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Кунц освободился, но место в сборной России уже занято
28 июля 17:03
автор: Алексей Попов
автор фото: Немецкий футбольный союз

Кунц освободился, но место в сборной России уже занято

На Олимпийских играх определились четвертьфиналисты футбольного турнира. Сборная Германии в их число не попала.

В восьмерку лучших вошли представители всех континентальных групп – Азии (Япония, Южная Корея), Африки (Египет, Кот-д’Ивуар), Европы (Испания), Северной и Центральной Америки (Мексика), Южной Америки (Бразилия) и даже Океании (Новая Зеландия).

Футбол в Японии проходит весело и результативно. Самый большой вклад в это внесли команды из группы «А», забившие вчетвером 23 мяча, а из них – французы, откровенно разочаровавшие на этом турнире. Сначала их раскатали мексиканцы – 4:1. Во втором туре в матче против ЮАР они еще за пять минут до конца уступали – 2:3. Но голы двух «переростков», 35-летнего Андре-Пьера Жиньяка (с пенальти) и 29-летнего Теджи Саванье, принесли им победу – 4:3. В заключительном туре французская атака замолчала, а проходной двор в обороне никуда не делся – 0:4 с Японией. «Самураи» и стали первыми в группе и единственными, кто на предварительной стадии выиграл все три матча. Продолжат борьбу в четвертьфинале и мексиканцы.

Соревнования в группе «В» начались с неожиданной победы новозеландцев над корейцами – 1:0. Корейцы, рассвирепев, затем укатали по самую маковку сборные Румынии – 4:0, и Гондураса – 6:0. Но и новозеландцы, зацепив ничью с румынами – 0:0, со второго места прошли в исторический для себя четвертьфинал. Первые парни на тихоокеанской деревне постепенно осваиваются в большом футбольном мире. Большинство «Олл Уайтс» играют далеко за пределами своей небольшой помешанной на регби стране, но их работодателями являются не «Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария», а «Фалкенбергс», «Риу Аве», «Хэмилтон Академикал» и тому подобные ноунеймы.

Четыре почти равные команды собрались в квартете «С». Все они – Испания, Египет, Аргентина и Австралия – одержали по одной победе и забили по два мяча. Испанцы, в составе которых аж шесть участников недавнего чемпионата Европы, сделали еще две ничьи, и возглавили турнирную таблицу. Вторыми оказались египтяне, за счет лучшей разницы мячей опередившие аргентинцев. В этом есть и свой плюс для российских болельщиков. Значит, спартаковец Эзекьель Понсе присоединится к команде раньше, чем мог бы.

В группе «D» оказались две команды из стран с большой футбольной историей – Бразилия и Германия, а также Кот-д’Ивуар и Саудовская Аравия. В составе сборной Бразилии есть два игрока российского чемпионата – зенитовец Малком и загадочный армеец Бруно Фукс, которого поклонники ЦСКА за год видели на поле лишь несколько минут. Не удается им посмотреть на него и в Японии: в первой игре Фукс не вошел в заявку, следующие две просидел в запасе. Шансы увидеть таинственного незнакомца на поле еще есть. Бразильцы, обыграв Германию – 4:2, и Саудовскую Аравия – 3:1, и разойдясь миром с Кот-д’Ивуаром – 0:0, вышли в четвертьфинал с первого места в группе. В их составе феерит форвард «Эвертона» Ришарлисон, уже сыгравший 32 матча и за первую сборную своей страны. В трех встречах он успел наколотить пять мячей. Вторым в этой группе несколько неожиданно стал Кот-д’Ивуар. «Слоны» всегда славились своей атакой, вспомним хотя бы Лорана Поку, Дидье Дрогба, Саломона Калу или Сейду Думбия. Однако в Японии они сами забили лишь один мяч, это сделал Франк Кесси из «Милана» в матче против Саудовской Аравии, выигранном ими со счетом 2:1. Второй саудиты забили себе сами. Ничью с Германией – 1:1, африканская команда также добыла за счет гола в свои ворота немца Бенджамина Хенрикса, у которого мама родом из соседней с Кот-д’Ивуаром Ганы.

Футбольный турнир продолжится 31 июля. В этот день в четвертьфиналах встретятся Япония – Новая Зеландия, Испания – Кот-д’Ивуар, Южная Корея – Мексика и Бразилия – Египет.

источник: «Советский спорт»
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