тут же бросились поздравлять своих соперниц. В числе первых была их лидер Симона Байлз. У нее Игры не задались, она завалила прыжок в командных соревнованиях, потом вообще снялась с многоборья. Но в первые мгновения после нашей победы поступила так, как повелевало ей сердце. Подошла к нашим девушкам, обняла их и искренне поздравила с успехом.

Это признание не только конкретной победы в Токио. Это в принципе показатель того, как американские гимнастки относятся к нашим спортсменкам. Так не будут обнимать тех, кого считают «читерами». А ведь речь идет о гражданах США – страны, которая внесла основной вклад в создание из российского спорта образа мошенника.

В любой семье не без урода. И среди спортсменов наверняка есть те, кто задаст подобный чилийскому журналисту вопрос нашим атлетам. Но если бы мы сами поменьше обращали на весь этот лай меньше внимания, не чувствовали бы себя людьми, которым необходимо постоянно что-то опровергать. Это непросто – переломить свой менталитет. Но так не мешало бы одержать победу над самими собой. Это было бы покруче олимпийских медалей.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai Custo – минивэн для Китая по мотивам TucsonAudi RS Q e tron Dakar Rally – гибридный монстр для гонок «Дакар-2022»"Почта России" совместно с ABBYY запустила функцию оцифровки корреспонденции для компанийМокрая Ходченкова без нижнего белья свела с ума поклонниковНеожиданный ответ Клишиной о предательстве РоссииМедведь на купальниках российских синхронисткок возмутил WADA
«Надеемся, он еще порадует фанатов топ-клуба». Агент Мозгова — о будущем российского чемпиона НБА
Агент известного баскетболиста Тимофея Мозгова Станислав Рыжов рассказал «Плеймейкеру» о карьерных перспективах центрового сборной России и «Химок», экс-чемпиона НБА в составе «Кливленда».
«Вашингтон» сошел с ума? Дал ветерану Овечкину 50 млн, плюнул на Кубок Стэнли и, видимо, рухнет как «Детройт»
Александр Овечкин получил новый суперконтракт от «Кэпиталз», но хоккейная дискотека в столице США скоро закончится.
Позолоченное серебро ценой в три сотые! Как Россия взяла медаль в королевской эстафете (видео)
Российские пловцы в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио завоевали серебряную медаль при участии Евгения Рылова, накануне выигравшего для России первое олимпийское золото в плавании за четверть века.
Олимпиада-2020: главные события 28.07.2021
28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 27 видам спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
«Никого не удивляют такие поражения». Агент — о перспективах американских звезд НБА, которые провалили старт Олимпиады
Первый российский баскетбольный агент с лицензией НБА Станислав Рыжов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от выступления на Играх в Токио сборной США, которая подходит ко второму туру с единицей в графе «Поражения».
Россия дышит в спину США и Китаю, Ефимова задумалась о Париже, зажигавшая огонь Игр Осака провалилась. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 27 июля на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондо придумали корейцы? А лучшие в нем — русские! Доказано Олимпиадой-2020
Невероятно, но факт: благодаря победе в весовой категории свыше 80 кг Владислава Ларина сборная России выиграла общекомандный зачет в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
«Эта Олимпиада доказывает, что Россию беспочвенно обвиняли во всех допинговых грехах». Журова — о победах в Токио
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с «Плеймейкером» эмоциями после очередного успешного для России дня на Олимпиаде в Токио (три золота, два серебра, бронза).
Красавицы победили американских роботов! Как Россия впервые выиграла золото в женском многоборье на Олимпиаде
Такого не было даже во времена Светланы Хоркиной: российские гимнастки победили суперфаворитов из США и стали победительницами командного многоборья на Играх в Токио. Предыдущий успех нашей страны в этом престижнейшем виде состоялся в 1992 году, когда в Барселоне выступала команда СНГ.
«Ефимова не сможет заставить себя тренироваться еще три года». Экспертное мнение о выступлении российских пловцов на Олимпиаде
Бывший чемпион мира на открытой воде Евгений Безрученко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от триумфа Евгения Рылова и Климента Колесникова, взявших золото и серебро Игр-2020 на стометровке на спине, и неудаче Юлии Ефимовой, оставшейся без медалей на аналогичной дистанции брассом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика