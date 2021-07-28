Две героические бронзы. Таймазова и Нагорный стали третьими в Токио

Впервые Мадину Таймазову я увидел весной этого года на чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне. В Португалии она повторила успех полугодичной давности, когда стала третьей на ЧЕ-2020 в Праге. Даже неспециалисту было видно, что 21-летней на тот момент дзюдоистке пока не хватает стабильности, она допускает многовато тактических ошибок, но будущее у нее очень хорошее.

Стройная (где там 70 кг?), улыбчивая, очень приятная в общении. Такой запомнилась племянница олимпийского чемпиона по вольной борьбе Артура Таймазова.

В Токио на нее было тяжело смотреть. Даже страшно. В первой схватке Мадина прошла испанку Марию Бернабеу, а во втором поединке еще одна Мария – бразильянка Портела – неумышленно нанесла россиянке травму, разбив правый глаз. Сильную бразильянку Мадина все же победила. Дальше она должна была попасть на еще более сильную француженку Марго Пино. Спасибо гречанке Телциду, которая ее выбила.

А гречанку выбила уже Таймазова. И вышла в полуфинал. Там Мадину ждала японка Араи, но волновало не только это. А еще то, что гематома на лице Мадины росла все больше, обезобразив симпатичное лицо спортсменки и наполовину лишив ее зрения. С японкой Таймазова билась до конца, но попалась на удушающий прием и потеряла сознание. Араи в итоге стала олимпийской чемпионкой, а Мадина – не только бронзовой медалисткой (в поединке за 3-е место она одолела хорватку Матич), но и еще одной героиней этих Игр.

Чуть позже завершились состязания в индивидуальном многоборье в гимнастике у мужчин. Сборную России представляли абсолютные чемпионы мира Никита Нагорный (2019) и Артур Далалоян (2018). Никита квалифицировался в финал со второго места, Артур – с шестого.