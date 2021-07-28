Медведев за дело послал журналиста из Чили. Об этом надо забыть, а мы зачем-то мусолим это тявканье

В итоге с журналистом ничего не случится. Представитель пресс-службы ITF сообщил, что лишение аккредитации не входит в компетенцию федерации. И посоветовал обратиться в МОК. Подчеркнув, что журналисты имеют право спрашивать что угодно. Вряд ли в Международном олимпийском комитете посчитают иначе.

Зачем мы ему в этом помогаем? Кто только не принялся реагировать на эту чепуху, которая не стоит выеденного яйца. Даже в Госдуме озаботились, поддержав просьбу Медведева отстранить задававшего вопрос гражданина от работы на Олимпиаде.

Один задал неумный вопрос, другой – на эмоциях – послал. Сказать, что вопросы к нам на ровном месте – покривить душой. Сами виноваты, создав себе репутацию обманщиков бесконечными допинговыми скандалами. Но какое отношение имеет к ним Медведев? Никакого. Корреспондент из Чили прекрасно это знал, но полез с подобными расспросами с задачей попиариться.

Чилийский журналист спросил Даниила Медведева, несут ли российские спортсмены клеймо мошенников. Наш теннисист отреагировал резко: «Впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, больше не хочу его видеть».

Наша национальная черта – копаться в том, кто что о нас сказал. В этом мы как бабы, честное слово. Не способны успокоиться, услышав критику. Не важно – заслуженная она или нет.

В России с таким положением дел – что нельзя затыкать рот прессе – согласны не все. А потому неудивительна реакция депутатов. Они большие любители чего-нибудь запретить. Однако было бы полезнее, если бы просто не заметили этого чилийца, не сделали бы ему рекламы. А теперь выступаем мы в роли людей, которые опять оправдываются. Могли же быть теми, кто смотрит на это тявканье свысока.

Этому надо учиться. Не всякому дано выдержать паузу там, где не нужны никакие слова. Мы и на Олимпиаду отправились, оправдываясь за отсутствие у команды государственной символики, гимна и нормального названия – сборная России. Будто наших спортсменов воспринимают в Токио не россиянами, а рокерами из команды ROC. Нет же на самом деле ничего такого и близко. Так откуда эти комплексы? Мы сами их плодим на ровном месте неумными комментариями ответственных и не очень лиц.

Боялись выступать без гимна, а теперь восторгаемся музыкой Чайковского. Так важна была нам надпись Russia на футболках, что променяли бы ее на неудачные результаты – лишь бы Россией назывались? Нет, не променяли бы. Мы относимся к нашим чемпионам, как к чемпионам из России. И испытываем сейчас за них гордость, о которой давно позабыли. И никак иначе. Точно так же, с уважением, относится к нам большинство участников Игр.

Посмотрите на реакцию американских гимнасток в первые секунды после поражения русским. Они тут же бросились поздравлять своих соперниц. В числе первых была их лидер Симона Байлз. У нее Игры не задались, она завалила прыжок в командных соревнованиях, потом вообще снялась с многоборья. Но в первые мгновения после нашей победы поступила так, как повелевало ей сердце. Подошла к нашим девушкам, обняла их и искренне поздравила с успехом.

Это признание не только конкретной победы в Токио. Это в принципе показатель того, как американские гимнастки относятся к нашим спортсменкам. Так не будут обнимать тех, кого считают «читерами». А ведь речь идет о гражданах США – страны, которая внесла основной вклад в создание из российского спорта образа мошенника.

В любой семье не без урода. И среди спортсменов наверняка есть те, кто задаст подобный чилийскому журналисту вопрос нашим атлетам. Но если бы мы сами поменьше обращали на весь этот лай меньше внимания, не чувствовали бы себя людьми, которым необходимо постоянно что-то опровергать. Это непросто – переломить свой менталитет. Но так не мешало бы одержать победу над самими собой. Это было бы покруче олимпийских медалей.